XRP ETF -päätöksiä tulossa iso lista – 3 dollaria menossa rikki

Kryptovaluutta XRP on aloittanut viikon nousujohteisesti. Ripplen kryptovaluutan hinta pyörii noin 2,85 dollarissa, ja nousua on tullut reilut pari prosenttia 24 tunnissa.

Sijoittajien katseet kohdistuvat nyt ratkaisevaan lokakuuhun, kun Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio (SEC) valmistautuu päättämään kuudesta spot ETF -hakemuksesta. Aikaväli 18.–25. lokakuuta voi ratkaista, liittyykö XRP Bitcoinin ja Ethereumin rinnalle kolmanneksi kryptovaluutaksi, jolla on Yhdysvalloissa listatut spot ETF:t.

Grayscalen, 21Sharesin, Bitwisen, Canary Capitalin, CoinSharesin ja WisdomTreen hakemukset ovat tarkastelussa. Analyytikot arvioivat, että hyväksyntä voisi vapauttaa uusia institutionaalisia rahavirtoja, erityisesti kun likviditeetti siirtyy Bitcoinista kohti muita vaihtoehtoja.

🚨 XRP SPOT ETF TRACKER 🚨



📅 OCTOBER WILL BE HISTORIC:



🔹 Grayscale — OCT 18

🔹 21Shares — OCT 19

🔹 Bitwise — OCT 20

🔹 Canary Capital — OCT 23

🔹 WisdomTree — OCT 24

🔹 Franklin Templeton — OCT 25

🔹 CoinShares — OCT 25



🔥 $XRP Are you ready? 🤔 pic.twitter.com/PrNW0GevU4 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 26, 2025

Rex-Ospreyn ensimmäinen Yhdysvaltain markkinoille suunnattu XRP ETF XRPR lanseerattiin 18. syyskuuta, mutta laajemmat hyväksynnät vauhdittavat käyttöönottoa. Markkinat osoittavat jo elpymisen merkkejä, ja XRP nousi tänään päivänsisäiseen huippuunsa 2,82 dollariin.

Institutionaalinen kiinnostus kasvaa johdannaisten kautta

ETF:ien lisäksi XRP kasvattaa suosiotaan johdannaismarkkinoilla. CME Groupin tiedot osoittavat, että XRP-futuurien avoin kiinnostus on ylittänyt miljardin dollarin rajan, mikä on nopeinta kasvua krypto-johdannaisissa tällä vuosineljänneksellä. CME lanseeraa myös XRP- ja Micro XRP -optiot 13. lokakuuta, tarjoten säädeltyä altistusta laajemmalle sijoittajakunnalle.

Ripplen hakemus Yhdysvaltain kansalliseksi pankiksi on tällä hetkellä tarkastelussa Office of the Comptroller of the Currencyn (OCC) toimesta, mikä lisää uskottavuutta. Hyväksynnän myötä Ripple saisi suoran pääsyn Yhdysvaltain pankkijärjestelmään, mikä voisi lisätä suurten sijoittajien luottamusta.

Keskeisiä tekijöitä institutionaalisen kysynnän tukena ovat:

Futuurien avoin kiinnostus yli 1 miljardin dollarin

Tuleva CME:n XRP-optiolanseeraus 13. lokakuuta

Ripplen pankkihakemus OCC:n käsittelyssä

SEC:n päätökset useista spot ETF -hakemuksista lokakuussa

Miten XRP käyttäytyy lokakuussa?

XRP:llä on ollut taipumus kohdata vaikeuksia lokakuussa. Vuodesta 2013 lähtien hinta on päätynyt laskuun seitsemänä kertana kahdestatoista, ja keskimääräinen tuotto on ollut noin −4,58 %.

Marraskuu on kuitenkin historiallisesti paras kuukausi, mikä tekee lokakuun ja joulukuun välisestä jaksosta XRP:n vahvimman neljänneksen hintanousujen osalta. Se on Cryptorankin tietojen mukaan ainoa kolmen kuukauden jakso, jonka keskimääräinen tuotto on 51 %.

Viime vuosina XRP on noussut voimakkaasti vuoden viimeisellä neljänneksellä. Vuosi sitten viimeisen neljänneksen aikana hinta nousi noin 240 % ja vuoden 2023 se nousi Q4:llä noin 20 %. Vuonna 2017 nousu oli jopa eksponentiaalinen, kun hinta kasvoi 1 064 % lokakuun 1. päivän ja joulukuun 1. päivän välillä.

Jopa laskumarkkinoissa, kuten vuonna 2018 (-39,1 %) ja 2022 (-29,2 %), tappiot ovat olleet poikkeuksia. Kaiken kaikkiaan vuoden viimeinen neljännes tuo säännöllisesti merkittäviä liikkeitä.

Jos historia toistaa itseään, XRP:n hintakehitys voisi kääntyä täysin Q4/2025:n aikana – ja elpyminen voi alkaa jo lokakuun puolivälissä.

XRP ETF:t voivat käynnistää “Uptoberin”

Lokakuun ETF-huomio voi lisätä vauhtia XRP:n nousuun, kun SEC:n määräajat lähestyvät kuun puolivälissä.

Franklin Templetonin XRP ETF -päätöstä on siirretty marraskuun 14. päivään, kun taas REX/Ospreyn XRPR lanseerattiin 18. syyskuuta lähes 38 miljoonan dollarin ensimmäisen päivän volyymilla.

Grayscalen päätöstä odotetaan 18. lokakuuta, ja muiden hakemusten keskeiset määräajat osuvat lokakuun 19.–25. välille.

Yksinkertaistetut SEC-standardit ja Ripple-oikeudenkäynnin jälkeinen selkeys ovat nostaneet hyväksymisen todennäköisyyden analyytikoiden mukaan 100 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Tämä voisi vapauttaa jopa 4–8 miljardin dollarin sisäänvirtauksen ensimmäisen vuoden aikana.

Markkinaosapuolet ovat kuitenkin varoittaneet, että tämä todennäköinen tapahtuma voi olla jo osittain hinnoiteltu sisään, mikä kasvattaa riskiä siitä, että hyväksynnät johtavatkin “myy uutiset” -reaktioon.

XRP hintaennuste 29.9.2025

Teknisesti XRP:n kurssi on edelleen neutraali, sillä XRP on pysytellyt laskevassa kolmiossa heinäkuusta lähtien, mikä näkyy laskevina huippuina ja vakaana pohjatukena 2,70 dollarissa. 50 päivän liukuva keskiarvo (MA) 2,96 dollarissa rajoittaa nousuja, ja pitkät ylävarjot osoittavat myyjien puolustavan aluetta. 100 päivän MA 2,61 dollarissa toimii lähitukena.

Kynttilät osoittavat epäröintiä markkinoilla. Aiemmat laskut muodostivat kolmen mustan korpin kaltaisia kuvioita, jotka vahvistivat laskupainetta. Uudemmat pienirunkoiset kynttilät pitkine varjoineen osoittavat epävarmuutta, eikä kumpikaan osapuoli ole selvästi niskan päällä.

XRP/USD-hintakaavio – Lähde: Tradingview

RSI-lukema 40 viittaa vaimeaan momentumiin, joka leijuu yliostetun alueen yläpuolella mutta ilman noususignaalin vahvistusta. Lähtölaukaus vaatii korkeampia pohjia 2,70 dollarin yläpuolella tai nousevan engulfing-kynttilän tukitasolla.

Kauppaskenaariot:

Laskuskenaario: Short-positiot epäonnistuneista nousuista lähellä 2,90 dollaria, tavoitteina 2,70 ja 2,59 dollaria, stop-loss 2,95 dollarin yläpuolelle.

Noususkenaario: Long-asetelmat aktivoituvat vasta, kun päivätason sulkeminen tapahtuu yli 3,00 dollarin, jolloin yläpuolen tavoitteet ovat 3,25 ja 3,42 dollaria.

Yksinkertaisesti sanottuna XRP on käännekohdassa. Institutionaaliset katalyytit lokakuussa, kuten ETF-hyväksynnät, CME-optiot ja Ripplen pankkilupa, voivat toimia laukaisimena. Kuitenkin niin kauan kuin hinta pysyy kiristyvän kolmion sisällä, nousut voivat hiipua ja sijoittajat voivat kyttäillä hyviä paikkoja ostaa XRP:tä. Lähtö kolmen dollarin yläpuolelle voisi merkitä seuraavan suuren nousuliikkeen alkua.

