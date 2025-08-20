Touristen können jetzt in Thailand mit Kryptowährungen bezahlen

Die Wirtschaftskrise zwingt zu kreativen Lösungen

Die wirtschaftliche Entwicklung ist derzeit so volatil wie schon lange nicht. Kriege und die Zollpolitik der USA lassen langfristige Planungen nur selten zu. Dazu kommen noch lokale Konflikte, wie jene zwischen Thailand und seinem Nachbarn Kambodscha, die Touristen von einem Besuch des beliebten Urlaubslandes abschrecken.

Belebung des Tourismus erhofft

Daher ist es nicht verwunderlich, dass Thailand alles versucht, um seinen Tourismus wieder anzukurbeln. In einer neuen Initiative können Touristen zunächst 18 Monate lang ihre Kryptowährungen in die thailändische Währung Baht umtauschen. Damit möchte die Regierung ihren Tourismussektor unterstützen.

Das Pilotprojekt soll die Urlauber aus dem Ausland dazu animieren, ihre Kryptos im Land auszugeben. Schätzungen zufolge soll dies die Ausgaben der Besucher um bis zu zehn Prozent erhöhen.

Das Projekt hört auf den Namen „TouristDigiPay“ und stellt eine Umtauschmöglichkeit, jedoch keine Zahlungsmöglichkeit zur Verfügung. Damit hoffen die thailändischen Behörden, ihrer Tourismuswirtschaft unter die Arme greifen zu können.

Tausch und Zahlung über eine eigene Wallet

Die Touristen sollen so schnell und einfach zur Landeswährung Baht kommen. Regulierte Betreiber bieten den Umtausch an, die neuen Bahn werden dann in eine elektronische Wallet geladen. Diese wird von der Bank of Thailand überwacht.

Das Limit für den Umtausch beträgt 550.000 Baht oder 14.500 Euro. Damit möchten die Behörden verhindern, dass die Wallet für Geldwäsche genutzt werden kann. Eine Auswertung ist jedoch bereits angedacht, sollte sich die Testphase von 18 Monaten als erfolgreich erweisen.

Mit der Wallet können die Touristen in der Folge in Geschäften und Restaurants in ganz Thailand bezahlen. Dies geschieht über einen QR-Code. Die Geschäftsleute in Thailand erhalten die Zahlung dann in der Landeswährung.

Start im Herbst dieses Jahres

Das Projekt ist vorerst auf eine Dauer von 18 Monaten ausgelegt. Der Start erfolgt im vierten Quartal 2025. Diese Initiative kommt für Thailands Tourismus genau zur richtigen Zeit. Immerhin musste das Land aufgrund der Grenzstreitigkeiten mit Thailand und den daraus resultierenden bewaffneten Konflikten einen massiven Besuchereinbruch hinnehmen.

Die Touristenzahlen belaufen sich derzeit auf rund 33 Millionen Besucher, vor wenigen Jahren kamen pro Jahr noch 40 Millionen Touristen ins Land.