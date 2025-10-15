XRP Preisprognose: Ripple’s Swell 2025 Event könnte alles verändern – 3 Wochen Countdown startet

Ripple's Swell 2025 sorgt für Aufregung bei Nasdaq und BlackRock - XRP-Kursprognose sieht jetzt einen großen Ausbruch zu neuen Höchstständen.

Die Veranstaltung Swell 2025 von Ripple findet in nur drei Wochen statt, und wenn die vergangenen Zyklen ein Hinweis darauf sind, könnte sie der Katalysator für eine kurzfristige bullische XRP-Preisprognose sein.

Die für Anfang November angesetzte Veranstaltung wird Top-Führungskräfte aus der gesamten Zahlungsverkehrs- und Finanzbranche zusammenbringen.

Ripple Swell is our most important event of the year, and this November it returns to NYC.🗽



Swell is where leaders in crypto, payments, banking and policy come together to discuss what’s ahead for the future of finance.



Request to attend → https://t.co/Iv2tfoBKkY

Agenda →… pic.twitter.com/23obZnUauF — Ripple (@Ripple) September 12, 2025

Confirmed speakers include Adena Friedman, CEO of Nasdaq, along with digital asset leads from BlackRock, Citi, Fidelity, and CME Group.

Am 4. November wird Ripple eine Live-Demo von Stablecoin-Zahlungen mit dem XRP-Ledger präsentieren, gefolgt von einer Keynote von Brad Garlinghouse über die nächsten Schritte des Unternehmens.

XRP ist in den letzten 24 Stunden um 5,4% gesunken, aber mit Swell vor der Tür könnte sich unter der Oberfläche eine Dynamik entwickeln.

XRP Kursvorhersage: Wichtige Trendlinienunterstützung hat während des Flash Crashs am Freitag gut gehalten

Das Tages-Chart zeigt, dass XRP ein symmetrisches Dreieck bildet, was auf eine Konsolidierungsphase vor der nächsten großen Bewegung hindeutet.

Beim Flash Crash am vergangenen Freitag berührte der Kurs eine wichtige Unterstützung bei $1,80, die sich gut hielt, da die Käufer schnell einsprangen, was ihre Bedeutung unterstreicht.

Sollte das bärische Momentum zurückkehren, ist dieses Niveau zu beobachten.

Die bevorstehende Swell-Konferenz könnte das Blatt jedoch komplett wenden, wenn Ripple neue Initiativen vorstellt, die das Wachstum und die Akzeptanz des Ökosystems fördern.

Ein Ausbruch über die $3-Marke würde einen Ausbruch aus dem Dreieck bestätigen und die Voraussetzungen für einen möglichen Anstieg in Richtung $6 in den kommenden Monaten schaffen.

Solange sich XRP oberhalb der Trendlinienunterstützung hält, spricht das Setup für eine zinsbullische XRP-Kursprognose.

