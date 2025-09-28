Arthur Hayes: Bitcoin jopa 3,4 miljoonaa dollaria 2028
Entinen BitMEXin toimitusjohtaja Arthur Hayes on julkaissut tähän mennessä rohkeimman Bitcoin-ennusteensa. Hän ennustaa kryptovaluutan nousevan 3,4 miljoonaan dollariin vuoteen 2028 mennessä.
Ennuste perustuu siihen, että valtiovarainministeri Scott Bessent ottaisi käyttöön korkokäyrän hallintapolitiikan. Tämä voisi laukaista massiivisen rahanpainamisen ja johtaa siihen, mitä Hayes kutsuu “vuosisadan suurimmaksi muutokseksi maailman rahajärjestelmässä”.
Trumpin hallinto haluaa keskuspankin hallintaansa
Maelstrom-sijoitusrahastoa hallinnoiva Hayes perustaa Bitcoin-laskelmansa arvioituun 15,229 biljoonan dollarin liittovaltion keskuspankin ja liikepankkien yhteenlaskettuun luottokasvuun vuoteen 2028 mennessä.
Hänen mallissaan Fed ostaisi 50 % uudesta valtion velkakirjatarjonnasta samalla kun pankkiluotto kasvaisi 7,569 biljoonalla dollarilla Trumpin jäljellä olevan kauden aikana.
Analyysi keskittyy Bessentin suunnitelmaan ottaa takaisin hallinta keskuspankista strategisilla hallituksen nimityksillä ja sääntelypaineella.
Hayes antoi valtiovarainministerille lempinimen “Buffalo Bill” tämän odotetun Eurodollar-pankkijärjestelmän purkamisen vuoksi. Hän vertaa strategiaa ulkomaisten ei-dollaritalletusten haltuunottoon, joiden arvo on maailmanlaajuisesti noin 34 biljoonaa dollaria.
Trump tarvitsee neljä paikkaa keskuspankin johtokunnassa saadakseen enemmistön, jolla voidaan manipuloida lyhytaikaisia korkoja reservikorkomekanismin avulla.
Hayes näkee mahdollisina liittolaisina johtokunnan jäsenet Bowmanin ja Wallerin, jotka äänestivät eri mieltä viimeisissä avomarkkinakomitean kokouksissa, sekä äskettäin vahvistetun Stephen Miranin, mikä nostaa Trumpin leirin kannattajien määrän kolmeen.
Lisa Cook eroamispaineen alla
Fed-johtaja Lisa Cook on kasvavan eroamispaineen alla johtuen väitetyistä asuntolainahuijauksista, joita on esittänyt Federal Housing Finance Agencyn johtaja Bill Pulte.
Oikeusministeriö tutkii, haetaanko suurvalamieskäsittelyä pankkipetossyytteiden perusteella, ja Hayes uskoo Cookin eroavan viimeistään alkuvuodesta 2026.
Presidentti Trump on haastanut liittovaltion tuomioistuimen määräyksen, joka estää häntä erottamasta keskuspankin (Fed) johtajaa Lisa Cookia. Hän on jättänyt valituksia vedoten siihen, että hänen oikeutensa erottaa virkamiehiä “perustellusta syystä” ulottuu myös toimikauden ulkopuolella tehtyihin rikkomuksiin.
Oikeustaistelu kiihtyy samaan aikaan, kun ekonomistit odottavat 25 korkopisteen koronlaskua 17. syyskuuta. Trump vaatii aggressiivista rahapoliittista keventämistä ja uhkaa “suurilla oikeudenkäynneillä” keskuspankin johtoa vastaan.
Kiista sai alkunsa Trumpin elokuussa tekemästä yrityksestä erottaa Cook, vedoten väitettyihin virheellisiin asuntolainailmoituksiin. Cookin lakimiehet kutsuivat syytöksiä perusteettomiksi.
Alueellinen tuomari Jia Cobb antoi 9. syyskuuta väliaikaisen määräyksen, joka suojaa Cookin asemaa. Tämän seurauksena Trumpin oikeusministeriö hakee päätöksen keskeytystä valituksen käsittelyn ajaksi.
Trumpin laajempi kampanja keskuspankin riippumattomuutta vastaan sisältää myös Fedin puheenjohtajan Jerome Powellin kutsumisen “puupääksi” sekä Stephen Miranin, kryptomyönteisen ehdokkaan, nimeämisen keskuspankin johtokuntaan.
Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde varoitti aiemmin tässä kuussa, että keskuspankin riippumattomuuden heikentäminen aiheuttaisi “erittäin vakavan vaaran” maailman taloudelliselle vakaudelle.
Samaan aikaan Trumpin tiimi suunnittelee myös keskuspankin aluepankkipäälliköiden vaihtamista helmikuun 2026 vaaleissa.
Hayes väittää, että hallinto tarvitsee vain kolme neljästä uudesta äänivallallisesta johtajasta saadakseen avomarkkinakomitean hallintaansa, mikä mahdollistaa rahan painamisen valtionvelan ostamiseen, jota yksityiset markkinat eivät suostu rahoittamaan.
Stablecoin-infrastruktuuri imee itseensä globaalit pankkitalletukset, entä Bitcoin?
Viime kuun blogikirjoituksessaan Hayes esittää, kuinka Bessent voisi ohjata 10–13 biljoonaa dollaria Eurodollar-talletuksia uhkaamalla vetää keskuspankin tuen pois ulkomaisilta pankeilta tulevissa finanssikriiseissä.
Tämä politiikan muutos pakottaisi Eurodollar-talletukset siirtymään sääntelyä noudattaville stablecoin-liikkeellelaskijoille, kuten Tetherille, joka sijoittaa yksinomaan yhdysvaltalaisiin pankkitalletuksiin ja valtion velkakirjoihin.
Strategia laajenee perinteisen pankkitoiminnan ulkopuolelle tavoittelemaan 21 biljoonan dollarin arvoisia kehittyvien maiden vähittäistalletuksia Yhdysvaltojen sosiaalisen median alustojen kautta, joihin on integroitu kryptolompakot.
Siinä missä Bitcoin porskuttaa kryptojen kärjessä, Hayes näkee myös WhatsAppin tarjoavan saumattomia stablecoin-maksuja Filippiinien kaltaisissa maissa. Käytännössä ne luovat digitaalisia dollaripankkitilejä miljardeille ihmisille paikallisia pankkisäädöksiä kiertäen.
Kehittyvien maiden keskuspankit menettäisivät rahapoliittisen hallinnan, kun kansalaiset ottavat käyttöön dollarin arvoon sidotut stablecoinit päivittäisissä maksutapahtumissa.
Paikallisilla hallituksilla ei ole tehokkaita vastatoimia, lukuun ottamatta internetin sulkemista, kun taas Trumpin hallinto voisi käyttää pakotteita sellaisia viranomaisia vastaan, jotka vastustavat stablecoinien leviämistä, uhkaamalla heidän offshore-varallisuuttaan.
Eurooppalaiset talletukset kokevat samanlaista painetta, kun Hayes ennustaa euron romahtavan Saksan ja Ranskan kansallismielisten politiikkojen hajottaessa valuuttaunionia.
Eurooppalaisten pankkitalletusten, joiden arvo on 16,74 biljoonaa dollaria, lisääminen nostaa stablecoin-konversion mahdollisen markkinan yhteensä 34 biljoonaan dollariin.
Pakonomainen käyttöönotto loisi hinnasta piittaamatonta kysyntää valtion velkakirjoille, jolloin Bessent voisi tarjota matalampia korkoja kuin Fedin ohjauskorko ja silti säilyttää stablecoin-liikkeellelaskijoiden kannattavuuden.
Tämä mekanismi voisi antaa valtiovarainministeriölle hallinnan lyhytaikaisiin korkoihin riippumatta keskuspankin päätöksistä.
Hayes myi HYPE-omistuksensa, Bitcoin pysyi koskemattomana
Vaikka Hayes on edelleen optimistinen DeFi-protokollien pitkän aikavälin näkymistä, hän myi hiljattain koko HYPE-omistuksensa 823 000 dollarin voitolla, rahoittaakseen käsirahan Ferrari Testarossasta.
Bitcoin-omistuksistaan Hayes ei Ferrarin vuoksi luopunut.
Myynti sisälsi 96 628 tokenia vain muutamia viikkoja sen jälkeen, kun hän ennusti Hyperliquidille 126-kertaista nousua Tokion WebX-konferenssissa.
Myynti ajoittui samaan aikaan valtavien tokenien vapautusten kanssa, jotka alkavat 29. marraskuuta: 237,8 miljoonaa HYPE-tokenia, arvoltaan 11,9 miljardia dollaria, luo 500 miljoonan dollarin kuukausittaisen myyntipaineen seuraavan 24 kuukauden ajan.
Hayes varoitti Maelstrom-rahaston kautta, että nykyiset takaisinosto-ohjelmat pystyvät käsittelemään vain 85 miljoonaa dollaria kuukaudessa.
Eräs suuri “valas” myös nosti 122 miljoonan dollarin edestä HYPE-tokeneita. Valaaksi tunnistettiin Techno_Revenant, jolla oli 90 miljoonan dollarin realisoitumattomat voitot yhdeksän kuukauden omistuksesta.
Suosittu kauppias Ansem liittyi ulosmarssiin, myyden 492 000 dollarin edestä tokeneita huolestuttavan tarjontapaineen keskellä.
Vaikka Hayes edelleen ennustaa Bitcoinin nousevan 250 000 dollariin vuoteen 2025 mennessä, hän varoittaa sijoittajia odottamasta nopeaa rikastumista.
Hän arvosteli lyhytjänteistä ajattelua, joka johtaa likvidaatiokierteisiin, ja puolusti Bitcoinin pitkän aikavälin suorituskykyä perinteisiä markkinoita vastaan inflaatiokorjattuna.