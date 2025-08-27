Miljardin dollarin raja rikki – XRP-futuurit kiinnostavat

Paljon kiinnostusta herättäneet XRP-futuurit CME Groupissa ovat nyt ylittäneet miljardin dollarin rajan avoimissa johdannaispositioissa, mikä tekee siitä nopeimmin tämän saavutuksen saavuttaneen kryptosopimuksen – vain kolme kuukautta lanseerauksen jälkeen.

Saavutus osoittaa kasvavaa institutionaalista kiinnostusta säänneltyyn altistumiseen digitaalisille omaisuuserille.

CME kertoi viestipalvelu X:ssä, että sen laajempi kryptofutuurivalikoima on ylittänyt ensimmäistä kertaa 30 miljardin dollarin nimellisen rajan. Sekä Solana- että XRP-futuurit ylittivät miljardin, mutta XRP saavutti sen ennätysnopeasti, ohittaen kilpailijansa ja keräten uutta huomiota rahastoilta ja yrityspöydiltä.

Liike nähdään merkkinä markkinoiden kypsymisestä ja likviditeetin syvenemisestä digitaalisten omaisuuserien johdannaisissa. Analyytikoiden mukaan se kuvastaa uutta aaltoa institutionaalista pääomaa, kun perinteinen rahoitus yhä enenevissä määrin omaksuu kryptomarkkinat säänneltyjen alustojen kautta.

XRP-futuurit tekivät ennätyksensä maanantaina

XRP on pysynyt epävakaana. Tokenia käytiin kauppaa 5 %:n vaihteluvälillä 2,98 ja 2,84 dollarin välillä 24 tunnin aikana, joka päättyi 26. elokuuta. Artikkelin kirjoitushetkellä XRP:n kurssi on tasan kolme dollaria. Jyrkin liike tapahtui 25. elokuuta, kun hinta putosi 2,96 dollarista 2,84 dollariin volyymin ollessa kolme kertaa suurempi kuin päivittäinen keskiarvo.

Institutionaalinen osto astui nopeasti kuvaan nostaen tokenin takaisin 2,92 dollariin. Markkinatoimijat kuvasivat 2,84 dollarin tasoa kriittiseksi tueksi, ja volyymit viittasivat uuteen yritys- ja rahastotoimintaan. Istunnon viimeisellä tunnilla XRP nousi 0,7 %:lla 2,90 dollarista 2,92 dollariin yli 5,7 miljoonan tokenin vaihdolla.

Johdannaispuolella XRP-futuurit kirjasivat maanantaina 25. elokuuta suurimman kaupankäyntipäivänsä sitten heinäkuun 15. päivän. Yhteensä 7 533 sopimusta vaihtoi omistajaa, mikä vastaa yli miljardin dollarin volyymia. Lanseerauksesta toukokuussa lähtien CME:n XRP-futuureilla on käyty kauppaa yli 251 000 sopimuksella, mikä vastaa 9,02 miljardin dollarin kumulatiivista nimellisarvoa.

Tekniset indikaattorit viittaavat mahdolliseen XRP:n uudelleentestaukseen alemmilla tasoilla

CME:n sopimusten säännelty luonne, jotka selvitetään CME CF XRP-Dollar Reference Raten perusteella ja joita valvoo CFTC, on ollut keskeinen tekijä kysynnän houkuttelemisessa. Analyytikot katsovat, että virstanpylväs osoittaa luottamusta XRP:n pitkän aikavälin rooliin institutionaalisissa salkuissa.

Bitgetin pääanalyytikko Ryan Lee sanoi, että XRP on teknisessä risteyskohdassa. Bollingerin nauhat kiristyvät, RSI pysyy neutraalina ja alhainen ostovolyymi viittaa mahdolliseen uudelleentestaukseen 2,60–2,00 dollarin välillä.

”Läpimurto yli 3,10 dollarin tason vakaalla volyymilla voisi johtaa nousuun kohti 3,40 dollaria”, hän lisäsi. ”Mutta johdannaismarkkinat kallistuvat lyhyiksi, ja ylöspäin suunta pysyy rajallisena, kunnes momentum vahvistuu.”

XRP-futuurit herättävät uutta keskustelua spot ETF:n hyväksynnästä

Kehitys ruokkii myös laajempaa spekulaatiota spot XRP ETF:istä. Useat omaisuudenhoitajat, mukaan lukien Grayscale, Bitwise ja 21Shares, ovat jättäneet hakemuksia Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle. Markkinatoimijat uskovat vahvan futuurilikviditeetin tukevan näitä hakemuksia.

XRP-futuurit kasvavat vahvojen kryptomarkkinoiden taustalla. Yhdysvaltain keskuspankin puheenjohtaja Jerome Powell antoi Jackson Holessa signaalin koronlaskuista, mikä lisäsi riskinottohalua osakkeissa ja digitaalisissa omaisuuserissä. Vaikka Bitcoin on hallinnut otsikoita, XRP:n nopea johdannaiskasvu kertoo sen laajentuvasta roolista instituutioiden keskuudessa.

Muualla markkinoilla muut altcoinit ovat myös kokeneet aktiivisuuden purkauksia. Shiba Inu nousi hetkellisesti kohti 0,0000135 dollaria lyhytaikaisen teknisen signaalin seurauksena, kun taas Cardanon kehitystyö jatkaa kiinnostuksen herättämistä. Silti analyytikot varoittavat, että pienempien tokenien kestävän momentumin riippuvuus säilyy Bitcoinin kehityksestä ja laajemmista makro-olosuhteista.

Kiinalainen Linklogis ja XRPL yhteistyöhön

Kiinalainen LinkLogis on tehnyt sopimuksen XRP Ledgerin kanssa, yhtiö kertoo. Sopimuksen myötä yhtiön on tarkoitus tuoda digitaalisen toimitusketjurahoitussovelluksensa julkiseen lohkoketjuun ja edistää sen kaupallista käyttöönottoa.

Sopimus on siinä mielessä merkittävä, että LinkLogis toimii Kiinassa, missä viranomaiset eivät suosi julkisten lohkoketjujen käyttöä. Vaikka LinkLogis käsittelee suuria määriä toimitusketjurahoitusta, vain pieni osa (2,5 %) on rajat ylittävää – juuri siihen tämä sopimus todennäköisesti keskittyy. Pörssilistatulla yhtiöllä on useita merkittäviä tukijoita, ja se on aikaisemmin kokeillut vakaita valuuttoja (stablecoineja) yhdessä perinteisen rahoituksen kanssa, joita se on nyt tuomassa laajemmin käyttöön.

Yhtiön rajat ylittävä ratkaisu käsitteli vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla 4,8 miljardin juanin (670 miljoonan dollarin) edestä kaupparahoitustransaktioita, mutta tämän volyymin ei odoteta siirtyvän kokonaisuudessaan XRP Ledgeriin. Toimitusketjurahoitus perustuu siihen, että suurasiakas hyväksyy toimittajan laskut, minkä jälkeen toimittaja saa rahoituksen. Esimerkiksi jos yritys valmistaa ohjauspyöriä ja myy niitä suurelle autonvalmistajalle (joka toimii rahoituksessa niin sanottuna “ankkurina”), autonvalmistaja vahvistaa laskun järjestelmässä. Tämän jälkeen pankki maksaa toimittajalle välittömästi vähennettyään rahoituskulut. LinkLogis tarjoaa alustan, joka mahdollistaa laskujen ja luottojen käsittelyn.

Rahoitus tulee yleensä pankeilta, mutta sitä voidaan järjestää myös arvopaperistamisen kautta (ABS), jossa vakuutena toimii maksamattomien laskujen pooli. Tällöin pankkien sijasta rahoitus tulee ABS:ien myynnistä saatavista varoista. Julkistuksessaan LinkLogis mainitsi tutkivansa toimitusketjurahoituksen reaaliomaisuuserien (RWA) kaupankäyntiä.

Yhtiöllä on myös yhteisyritys Standard Chartered -pankin kanssa, nimeltään Olea, joka keskittyy rajat ylittävään kaupparahoitukseen ja jolla on pääomamarkkinalisenssi mahdollistamaan omaisuuserien tokenisaation lohkoketjussa. Olea on kuitenkin erillinen yhtiö, eikä sitä mainittu osana XRP Ledger -sopimusta.