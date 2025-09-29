Vaikeasta viime viikosta huolimatta Ethereum taas yli 4 000 $

Kryptovaluutta Ethereum aloittaa viikon taas 4 000 dollarin rajan yläpuolella. Viime viikolla tuli laskua, mutta viimeisen vuorokauden aikana Ethereum on noussut taas reilut pari prosenttia.

SoSoValuen datan mukaan Ethereum ETF:istä on lähtenyt viidessä päivässä 800 miljoonaa dollaria, mikä on suurin viikoittainen ulosvirtaus tähän mennessä. Suurin myyntipaine osui torstaista perjantaihin, jolloin ETH putosi alle 4 000 dollarin.

Fidelityn Ethereum-rahasto: menetti 360 miljoonaa dollaria

BlackRockin ETHA-rahasto: menetti 200 miljoonaa dollaria

Päivittäiset ulosvirrat: yli 250 miljoonaa dollaria peräkkäisinä päivinä

Institutionaalisesta myynnistä huolimatta Ethereum kesti paineet. Sunnuntaihin mennessä ETH oli jälleen yli 4 000 dollarin. Ostajat näkevät edelleen arvoa tällä tasolla. Paluu ei johdu pelkästään piensijoittajien “dipin” ostamisesta, vaan pitkäaikaisten sijoittajien vakaasta uskosta siihen, että Ethereumin perustekijät – kuten hajautettu rahoitus ja yrityskäyttöönotto – ovat edelleen vahvoja.

Pelkoindeksi viestii varovaisuudesta – mutta tarjoaa mahdollisuuden

Vaikka Ethereum toipui ETF-ajoisista tappioista, yleinen markkinatunnelma on edelleen hauras. Kryptojen pelko- ja ahneusindeksi on tällä hetkellä tasolla 34, eli syvällä “pelon” alueella. Historiallisesti tällainen pessimismi on hillinnyt lyhyen aikavälin ostoja, mutta se on myös merkinnyt houkuttelevia sisääntulopaikkoja vastavirtaan sijoittaville.

Makrotaloudelliset vastatuulet lisäävät epävarmuutta. Vahvistunut Yhdysvaltain dollari, haukkamaiset viestit keskuspankilta ja uusi volatiliteetti osakemarkkinoilla painavat kaikkia digitaalisia omaisuuseriä.

Siitä huolimatta Ethereumin kyky pysyä 4 000 dollarin yläpuolella paineen alla korostaa tämän tason psykologista merkitystä.

Käytännössä ETH:n hintakehitys on kahden voiman puristuksessa:

Negatiivinen paine institutionaalisista ulosvirtauksista ja globaalista riskinvälttämisestä

Positiivinen tuki vähittäissijoittajilta ja vastavirran sentimentistä pelokkailla markkinoilla

Tämä köydenveto selittää, miksi 4 000 dollaria nähdään lyhyellä aikavälillä Ethereumin “sotavyöhykkeenä”.

Ethereum (ETH/USD) hintanäkymät: tekniset signaalit

Teknisestä näkökulmasta Ethereumin kurssi pysyy varovaisena. Symmetrisestä kolmioista puhkeaminen syyskuun puolivälissä vahvisti heikkoutta, ja tukitasoja on testattu toistuvasti. 50- ja 100-jakson liukuvat keskiarvot ovat nyt laskusuuntaisia, mikä vahvistaa laskusuuntaista näkymää.

Kynttilänjalkakuviot tuovat vivahteita. Pitkien punaisten kynttilöiden sarja – niin sanottu “kolme mustaa korppia” – vahvisti jatkuvaa myyntipainetta. Viimeaikaiset dojit ja pienirunkoiset kynttilät lähellä 3 975 dollaria kertovat epävarmuudesta, vaikka pitkät alapuolet viittaavat yrityksiin vakautua.

Ethereum-hintakaavio – Lähde: Tradingview

RSI-lukema 41 on noussut ylimyydyltä alueelta, mikä viittaa mahdollisuuteen helpotusralliin ilman selkeää käännettä.

Keskeisiä tasoja seurattavaksi:

Vastus: 4 167 ja 4 290 dollaria

Tuki: 3 853, 3 733 ja 3 590 dollaria

Kauppiaille kaksi skenaariota nousee esiin.

Aggressiiviset taktiikat Ethereumin ostamiselle voivat asemoitua lähelle 3 850–3 900 dollaria tavoitellen nousua kohti 4 167 ja 4 290 dollaria, stop-loss asetettuna juuri alle 3 730. Varovaisempi lähestymistapa on odottaa varmistettua päivätason sulkeutumista yli 4 290 dollarin ennen pitkiin positioihin palaamista. Vastaavasti selkeä pudotus alle 3 850 dollarin todennäköisesti kiihdyttää laskua kohti 3 590 dollaria.

Toistaiseksi Ethereumin kyky puolustaa 4 000 dollaria raskaasta myynnistä huolimatta kertoo sen kestävyydestä. Jos tunnelma paranee ja institutionaalinen paine hellittää, ETH voi vielä muuttaa tämän psykologisen taistelukentän seuraavan rallinsa perustaksi.

Ethereum ETF -rahastoista isot nostot

Ethereum-pörssinoteeratut rahastot (ETF:t) kokivat suurimmat viikoittaiset ulosvirtauksensa tähän mennessä, kun markkinoilta katosi lähes 800 miljoonaa dollaria viime viikolla kryptomarkkinoiden laskiessa.

SoSoValuen tietojen mukaan spot Ethereum ETF:t kirjauttivat 795,6 miljoonan dollarin nettoulosvirtaukset viikon aikana, joka päättyi 26. syyskuuta, niukasti ylittäen aiemman 787,7 miljoonan dollarin ennätyksen tältä kuulta.

Myyntiaalto tapahtui vilkkaan kaupankäynnin keskellä, kun rahastojen volyymit nousivat yli 10 miljardiin dollariin.

Fidelityn FETH johtaa 800 miljoonan dollarin Ethereum ETF -pakoretkeä

Suurimmat lunastukset kohdistuivat BlackRockin ETHA-lippulaivarahastoon ja Fidelityn FETH:iin.

ETHA, varallisuudeltaan suurin Ethereum ETF, menetti yli 200 miljoonaa dollaria mutta säilytti silti yli 15,2 miljardin dollarin kokonaisvarallisuuden.

Samaan aikaan FETH koki yli 362 miljoonan dollarin ulosvirtaukset, johtaen viikoittaista laskua.

ETH:n hinta putosi hetkellisesti alle 4 000 dollarin torstaina ja perjantaina, mikä laukaisi kaksi peräkkäistä päivää, jolloin Ethereum-rahastoista lunastettiin yhteensä 250 miljoonaa dollaria – pahin 48 tunnin jakso sitten elokuun puolivälin.

Analyytikot liittivät jyrkän pudotuksen tekniseen paineeseen, laajempaan taloudelliseen epävarmuuteen ja vipuvaikutuksella avattujen positioiden pakkolunastuksiin.

Ethereum on sittemmin hieman toipunut ja kävi lauantaina noin 4 020 dollarin tasolla.

Myös Bitcoin ETF:t kokivat suuria ulosvirtoja samalla viikolla, yhteensä 902,5 miljoonaa dollaria poistui rahastoista. Pelkästään perjantaina kirjattiin 418,3 miljoonan dollarin lunastukset – suurin yksittäinen päivä yli kuukauteen.

Kuten Ethereuminkin kohdalla, BlackRockin IBIT-rahasto selvisi myrskystä paremmin kuin kilpailijansa. IBIT menetti vain 37,3 miljoonaa dollaria perjantaina, kun taas Fidelityn FBTC:stä vedettiin yli 300 miljoonaa dollaria yhden päivän aikana.

Viimeaikaisesta volatiliteetista huolimatta BlackRockin Bitcoin-tuote jatkaa markkinaherruutensa kasvattamista.

Tiedot osoittavat, että IBIT on hallinnut jopa 80 % spot Bitcoin ETF -markkinasta. Toisin kuin useat kilpailijat, BlackRock ei kuitenkaan ole vielä hakenut spot Solana ETF -hyväksyntää.

