Vitalik Buterin zurück im Club der Milliardäre, ETH übersteigt $4K

Buterins Onchain-Portfolio wird nun auf rund 1,04 Milliarden Dollar geschätzt, wobei 240.042 ETH den Kernbestand bilden.

Vitalik Buterin von Ethereum ist in die Reihen der Milliardäre zurückgekehrt, nachdem der Ether die Marke von 4.000 Dollar überschritten hat, ein Meilenstein, der zuletzt im Dezember 2024 erreicht wurde.

Wichtigste Erkenntnisse: Vitalik Buterins Onchain-Portfolio hat die Marke von 1 Milliarde Dollar überschritten, während ETH über 4.000 Dollar klettert.

Trader erwarten, dass ETH sein Allzeithoch von 4.878 $ erneut testen wird.

Ether-ETFs verzeichnen stärkere Zuflüsse als Bitcoin-ETFs, was ein wachsendes institutionelles Interesse an ETH signalisiert.

Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen Arkham berichtete am Samstag, dass Buterins Onchain-Portfolio inzwischen auf rund 1,04 Milliarden Dollar geschätzt wird, wobei 240.042 ETH den Kernbestand bilden.

Das Ethereum-Mastermind hält auch kleinere Anteile an Token wie Aave Ethereum (AETHWETH), WhiteRock (WHITE), Moo Deng (MOODENG) und Wrapped Ethereum (WETH).

Ether steigt auf $4.332, nachdem er die $4K-Marke durchbrochen hat

Ether setzte seine Rallye über das Wochenende fort und kletterte am Samstag um weitere 6,38% auf $4.332, nachdem er am Freitag die $4.000-Marke zurückerobert hatte. Bei Redaktionsschluss notiert ETH bei $4.244.

Die Preisdynamik fiel mit der abnehmenden Marktdominanz von Bitcoin und dem erneuten Optimismus der Trader zusammen.

Einige, wie der Kryptoanalyst Ted, glauben, dass ein erneuter Test des Allzeithochs vom November 2021 bei $4.878 unmittelbar bevorsteht, und beschreiben dies als „nur noch eine Frage von Tagen“.

I told you that the $ETH breakout is coming.



And it happened exactly as predicted.



Ethereum has smashed through its resistance and is now heading higher.



It feels like a new ATH is just a matter of days now. pic.twitter.com/XCxetoP0Ku — Ted (@TedPillows) August 9, 2025

Marktdaten deuten darauf hin, dass ein Anstieg auf $4.500 einen erheblichen Short-Squeeze auslösen könnte. CoinGlass schätzt, dass Short-Positionen im Wert von rund $1,35 Milliarden aufgelöst werden könnten, wenn dieses Niveau erreicht wird.

Arkham wies auch auf eine sich abzeichnende Verschiebung der ETF-Ströme zugunsten von Ether gegenüber Bitcoin hin. Am Freitag verzeichneten ETH-ETFs insgesamt 461 Millionen Dollar an Zuflüssen und übertrafen damit Bitcoin-ETFs mit 404 Millionen Dollar.

In den letzten fünf Handelstagen verzeichneten US-Kassa-ETHER-ETFs Nettozuflüsse in Höhe von 326,6 Mio. USD gegenüber 253,2 Mio. USD für Bitcoin-ETFs, so die Daten von Farside.

Buterin wurde im Mai 2021 zum ersten Mal zum Milliardär, als ETH zum ersten Mal die Marke von 3.000 $ überschritt.

Zu dieser Zeit besaß er etwa 333.500 ETH im Wert von etwa 1,029 Milliarden Dollar, nachdem sich der Wert von 700 Dollar zu Beginn des Jahres vervierfacht hatte.

Im Jahr 2018 gab er jedoch bekannt, dass er nie mehr als 0,9 % des ETH-Angebots kontrolliert hatte und sein Nettovermögen bis zu dieser Rallye im Jahr 2021 „nie in die Nähe“ von 1 Milliarde Dollar gekommen war.

Buterin warnt vor Risiken hinter dem ETH-Schatzboom

Während der jüngste Boom der ETH durch institutionelle Zuflüsse und Treasuries von Unternehmen, die Ether halten, begünstigt wurde, hat Buterin sich vorsichtig zu diesem Trend geäußert.

In einem aktuellen Interview warnte er, dass eine übermäßige Hebelwirkung bei ETH-Treasuries langfristige Risiken bergen könnte.

„Wenn Sie mich in drei Jahren aufwecken und mir sagen, dass Treasuries zum Untergang von ETH geführt haben… meine Vermutung wäre, dass sie es irgendwie in ein Spiel mit übermäßiger Hebelung verwandelt haben“, sagte er.

Letzte Woche fügte BitMine Immersion Technologies unter dem Vorsitz von Tom Lee von Fundstrat 208.137 ETH zu seinen wachsenden Krypto-Reserven hinzu und erhöhte damit seinen Gesamtbestand auf 833.137 ETH, der nun über 3 Milliarden Dollar wert ist.

Mit diesem Schritt festigt BitMine seine Position als führende Treasury-Firma mit Ethereum-Beständen und belegt insgesamt den vierten Platz unter den globalen Krypto-Treasuries.