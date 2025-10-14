XRP Preisprognose: SEC-Einreichungen deuten auf bevorstehende ETF-Einführung hin – Wird XRP $1.000 erreichen?

Die Emittenten von XRP-ETFs haben soeben in neuen Anträgen neue Ticker hinzugefügt - die XRP-Preisprognose deutet nun auf einen potenziellen $1.000-Katalysator hin.

Die jüngste Welle von S-1-Änderungen deutet darauf hin, dass die letzten Vorbereitungen für Spot-XRP-ETFs im Gange sind, was den XRP-Kursprognosen neuen Auftrieb verleiht.

Einige aktualisierte Anträge enthalten nun offizielle Ticker, ein Detail, das der Mitbegründer des ETF Institute, Nate Geraci, als Zeichen dafür sieht, dass der Altcoin „kurz vor der Zulassung steht“.

Another batch of S-1 amendments rolling in on spot xrp ETFs…



Bitwise, Franklin, 21Shares, WisdomTree, Grayscale, & Canary.



Several include ticker symbols.



Getting close. pic.twitter.com/TY24kTY6MI — Nate Geraci (@NateGeraci) October 10, 2025

Eric Balchunas, Senior ETF-Analyst bei Bloomberg , stellt fest, dass diese S-1s die letzte Hürde für die Genehmigung nach einer wichtigen Verfahrensänderung durch die SEC sind.

Honestly the odds are really 100% now. Generic listing standards make the 19b-4s and their “clock” meaningless. That just leaves the S-1s waiting for formal green light from Corp Finance. And they just submitted amendment #4 for Solana. The baby could come any day. Be ready. https://t.co/5JtfTm82Wi — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 29, 2025

Durch die Annahme allgemeiner Börsenzulassungsstandards durch die Agentur ist die Notwendigkeit von 19b-4-Anmeldungen entfallen, so dass nur noch S-1-Registrierungsformulare geprüft werden müssen.

Unter diesem Rahmen qualifiziert sich XRP als zulässiger Vermögenswert, was ihn auf die Überholspur zur Zulassung bringt und den Weg für ein reguliertes Spot-Engagement an den US-TradFi-Märkten ebnet.

XRP Kursvorhersage: Ist dies der Katalysator, der die $1.000 in den Fokus rückt?

Frische Nachfrage von den TradFi-Märkten könnte XRP den Schwung geben, den es braucht, um den Ausbruch aus einem einjährigen aufsteigenden Dreiecksmuster zu bestätigen.

Obwohl die Massenliquidation vom Wochenende die meisten kurzfristigen zinsbullischen Setups zunichte gemacht hat, bleibt diese breitere Struktur im Spiel.

XRP / USD 1-Tages-Chart, ein Jahr lang aufsteigendes Dreiecksmuster. Quelle: TradingView.

Die Momentum-Indikatoren richten die Aufmerksamkeit nun wieder auf den Ausbruch und bestätigen die $1,50 als potenziellen Boden.

Der RSI hat eine deutliche Kehrtwende vollzogen, nachdem er bei 30 in den überverkauften Bereich eingetaucht war, während das MACD-Histogramm eine mögliche Bodenbildung unterhalb der Signallinie anzeigt – ein Zeichen dafür, dass die Käufer zurückkehren, während die Verkäufer an Kraft verlieren.

Die wichtige Ausbruchsschwelle liegt bei $3,40, einem Widerstandsniveau, das den Aufwärtstrend während des gesamten Musters begrenzt hat. Sobald die Unterstützung erreicht ist, könnte XRP um 210% in Richtung seines technischen Ziels von $8 steigen.

Kurzfristig sollten Trader jedoch auf eine Erholung von der Nachfragezone bei $2,70 achten, um eine höhere Unterstützung für einen anhaltenden Aufwärtstrend zu bestätigen.

Mit Blick auf die weitere Zukunft könnten ein wachsendes Engagement in den US-TradFi-Märkten und US-Zinssenkungen, die die Risikobereitschaft anheizen, XRP bis zum Jahr 2026 in Richtung $15 treiben – ein potenzieller Gewinn von 500%.

Während das XRP-Kursziel von $1.000 derzeit noch in weiter Ferne liegt, schaffen diese neuen Berührungspunkte mit dem Mainstream-Kapitalzufluss eine solide Grundlage, um es langfristig zu erreichen.

