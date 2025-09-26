Die USA wissen weiterhin nicht, wie viele Bitcoins sie halten

Die Frist für den Bericht der Behörden ist längst abgelaufen

Als Donald Trump im Wahlkampf die Idee einer strategischen Bitcoin-Reserve äußerte, war die Branche sofort elektrisiert. Sie erkannte schnell, welche Möglichkeiten dies für Bitcoin und andere Kryptowährungen bieten könnte.

Die Bitcoin Reserve besteht aus beschlagnahmten Coins

Doch als Trump Präsident wurde, entpuppte sich die strategische Bitcoin-Reserve als ein Instrument, das lediglich die bereits in den USA vorhandenen Bitcoins in einer Reserve zusammenfasste.

Dabei handelte es sich um Kryptowährungen, die aus unterschiedlichen Strafverfahren stammen und vom Staat dabei beschlagnahmt wurden. Doch diese waren quer über die USA und auf unterschiedliche Behörden verteilt.

Die Behörden haben die Meldefrist offenbar versäumt

Daher entschloss sich die US-Regierung zunächst, die Behörden aufzufordern, ihre Bestände zu melden. Das ist offenbar bis heute nicht passiert, obwohl die Frist dafür längst abgelaufen ist. Ein Kauf von weiteren Bitcoins ist bisher nicht explizit geplant, auch wenn das Dekret von Donald Trump den „budgetneutralen Kauf“ grundsätzlich vorsieht.

Damit bleibt weiterhin unklar, ob und wann die USA ihre Bestände erweitern werden. Generell gehen Analysten davon aus, dass die USA rund 200.000 Bitcoins in ihrem Bestand haben. Wo diese in welcher Höhe genau liegen, bleibt aber weiterhin unklar.

Das Thema hat derzeit offenbar keine Priorität für die US-Regierung, die sich jedoch in anderen Bereichen durchaus dem Thema Krypto widmet. So wurden umfangreiche Gesetze auf den Weg gebracht. Der US-Präsident selbst betont immer wieder die Wichtigkeit von Krypto für seine Agenda.

Falschmeldung in den Niederlanden

Doch die mangelnden Fortschritte sorgen zunehmend für Frustration in der Krypto-Community. Diese saß gestern einer Falschmeldung aus den Niederlanden auf. Dort kursierte ein altes Video, das suggerierte, dass die Regierung der Niederlande eine strategische Bitcoin-Reserve anlegen möchte.

Doch das Video entpuppte sich schnell als irreführend. Es handelte sich dabei lediglich um den alten Vorschlag eines Oppositionspolitikers, die Regierung hat diesen abgelehnt.