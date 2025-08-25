Telegram CEO Durov kritisiert Frankreich wegen „absurder“ Verhaftung und steckt in 14-tägiger Berichtsschleife fest

Telegram-CEO Durov beklagt sich über Frankreichs absurde Verhaftung und ist ein Jahr später in einer 14-tägigen Meldeschleife gefangen, während die Plattform gegen das 36,5 Milliarden Dollar schwere Ökosystem des kriminellen Marktplatzes kämpft.

Der CEO von Telegram, Pavel Durov, hat seine Verhaftung durch die französischen Behörden als „rechtlich und logisch absurd“ verurteilt, ein Jahr nachdem er vier Tage lang wegen angeblicher krimineller Aktivitäten auf seiner Plattform inhaftiert wurde.

Der in Russland geborene Milliardär sitzt weiterhin in Frankreich unter richterlicher Aufsicht fest und muss sich alle 14 Tage bei der Polizei melden, ohne dass ein Berufungstermin anberaumt wurde. Er bezeichnete die Situation als beispiellos für einen CEO der Tech-Branche.

One year ago, the French police detained me for 4 days because some people I’d never heard of used Telegram to coordinate crimes. Arresting a CEO of a major platform over the actions of its users was not only unprecedented — it was legally and logically absurd. — Pavel Durov (@durov) August 24, 2025

Durovs juristische Probleme begannen am 24. August 2024, als die französische Polizei ihn am Flughafen Le Bourget bei Paris unter anderem wegen Beihilfe zum Drogenhandel, Geldwäsche und illegaler Erbringung von Kryptodiensten verhaftete.

Später wurde er gegen eine Kaution von 5 Millionen Euro freigelassen, aber im Falle einer Verurteilung drohen ihm 10 Jahre Gefängnis und 500.000 Euro Geldstrafe.

Der Fall dreht sich um den Vorwurf, dass die Verschlüsselungsfunktionen von Telegram und die eingeschränkte Moderation von Inhalten es kriminellen Netzwerken ermöglichten, illegale Aktivitäten in Milliardenhöhe durchzuführen.

Die französischen Behörden argumentieren, die Plattform sei zu einem Marktplatz für illegale Dienste geworden, während Durov behauptet, Telegram halte sich an die Industriestandards und reagiere auf alle rechtlichen Anfragen.

Trotz der laufenden Ermittlungen ist es den Staatsanwälten nicht gelungen, Durov oder Telegram ein konkretes Fehlverhalten nachzuweisen.

Der CEO hat aufgedeckt, dass die französische Polizei vor seiner Verhaftung nicht die vorgeschriebenen rechtlichen Verfahren befolgt hat und erforderliche Protokolle ignoriert hat, die durch einfache Nachforschungen hätten entdeckt werden können.

Plattform kämpft gegen kriminelle Netzwerke und sieht sich gleichzeitig dem Druck der Regulierungsbehörden ausgesetzt

Telegram hat sich zu einem wichtigen Schlachtfeld zwischen den Strafverfolgungsbehörden und kriminellen Organisationen entwickelt, die ausgeklügelte Marktplatz-Ökosysteme betreiben.

Die Plattform entfernte Tausende von Kanälen, die mit den chinesischsprachigen Marktplätzen Xinbi Guarantee und Huione Guarantee verbunden waren, nachdem das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic eine Untersuchung durchgeführt hatte, bei der über 35 Milliarden Dollar an illegalen Transaktionen aufgedeckt wurden.

Huione Guarantee, das mit der herrschenden Elite Kambodschas und der Lazarus-Gruppe in Nordkorea in Verbindung steht, war mit 27 Milliarden Dollar an Transaktionen der größte illegale Marktplatz der Geschichte.

Die Plattform bot Dienstleistungen an, die von Geldwäsche über gefälschte Dokumente bis hin zu Menschenhandel reichten, getarnt als legitime IT-Unternehmen in ganz Südostasien.

💠 Telegram shuts down $27 billion Huione crypto scam marketplace but rivals surge 400% volume as criminal networks quickly migrate to successor platforms like Tudou Guarantee.#Telegram #CryptoScamhttps://t.co/xjpxGw5SSo — Cryptonews.com (@cryptonews) June 24, 2025

Die Strafverfolgungsbehörden sahen sich jedoch mit dem „Hydra-Effekt“ konfrontiert, da die kriminellen Aktivitäten sofort auf die Nachfolgeplattformen abwanderten.

Tudou Guarantee absorbierte die von Huione verdrängten Nutzer innerhalb weniger Wochen und wickelte das gleiche Transaktionsvolumen ab, während mehrere kleinere Plattformen einen Anstieg des Volumens um 400% verzeichneten.

Die UNO schätzt, dass mit Telegram jährlich bis zu 36,5 Milliarden Dollar an kriminellen Aktivitäten erwirtschaftet werden, vor allem mit dem Stablecoin USDT von Tether.

Kriminelle Netzwerke nutzen die Verschlüsselung der Plattform für die Kommunikation, das Reputationsmanagement und die Beilegung von Streitigkeiten und umgehen dabei die traditionellen Banksysteme.

Telegram hat seit der Verhaftung von Durov seine Richtlinien geändert und gibt nun IP-Adressen und Telefonnummern von Nutzern an die Behörden weiter, wenn ein gültiger Gerichtsbeschluss vorliegt.

Die Plattform hat ihre Nutzungsbedingungen aktualisiert und problematische Funktionen entfernt und nutzt künstliche Intelligenz, um illegales Material zu erkennen.

Der Fall Durov hat eine weltweite Debatte über die Verantwortlichkeit von Plattformen, die Privatsphäre der Nutzer und die Grenzen der freien Meinungsäußerung ausgelöst.

Datenschützer, darunter Edward Snowden und Elon Musk, kritisierten die französischen Behörden und bezeichneten die Verhaftung als staatliche Übergriffigkeit gegenüber verschlüsselten Kommunikationsplattformen.

Der CEO behauptet, dass Telegram trotz des Drucks der Regulierungsbehörden niemals die Privatsphäre der Nutzer gefährden wird und dass das Unternehmen sich lieber aus bestimmten Märkten zurückziehen würde, als Hintertüren zur Verschlüsselung einzuführen.

In der Tat wurde er in seinem Kommentarbereich beschuldigt, Hintertüren einzubauen. Er beteuert, dass er „lieber sterben würde – keine dritte Partei hat Zugang zu privaten Nachrichten auf Telegram.“

Er betonte, dass Kriminelle einfach zu weniger regulierten Anwendungen abwandern würden, während gesetzestreue Bürger unter der eingeschränkten Sicherheit leiden.

Durov verwies auf französische Gesetzgebungsversuche, die einen Backdoor-Zugang für Strafverfolgungsbehörden vorschreiben und warnte, dass solche Schwachstellen von Hackern, ausländischen Geheimdiensten und Cyberkriminellen ausgenutzt werden könnten.

Das Unternehmen behauptet, in den 12 Jahren seines Bestehens nie den Inhalt privater Nachrichten offengelegt zu haben.

One year after this strange arrest, I still have to return to France every 14 days, with no appeal date in sight. So far, the only outcome of my arrest has been massive damage to France’s image as a free country. One thing is certain: we’ll keep fighting — and we will win ✊ — Pavel Durov (@durov) August 24, 2025

Nach dem jetzigen Stand der Dinge sehen Befürworter Durovs Rechtsstreit als Test dafür, inwieweit die Urheber von Plattformen für die Handlungen von Nutzern verantwortlich gemacht werden können, insbesondere in Bezug auf verschlüsselte Kommunikationstools.

Die französischen Behörden verlängerten seine Inhaftierung während der ersten Befragung mehrfach. Die russische Botschaft forderte konsularischen Zugang und eine Erklärung der Anklagepunkte.

Die Ermittlungen begannen im Februar 2024 und eskalierten zu einer formellen Untersuchung im Juli, Wochen vor Durovs Verhaftung während der Ankunft in einem Privatjet aus Aserbaidschan.