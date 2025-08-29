Vom Kryptobetrüger zum Kronzeugen

Der 400-Millionen-Betrugsfall erregt wieder Aufsehen

65.000 Anleger kamen beim sogenannten Paraiba-Kryptobetrugsfall zu Schaden. Sie sollen laut Angaben der Staatsanwaltschaft in Österreich mindestens 400 Millionen Euro verloren haben. Wie der Kurier jetzt berichtet, macht die zuständige Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt einen Beschuldigten zum Kronzeugen.

Neue Hinweise führten zum Angebot des Kronzeugenstatus

Dieser Status kann vom Staatsanwalt gewährt werden, wenn ein Beschuldigter neue Aspekte und bisher unbekannte Hinweise zu einem Fall liefern kann. Dies war in dem Krypto-Betrugsfall offenbar der Fall.

Der Verdächtige hat ein Geständnis abgelegt und die Aufklärung unterstützt. Ihm droht jetzt „lediglich“ eine Strafzahlung von 17.200 Euro. Doch damit der Kronzeugenstatus tatsächlich gewährt wird, muss der Beschuldigte jetzt Beweise vorlegen und darf keinerlei Informationen über strafbare Handlungen zurückhalten.

Die Finanzmarktaufsicht warnte bereits 2020

Gleichzeitig wird er als Kronzeuge im Prozess gegen die anderen Beschuldigten aussagen. Dort geht es um den schweren gewerbsmäßigen Betrug. Die Kryptoplattform soll seit dem Jahr 2019 tausende Anleger getäuscht und die Gelder einbehalten haben.

Die versprochene Rendite von 0,3 bis 0,5 Prozent pro Tag erwies sich als Betrug. Dies geschah, obwohl die österreichische Finanzmarktaufsicht bereits mit Beginn des Jahres 2020 vor diesen Geschäften gewarnt hatte.

Geldwäsche und Bestechung in Afrika

Im Raum steht auch der Verdacht der Geldwäsche. Diese soll von einem Fußballverein ausgeführt worden sein. Die neuen Hinweise des zukünftigen Kronzeugen haben die Ermittler auf die Spur weiterer krimineller Tätigkeiten gebracht. Diese reichen bis ins afrikanische Sierra Leone.

Dort sollen Amtsträger bestochen worden sein, damit sie gefälschte Diplomatenpässe ausstellen. Dank dieser Hinweise und der Ermittlungsarbeit der Behörden konnte so einer der größten Betrugsfälle der österreichischen Geschichte aufgeklärt werden.

Für den Kronzeugen ergibt sich durch das Angebot der Behörden jetzt die Möglichkeit, halbwegs ungeschoren davonzukommen. Er kann diese Regelung nutzen, um auszupacken und so die Behörden bei der Aufklärung weiter zu unterstützen.