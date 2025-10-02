XRP-Preisprognose: $100 Mrd. an ETF-Anmeldungen könnten XRP überschwemmen – $10 XRP sind nur der Anfang

XRP Spot ETF Einreichungen schlagen bis zu $100 Milliarden an Zuflüssen vor, was die XRP Preisvorhersagen für den kommenden Monat noch optimistischer macht.

Sechs Emittenten von XRP-Spot-ETFs stehen vor der endgültigen Entscheidungsfrist im Oktober, als potenzielle neue Anlaufstellen für TradFi-Märkte, um ein Engagement in den Altcoin zu erhalten.

🚨XRP ETF DECISIONS COMING THIS OCTOBER!



There are 6 companies awaiting SEC decisions on $XRP ETFs starting from the 2nd week of October. pic.twitter.com/vXAEZwZHEY — Coin Bureau (@coinbureau) September 30, 2025

Die Palette reicht von einfachen Spot-Fonds bis hin zu Leveraged- und Short-Produkten, wobei die vorgeschlagenen Assets under Management von Millionen bis über 100 Milliarden Dollar reichen.

Diese Zahlen stellen zwar keine garantierten Zuflüsse dar, aber sie spiegeln das Ausmaß der Nachfrage wider, die durch den Einstieg von TradFi in XRP freigesetzt werden könnte, insbesondere wenn sich die US-Makro-Diskussion aufheizt.

Da sich die Inflation dem 2 %-Ziel der US-Notenbank nähert, wächst die Hoffnung auf eine weitere Lockerung der Zinssätze, was die Nachfrage nach Risiko-Assets wie XRP ankurbeln könnte.

XRP Kursvorhersage: Könnte die neue ETF-Nachfrage XRP über $10 treiben?

Diese potenziellen Zuflüsse könnten XRP den Treibstoff geben, den es braucht, um den Ausbruch aus einem 10-monatigen Tassen- und Henkelmuster zu realisieren, das sich seinem Scheitelpunkt nähert.

Entlang der unteren Begrenzung des Henkels bei $2,70 hat sich ein Triple Bottom entwickelt, eine starke Umkehrstruktur, die den jüngsten Aufschwung als Beginn einer Ausbruchsbewegung positioniert.

XRP / USD 1-Tages-Chart, Cup-and-Handle nähert sich dem Scheitelpunkt. Quelle: TradingView.

Die Momentum-Indikatoren untermauern diese Aussichten. Der RSI hat die neutrale Linie zurückerobert, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Marktbewegung von Käufern bestimmt wird.

Das MACD-Histogramm zeigt eine ähnliche potenzielle Trendwende und steht kurz vor einem goldenen Kreuz über der Signallinie. Dieses Setup auf dem Tages-Chart deutet darauf hin, dass der jüngste Aufschwung einen breiteren Aufwärtstrend auslösen könnte.

Die entscheidende Schwelle für einen bestätigten Ausbruch liegt bei etwa $3,60. Sobald die Unterstützung erreicht ist, kann das Tassen- und Henkelmuster sein volles Ausbruchsmomentum entfalten.

Während die Zuflüsse von $100 Goldbarren nur einen Anstieg von 56% ausmachen würden, lässt das Muster einen viel größeren Anstieg von 165 % auf $7,50 erwarten.

Und da die Zinssenkungen in den USA die Nachfrage an den US-Investmentmärkten mit größerem TradFi-Engagement anheizen, könnte sich eine anhaltende Hausse bis 2026 auf $15 ausdehnen, was einem Anstieg von 430% entsprechen würde.

Dieser neue ICO kann stetige Gewinne sichern, Bullenmarkt hin oder her

Bei einem großen Altcoin wie XRP sind große Ausbrüche selten. Die Inhaber warten schon seit über 8 Jahren auf ein neues Allzeithoch.

Einige Coins wie PEPENODE bieten auf kurze Sicht größere Gewinnchancen.

Mit PEPENODE ($PEPENODE) können Sie virtuelle Mining-Rigs bauen, um Meme Coins zu verdienen – es wird keine Hardware benötigt.

Es ist das erste Mining-to-Earn-Projekt seiner Art, das die Teilnahme am Vorverkauf in ein interaktives Mining-Erlebnis verwandelt.

Käufer können digitale Nodes einrichten, Rigs stapeln und Belohnungen generieren, noch bevor der Token offiziell auf den Markt kommt.

Mit Meme Coin Airdrops, Burn-Mechanismen und Leaderboard-Anreizen definiert PepeNode neu, was ein Vorverkauf sein kann.

Die eingebaute Deflation stärkt das Modell. Jeder $PEPENODE, der für Rigs und Nodes ausgegeben wird, löst einen Burn von 70 % aus, was zu einer langfristigen Verknappung führt und die Rendite erhöht.

Das Momentum nimmt schnell zu. Der Vorverkauf hat bereits die Marke von $1,5 Mio. überschritten, während Early Adopters durch Staking immer noch Zugang zu einem starken APY von 847 % haben.

Nehmen Sie jetzt am $PEPENODE Vorverkauf auf der offiziellen Website teil und beginnen Sie mit dem Mining.

Die nächste Preiserhöhung ist nur noch wenige Stunden entfernt. Je länger Sie warten, desto teurer wird es, mit dem Mining zu beginnen.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, können Sie PEPENODE auch auf X (früher Twitter) folgen.

Besuchen Sie die offizielle PEPENODE Website hier.