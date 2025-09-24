Standard Chartered erhöht die Ethereum Prognose auf $7.500

Geoffrey Kendrick sieht dies als Beginn einer Kursexplosion bis zum Jahr 2028

Ethereum hat 2025 einen beeindruckenden Lauf hingelegt. Vor zwölf Monaten stand ETH bei rund $2.350, mittlerweile liegt der Wert bei $4.174. Nach Höhenflügen von bis zu $4.800 muss ETH derzeit allerdings den schwachen Marktdaten Rechnung tragen. Das ändert jedoch nichts am starken Fundament, das von mehreren Faktoren getragen wird.

Die großen Investoren greifen beherzt zu

Da wären zunächst die institutionellen Investoren, die über die Ethereum-ETFs immer mehr Geld in die Nummer 2 der Kryptowelt pumpen. Ihre aggressiven Zukäufe sorgen für Knappheit und stützen den Kurs von ETH.

Das Netzwerk breitet sich immer stärker aus

Andererseits wächst das Netzwerk von Ethereum weiterhin stark an. Die Zahl der ETH-Adressen wächst geradezu explosionsartig. Das gilt sinngemäß auch für die Layer-2-Technologie. Die Möglichkeiten zur Skalierung treiben die Zahl der Transaktionen auf mittlerweile 90 Millionen pro Woche.

Stablecoins wählen Ethereum

Dazu kommt Ethereums führende Position bei Stablecoins. Diese gelten als die Zukunft des Kryptoverse. Schon jetzt laufen 50 Prozent aller Stablecoins auf Ethereum und generieren mittlerweile 40 Prozent der Gebühren.

Nicht wenige Experten sehen in den Stablecoins die Zukunft des internationalen Zahlungsverkehrs. Sie überzeugen mit geringen Kosten und hoher Überweisungsgeschwindigkeit. Damit sind sie herkömmlichen Formen wie SWIFT deutlich überlegen.

Die ETH-ETFs werden immer dominanter

Diese beeindruckende Marktposition hat institutionelle Investoren dazu bewogen, ihr Engagement bei ETH deutlich auszuweiten. Als die ersten ETH-ETFs Ende 2024 starteten, erreichten sie lediglich 3 Prozent des Ethereum-Handelsvolumens. Mittlerweile ist dieser Anteil auf 15 Prozent angestiegen, Tendenz weiter steigend.

Kursexplosion bis 2029

Kein Wunder also, dass der Chefstratege des Investmenthauses Standard Chartered, Geoffrey Kendrick, seine Kursprognose für 2025 deutlich erhöht hat. Bisher ging Standard Chartered von einem ETH-Kurs von $4.000 für dieses Jahr aus.

Jetzt rechnet man mit einer Kursexplosion auf $7.500, doch das soll nach Ansicht des Experten erst der Beginn einer weitreichenden Rallye sein. Schon im nächsten Jahr glaubt man an ein Kursziel von $12.000, bis 2029 soll Ethereum gar auf $25.000 ansteigen.

Das Umfeld für ein bedeutendes Wachstum von ETH ist geschaffen, alle Trends sprechen also klar dafür, dass Ethereum erst am Beginn einer glänzenden Zukunft steht.