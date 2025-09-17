Zündet morgen der Doppel-Booster für XRP?

XRP-Spot-ETF und Zinssenkung voraus

Ripples Kryptowährung XRP verharrt derzeit auf einer Startrampe. Der Kurs von XRP bewegt sich zumeist knapp über oder unter der psychologisch wichtigen 3-Dollar-Marke. Es scheint, als würden die Anleger auf ein Startsignal warten. Dieses könnte diese Woche erfolgen, und zwar gleich in zweifacher Hinsicht.

Einerseits erwarten die Analysten den Auftakt zu einer Reihe von Zinssenkungen, ausgelöst durch die US-Notenbank Fed. Andererseits könnte schon diese Woche der erste XRP-ETF starten und so für einen Doppel-Booster sorgen.

XRP-ETF-Start schon morgen?

So glaubt ein Analyst von Bloomberg daran, dass schon morgen der erste XRP-ETF auf den Markt kommt. So würden auch institutionelle Anleger Zugang zu XRP erhalten, das Interesse am Einstieg in Ripples Kryptowährung sei groß.

XRP-Fans hoffen darauf, dass sich damit die Geschichte wiederholt. Schon Bitcoin und Ethereum verdankten ihre Höhenflüge den ETFs, die weder den Handel über eine Kryptobörse, noch eine Wallet nötig machen.

Geht man nach der Anzahl jener XRP-ETFs, die derzeit der amerikanischen Wertpapierbehörde SEC zur Genehmigung vorliegen, dann ist das Interesse groß. Rund 20 ETFs warten darauf, freigegeben zu werden.

Die Fed verkündet heute die Senkung der US-Leitzinsen

Lange haben die Märkte darauf gewartet, heute dürfte es so weit sein. Die Fed wird die erste Senkung der US-Leitzinsen seit langem bekannt geben. Damit zündet sie den zweiten Turbo für den Kryptomarkt.

Davon sollte XRP besonders profitieren, wenn einen Tag später tatsächlich ein XRP-ETF auf den Markt kommen sollte. Diese beiden Faktoren in Kombination könnten einen neuen Bullenrun auf XRP auslösen und dessen Wert über das bestehende Allzeithoch hinaus befördern.

Dafür sprechen derzeit auch technische Chart-Signale. Der Kurs des Exponential Moving Average brach nach oben durch, dies gilt auch für die Widerstandslinie. Analysten erwarten daher einen Ausbruch nach oben.

Es kommt also jetzt auf jene Weichenstellungen an, die heute und morgen voraussichtlich stattfinden werden.