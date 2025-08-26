VanEck: Bitcoin on vuoden lopussa 180 000 dollaria
Sijoitusyhtiö VanEck on pitänyt kiinni 180 000 dollarin Bitcoin hintaennusteestaan vuoden 2025 loppuun, vaikka markkinoilla on nähty viime aikoina suurta volatiliteettia. CME:n futuurien rahoituskustannukset (basis-korot) ovat nousseet 9 prosenttiin, korkeimmalle tasolle sitten helmikuun 2025.
Bitcoin palautui 13. elokuuta 124 000 dollariin laskettuaan aiemmin elokuussa 112 000 dollariin, tehden uuden kaikkien aikojen ennätyksen heinäkuun 123 838 dollarin yläpuolelle.
Kirjoitushetkellä Bitcoinin kurssi on laskenut jo lähelle 110 000 dollaria. Tämä tarkoittaa noin 11 prosentin laskua johtavan kryptovaluutan kaikkien aikojen ennätyksestä.
Instituutioiden kysyntä tukee toipumista, vaikka volatiliteetti on puristunut
VanEckin uusin tutkimus osoittaa, että institutionaalinen kysyntä pysyy vahvana: pörssilistatut tuotteet ostivat heinäkuussa 54 000 BTC:tä ja digitaalivarantoihin lisättiin 72 000 BTC:tä.
Yhtiö pitää kiinni jo marraskuussa 2024 esittämästään nousujohteisesta näkemyksestä. Tuolloin Bitcoinin hinta oli noin 88 000 dollaria.
CME:n basis-korkojen nousu 9 prosenttiin osoittaa, että johdannaiskauppiaiden spekulatiivinen ruokahalu on palannut – sama taso nähtiin viimeksi helmikuun huipulla.
Optiomarkkinoilla sijoittajat ovat myös vahvasti noususuuntaisia: call/put-suhde on noussut 3,21:een, korkeimmalle tasolle sitten kesäkuun 2024, ja call-optioihin on käytetty 792 miljoonaa dollaria.
Implisiittinen volatiliteetti on kuitenkin painunut 32 prosenttiin, mikä on selvästi alle 12 kuukauden keskiarvon (50 %), tehden optioista edullisempia ostajille.
25 % out-of-the-money vuoden call-optio maksaa nyt noin 6 % spot-hinnasta, kun vuoden 2024 lopulla vastaava hinta oli 18 %.
Louhintasektorin tulokset olivat ristiriitaisia Bitcoinin noususta huolimatta: 13 kaivosyhtiön osakeindeksi laski 4 %, pois lukien Applied Digitalin 54 %:n nousu.
Yhdysvalloissa listattujen kaivosyhtiöiden osuus globaalista Bitcoinin laskentatehosta nousi 31,5 prosenttiin vuoden alun 29 prosentista – uusi ennätys Yhdysvalloille.
Alan johtajat erimielisiä miljoonan dollarin Bitcoinista
Coinbasen toimitusjohtaja Brian Armstrong liittyi elokuun alussa kasvavaan joukkoon johtajia, jotka ennustavat Bitcoinin nousevan miljoonaan dollariin vuoteen 2030 mennessä. Hän on samaa mieltä Jack Dorseyn ja ARK Investin Cathie Woodin aiempien arvioiden kanssa.
Armstrongin mukaan sääntelyn selkeytyminen ja institutionaalinen käyttöönotto ovat keskeiset tekijät näin kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisessa.
Samaan aikaan SOL Strategiesin toimitusjohtaja Leah Wald antoi varovaisemman lyhyen aikavälin näkymän ja ennusti Bitcoinin nousevan 175 000 dollariin vuoden loppuun mennessä.
Wald kuvaili ennustettaan maltilliseksi verrattuna muiden instituutioiden arvioihin ja huomautti, että esimerkiksi Cathie Wood ja Larry Fink ovat esittäneet huomattavasti korkeampia tavoitteita.
Kaikkien ollessa optimistisia Galaxy Digitalin toimitusjohtaja Mike Novogratz kyseenalaisti lähivuosien miljoonan dollarin ennusteet. Hänen mukaansa tällainen hintataso kuvastaisi todennäköisemmin Yhdysvaltojen talouskriisiä kuin krypton menestystä.
Novogratzin mukaan hän mieluummin näkisi maltillisemmat hinnat vakaassa taloudessa kuin äärimmäiset arvot, joita ajaa valuuttakriisi.
Heinäkuussa Copperin tutkimusjohtaja Fadi Aboualfa arvioi Bitcoinin olevan ”valmis uuteen merkittävään nousuvaiheeseen”, mutta varoitti institutionaalisten markkinoiden etenevän hillitymmin verrattuna aiempiin, vähittäissijoittajien vauhdittamiin sykleihin.
Aboualfan mukaan Bitcoin voi rikkoa 140 000 dollarin tason syyskuussa ja saavuttaa 150 000 dollaria lokakuun alussa.
Preston Pysh Ego Death Capitalista on kuitenkin epäileväinen Wall Streetin kasvavaa vaikutusvaltaa kohtaan. Hänen mukaansa varhaiset Bitcoinin käyttäjät pelkäävät, että institutionaalinen johdannaiskauppa heikentää sen turvasatamaluonnetta.
Pysh varoitti, että perinteiset rahoituslaitokset saattavat käyttää Bitcoinia hyvin eri tavalla kuin itsehallinnolliset käyttäjät, jotka rakensivat verkon.
Bitcoin-markkinasyklit näyttävät edelleen olevan voimassa
Sekavien markkina-arvioiden keskellä uusi Glassnoden analyysi haastaa väitteet, joiden mukaan institutionaalinen käyttöönotto olisi rikkonut Bitcoinin perinteisen nelivuotissyklin.
Analytiikkayhtiö havaitsi, että nykyisen syklin kesto ja pitkäaikaisten haltijoiden voitonrealisaatiot vastaavat läheisesti aiempia kaavoja, mikä kumoaa “syklin kuolema” -narratiivit.
Glassnoden mukaan Bitcoinin nykyinen sykli on säilynyt voitollisella tasolla 273 päivän ajan, mikä on toiseksi pisin jakso vuoden 2015–2018 syklin (335 päivää) jälkeen.
Pitkäaikaiset haltijat ovat realisoineet voittoja enemmän kuin missään aiemmassa syklissä, paitsi 2016–2017.
Johdannaismarkkinat osoittavat edelleen suurta riskinottohalukkuutta, mikä on tyypillistä kypsille nousumarkkinoille: Bitcoin-futuurien avoin korko pysyy 67 miljardissa dollarissa.
Viimeaikainen 2,3 miljardin dollarin avoimen koron purkautuminen kuuluu 23 suurimman kaupankäyntipäivän joukkoon koskaan.
Ethereumin johdannaismarkkinoiden osuus on noussut kriittiselle tasolle: perpetual-futuurien volyymi saavutti uuden ennätyksen 67 % verrattuna Bitcoin-markkinoihin.
Yhdistetyt altcoin-likvidaatiot nousivat huippuunsa, 303 miljoonaan dollariin päivässä – kaksinkertainen määrä verrattuna Bitcoin-futuurien markkinoihin.
Analyytikot näkevät Bitcoinin viimeaikaisen laskun strategisena uudelleenjärjestäytymisenä pikemminkin kuin merkkinä perustavanlaatuisesta heikkoudesta. NoOnesin toimitusjohtaja Ray Youssef huomautti, että korjaus seurasi liiallista vipuvaikutusta uusien huippujen jälkeen.
Tekninen näkymä perustuu siihen, että Bitcoin pysyy psykologisen 100 000–110 000 dollarin tukialueen yläpuolella, missä ostopaine on edelleen vahvaa.
Jos Bitcoin kuitenkin putoaa alle 112 000 dollarin, syvempi korjaus kohti 110 000 ja mahdollisesti 105 000 dollaria voi olla edessä.
Toisaalta riskinottohalun palautuminen – etenkin kun ETH ja BTC saavuttivat uusia huippuja – voi jälleen sytyttää nousuvireen kohti aiempia huippuja ja niiden yli, sillä institutionaalinen kysyntä jatkaa tarjonnan ylittämistä.