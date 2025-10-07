Asiantuntijat: Tästä syystä Bitcoin jatkaa nousuaan

Yhdysvaltain hallinnon sulku ei näytä olevan loppumassa, mutta Bitcoin ei näytä asiasta hätkähtävän alkuunkaan.

Vaikka republikaanien ja demokraattien välinen pattitilanne on siirtynyt jo toiselle viikolle, maailman suurin kryptovaluutta on noussut jyrkästi, nousten 12 % viimeisen seitsemän päivän aikana. Bitcoin nousi viikonloppuna uuteen ennätykseensä ja ylitti 125 000 dollarin rajan.

Mitkä siis ovat tärkeimmät syyt Bitcoinin nousuun… ja nähdäänkö korjausliike, jos poliittinen draama jatkuu? Cryptonews kysyi neljältä asiantuntijalta heidän näkemyksiään.

Yksi asia, josta asiantuntijapaneeli oli yksimielinen: Bitcoinin nousuvauhti liittyy ilmiöön nimeltä “dollarin heikentymiseen perustuva kaupankäynti”. Bitwisen sijoitusstrategi Juan Leon näkee tilanteen seuraavalla tavalla meille:

“Hallinnon sulku on oire poliittisten jännitteiden aiheuttamasta systeemiriskistä. Tämä ohjaa sijoituksia turvasatamiin, kuten Bitcoiniin, jotka ovat riippumattomia valtion vaikutusvallasta. Tällaiset tapahtumat horjuttavat sijoittajien luottamusta Yhdysvaltain dollariin.”

Kryptolompakko Exoduksen talousjohtaja James Gernetkze kertoi Cryptonewsille, että markkinat eivät usko sulun vaikuttavan talouteen pitkällä aikavälillä. Tämän seurauksena monet sijoittajat uskovat Yhdysvaltain keskuspankin jatkavan korkojen laskua — mikä on myönteistä teknologia-alalle ja BTC:lle.

“Bitcoinin osalta lokakuu on ollut historiallisesti vahva kuukausi — mutta kausivaihtelu saattaa nyt olla enemmän sattumaa kuin syy. Perinteiset Bitcoin-syklit ovat kohdanneet epätavallisia makrotekijöitä, kuten Yhdysvaltain sääntelyn. Lisäksi varhaisten Bitcoin-sijoittajien voittojen kotiutus näyttää hidastuneen, mikä vähentää myyntipainetta”, Gernetkze sanoo.

Two Prime -yhtiön toimitusjohtaja Alexander Blume lisäsi, että krypton nousua ohjaavat löyhempi rahapolitiikka ja vahvat talousluvut.

“Tulevaisuutta on vaikea nähdä muulla tavalla kuin niin, että rahaa painetaan lisää — mikä hyödyttää nettomääräisesti BTC:tä”, Blume totesi.

Havainnollistaakseen “dollarin heikentymiseen perustuvaa kaupankäyntiä” käytännössä, Bitwisen Juan Leon totesi, että Bitcoin ETF:iin on virrannut yli 2,3 miljardin dollaria 29. syyskuuta lähtien.

Bitcoin ja kulta houkuttelevat sijoittajia

Blume sanoo, että BTC ja kulta — joka sekin on noussut ennätyksiin — näyttävät nyt houkuttelevilta sijoituskohteilta yhdestä syystä.

“Usko Yhdysvaltain dollarin vakauteen ja pitkän aikavälin arvoon jatkaa heikkenemistään liiallisen kulutuksen, geopoliittisen epävarmuuden ja jatkuvan inflaation vuoksi.”

Jalometalli on viime aikoina nähnyt kasvavaa kysyntää valtioilta ja instituutioilta, ja Blume uskoo BTC:n tyypillisesti seuraavan perässä muutamaa kuukautta myöhemmin.

“Tämä nykyinen liike BTC:ssä osuu juuri tuohon ajankohtaan. Bitcoin-ekosysteemissä monet sijoittajat tietävät, että vuoden viimeinen neljännes on tyypillisesti tuottavin ajanjakso. Tämä odotus itsessään voi ajaa spekulointia ja nostaa hintaa.”

Tietenkin kaikkien huulilla oleva kysymys on, jatkuuko “Uptober” keskeytyksettä vai kokeeko Bitcoin korjauksen, jos liittovaltion hallinto pysyy suljettuna. Historian pisin sulku tapahtui Donald Trumpin ensimmäisellä kaudella ja kesti 35 päivää.

Juan Leon myöntää tämän olevan mahdollista.

“Jos sulku jatkuu tarpeeksi pitkään ja seuraukset käyvät tarpeeksi vakaviksi laukaistakseen pitkäkestoisen riskin välttämisen markkinoilla, BTC voi kärsiä siitä”, hän sanoo.

Hashdexin sijoitusjohtaja Samir Kerbage oli samaa mieltä — mutta sanoi, että on toinenkin tekijä, jota kannattaa seurata: tekeekö Bitcoinin paluu lähes kaikkien aikojen huipuille siitä alttiin voittojen kotiutukselle.

Exoduksen James Gernetzkellä oli eri näkemys.

“Aina on olemassa korjausliikkeen riski, mutta mielestäni se ei todennäköisesti johdu hallinnon sulusta. Epävarmuus hallinnon ympärillä todennäköisesti heikentää Yhdysvaltain dollaria, mikä ohjaa sijoituksia turvasatamiin kuten kultaan ja Bitcoiniin”, Hän toteaa.

Tällä hetkellä BTC ei ole ainoa, joka on kovassa nousussa. Myös Ether on noussut 12 % viime viikolla, BNB 22 % ja Solana 14 %. Spekulaatiot siitä, että altcoin ETF:t voitaisiin pian hyväksyä Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission toimesta, vaikuttavat varmasti taustalla.

Coinglassin tiedot osoittavat, että Bitcoin tuottaa keskimäärin 20,74 % tuottoa lokakuussa — vain kaksi laskukuukautta vuodesta 2013 lähtien. Nyt, vain neljä päivää uuden kuukauden alusta, BTC on jo noussut 7 %. Hiljainen luottamus vallalla on se, että tällä digitaalisella omaisuudella on vielä lisää nousuvaraa.

Voiko Bitcoin päihittää kullan?

Bitcoin voisi käydä huomattavasti korkeammalla, jos sen arvoa verrattaisiin kultaan, kertoo JPMorganin uusi analyysi. Pankin mukaan kryptovaluutta on aliarvostettu riskikorjattuna ja voisi teoriassa nousta 165 000 dollariin — noin 40 % nykyistä 120 000 dollarin tasoa korkeammalle.

Laskelma perustuu volatiliteettiin. JPMorgan huomauttaa, että Bitcoinin hinnanvaihtelut suhteessa kultaan ovat kaventuneet, ja BTC-kulta-volatiliteettisuhde on nyt alle 2,0. Tämä tekee Bitcoinista houkuttelevamman suhteessa keltaiseen metalliin.

Analyytikot huomauttavat, että jos Bitcoinin 2,3 biljoonan dollarin markkina-arvo saataisiin vastaamaan kullan tankoihin, kolikoihin ja ETF:iin sijoitettua 6 biljoonan dollarin pääomaa riskikorjattuna, Bitcoinin tulisi nousta noin 42 %.

Kausittainen vahvuus tukee Uptober-rallia

Tämän näkemyksen ajoitus lisää sen painoarvoa. Bitcoin päätti syyskuun noin 114 000 dollariin, nousten 5 % kuukauden aikana ja rikkoen kausittaisen heikkouden mallin. Historiallisesti, kun Bitcoin päättää syyskuun plussalle, vuoden viimeinen neljännes on usein tuottanut merkittäviä nousuja. Vuosina 2015, 2016, 2023 ja 2024 neljännen kvartaalin nousut olivat keskimäärin yli 50 %.

Tämä historia saa kauppiaat spekuloimaan, voisiko nykyinen “Uptober”-ralli jatkua vuoden loppuun asti. Makrotaloudelliset olosuhteet voivat tukea tätä: heikommat Yhdysvaltain työmarkkinatiedot ja odotukset keskuspankin koronlaskuista ovat lisänneet Bitcoinin vetovoimaa suojana taloudellista epävarmuutta vastaan.