Visa erweitert die Stablecoin-Unterstützung auf vier Blockchains

Seit 2020 hat das Unternehmen bereits über 140 Milliarden Dollar an Stablecoin- und Krypto-Zahlungen abgewickelt.

Visa verstärkt seinen Vorstoß in den Bereich der digitalen Vermögenswerte und kündigt Pläne zur Unterstützung von vier neuen Stablecoins auf vier verschiedenen Blockchains als Teil seiner breit angelegten Krypto-Expansionsstrategie an.

Wichtigste Erkenntnisse: Visa wird vier neue Stablecoins auf vier Blockchains hinzufügen und damit seine Infrastruktur für digitale Vermögenswerte und seine globale Reichweite im Zahlungsverkehr ausbauen.

Das Unternehmen hat seit 2020 über 140 Milliarden Dollar an Stablecoin- und Krypto-Zahlungen abgewickelt.

Visa plant, den Banken das Prägen und Verbrennen von Stablecoins über seine Plattform für tokenisierte Vermögenswerte zu ermöglichen.

Auf der Bilanzpressekonferenz für das vierte Quartal am Dienstag sagte CEO Ryan McInerney, dass Visa „vier Stablecoins unterstützen wird, die auf vier einzigartigen Blockchains laufen und zwei Währungen repräsentieren, die wir akzeptieren und in mehr als 25 traditionelle Fiat-Währungen konvertieren können“.

Dieser Schritt unterstreicht das wachsende Vertrauen von Visa in Stablecoins als eine wichtige Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und Blockchain-basierten Zahlungen.

Visa expandiert über USDC und PYUSD hinaus mit neuen Stablecoin-Integrationen

McInerney hat zwar nicht bekannt gegeben, welche Stablecoins oder Netzwerke einbezogen werden, aber das Update erweitert die bestehenden Integrationen von Visa.

Das Unternehmen unterstützt derzeit USDC und Euro Coin (EURC) von Circle, PYUSD von PayPal und Global Dollar (USDG) über Ethereum, Solana, Stellar und Avalanche.

Die Stablecoin-Ambitionen von Visa haben sich im letzten Jahr stark beschleunigt. McInerney hob die „besondere Dynamik“ in diesem Sektor hervor und verriet, dass Visa seit 2020 mehr als 140 Milliarden Dollar an Krypto- und Stablecoin-Flüssen ermöglicht hat.

Die mit Stablecoin verknüpften Kartendienste des Unternehmens haben die Ausgaben im Jahresvergleich vervierfacht, während das Stablecoin-Abwicklungsnetzwerk im letzten Quartal ein jährliches Volumen von 2,5 Milliarden Dollar überschritten hat.

Der Zahlungsriese baut auch seine Rolle als Brücke für Banken aus, die in das Stablecoin-Ökosystem einsteigen.

Mit seinem im September gestarteten Pilotprojekt Visa Direct ermöglicht das Unternehmen Finanzinstituten, grenzüberschreitende Zahlungen mit USDC und EURC vorzufinanzieren.

BREAKING:



VISA TO ACCEPT PAYMENTS IN 4 STABLECOINS ON 4 SEPERATE BLOCKCHAINS, THAT CAN SETTLE INTO FIAT CURRENCY.



CRYPTO MASS-ADOPTION IS HERE! pic.twitter.com/wbbmEdTIeE — Mister Crypto (@misterrcrypto) October 28, 2025

McInerney sagte, dass sich die nächste Phase darauf konzentrieren wird, den Banken die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Stablecoins zu prägen und zu verbrennen, indem sie die Tokenized Asset Plattform von Visa nutzen, sowie den grenzüberschreitenden Geldverkehr über Visa Direct zu stärken.

„In diesem Bereich wird es noch viel mehr zu tun geben“, sagte McInerney den Anlegern und signalisierte damit die Absicht von Visa, Stablecoins zu einer etablierten Zahlungsmethode für den globalen Handel zu machen.

Das Update kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Stablecoin-Transaktionen laut Branchendaten weltweit auf 46 Billionen Dollar angestiegen sind, was ihre Rolle als eine der am schnellsten wachsenden Komponenten des digitalen Finanzsystems festigt.

Western Union will bis 2026 einen Dollar-gestützten Stablecoin auf Solana einführen

Western Union steigt ebenfalls in den Stablecoin-Markt ein und plant, in der ersten Hälfte des Jahres 2026 den US Dollar Payment Token (USDPT) auf der Solana-Blockchain einzuführen.

Der von der Anchorage Digital Bank herausgegebene Token wird es Usern ermöglichen, Geld weltweit zu niedrigeren Gebühren und schnelleren Abwicklungszeiten zu transferieren und so die Abhängigkeit von traditionellen Bankvermittlern und volatilen Währungsumrechnungen zu verringern.

CEO Devin McGranahan beschrieb den Schritt als Fortsetzung der 175-jährigen Mission von Western Union, Geldtransfers zu vereinfachen, dieses Mal durch die Blockchain-Technologie.

Er sagte, Solana wurde wegen seiner Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und kostengünstigen Transaktionen ausgewählt, die für das umfangreiche Überweisungsgeschäft des Unternehmens entscheidend sind.

Durch die Nutzung von Blockchain-Schienen will Western Union Überweisungen nahezu sofort und transparenter machen.

Wenn USDPT auf breiter Basis angenommen wird, könnte es die Nutzung von Stablecoins über den Kryptohandel hinaus in den alltäglichen Zahlungsverkehr, die Begleichung von Rechnungen und den grenzüberschreitenden Handel vorantreiben und damit einen entscheidenden Schritt in Richtung einer allgemeinen Akzeptanz des digitalen Dollars machen.