XRP bleibt antizyklisch, die Investoren sind zurück

Analysten sehen gute Chancen auf einen Kursausbruch

Ripples Kryptowährung verhält sich weiterhin antizyklisch. Während die Konkurrenz von Rekord zu Rekord eilte, bewegte sich XRP weiterhin unbeeindruckt seitwärts. Als es vor ein paar Tagen steil nach unten ging, machte XRP den Flashcrash zwar mit, nur um sich weniger später, schneller als Bitcoin und Co. zu erholen.

Alle Ampeln leuchten grün

Aktuell scheint das Momentum aufseiten von XRP zu stehen. Die Performance von Ripples Kryptowährung ist stabil, das Handelsvolumen steigt weiter an. Mit einem Kurs von $2,64 bewegt sich der Coin langsam wieder in Richtung bekannter Höhen.

So konnte XRP in den vergangenen sieben Tagen immerhin um 9,24% zulegen. Doch neue Entwicklungen könnten den Grundstein für weiteres Wachstum von diesem Fundament aus legen.

Quelle: Coinmarketcap

Das lässt Investoren auf einen neuen Kursausbruch hoffen. Immerhin zeigen die On-Chain-Daten, dass XRP wieder deutlich akkumuliert wird. Daneben soll der Start eines neuen Dienstes von Ripple das Interesse der Anleger anheizen.

Neuer Ripple-Service für institutionelle Kunden

Ripple Prime ist ein neuer Brokerage-Service für die institutionellen Kunden von Ripple. Geht es nach dem CEO Brad Garlinghouse, soll so die Netzwerknutzung weiter ansteigen und institutionelle Anleger anziehen, die Ripple XRP kaufen.

Die Daten der Blockchain weisen jedenfalls darauf hin, dass die Strategie aufgehen könnte. Die Reserven der Exchanges sinken, gleichzeitig steigt die Token-Burn-Rate. Daneben scheinen die XRP Wale wieder verstärkt aktiv zu werden.

All diese Entwicklungen deuten auf eine Aufwärtsbewegung hin, das zeigt auch die Charttechnik von XRP. Die Analysten sehen jetzt den Kurs von $2,80 als nächste wichtige Hürde an, die es für XRP zu nehmen gilt.

Eine Kursrallye ist wahrscheinlicher geworden

Gelingt es XRP, diese Hürde erfolgreich zu meistern, dann könnte eine Rallye ins Haus stehen. Der Zeitpunkt dafür erscheint günstig. Immerhin steht ein Zolldeal zwischen den USA und China bevor, gleichzeitig wird die Fed morgen voraussichtlich die US-Leitzinsen neuerlich senken.

Daneben will die Gerüchteküche wissen, dass in den USA die Zulassung gleich mehrerer XRP-ETFs bevorsteht. Damit wäre der Weg für noch mehr institutionelle Anleger frei, die schnell und sicher XRP kaufen möchten.