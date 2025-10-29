S&P bewertet den Bitcoin-Giganten Strategy als hoch spekulativ

Michael Saylor sieht kein Problem und feiert das erste Rating eines Bitcoin-Unternehmens

Die Aktie von Strategy ist ein „Junk Bond“. Zu diesem harten Urteil gelangt die Ratingagentur Standard & Poors (S&P) in ihrem Urteil. Damit bewertet S&P Michael Saylors Unternehmen als hoch spekulativ mit hohem Ausfallsrisiko. Der CEO von Strategy nimmt’s gelassen und bleibt, was Bitcoin betrifft, optimistisch.

B-Rating gilt als Junk

Das B-Rating belastet jedoch die Kreditwürdigkeit von Strategy. Allerdings handelt es sich bei der Bewertung auch um die erste ihrer Art eines Bitcoin-Investors. Strategy, bei dem es sich eigentlich um ein Softwareunternehmen handelt, ist längst das größte Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Welt geworden. Saylors Strategy ist Vorbild für zahlreiche Nachahmer.

Doch das reicht für S&P nicht aus, um die Kreditwürdigkeit des Unternehmens als hoch zu bewerten. In der Begründung für das Rating verweist die Agentur auf die hohe Bitcoin-Konzentration und die enge Geschäftsstruktur. Die Kapitalbasis von Strategy sei schwach und wenig risikobereinigt. Daneben belaste die geringe Liquidität in Dollar das Rating.

Stark vom Bitcoin-Kursverlauf abhängig

Schließlich sei die Firma stark vom Bitcoin Kursverlauf abhängig, dieser belaste die Bilanz des Unternehmens. Allerdings bewertete S&P den Ausblick von Strategy als stabil. Das Unternehmen manage die Kapitalstruktur umsichtig. Innerhalb der nächsten 12 Monate seien keine großen Fälligkeiten sichtbar, Strategy finanziere sich überwiegend durch sein Eigenkapital.

Laut dem Bericht hat das Unternehmen Anleihen und Vorzugsaktien im Wert von $15 Milliarden ausgegeben. $5 Milliarden an Anleihen werden erst im Jahr 2028 fällig. Sollte der Preis von Bitcoin allerdings in den Keller fallen, dann würde dies Strategy unter Druck setzen. Dann wäre das Unternehmen gezwungen, seine Schulden umzustrukturieren und Bitcoin zu niedrigen Preisen zu verkaufen.

Michael Saylor zeigt sich zufrieden

Für Michael Saylor ist das Rating jedoch kein Problem. Er betonte in einer Stellungnahme, dass dies das erste Mal sei, dass ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen ein Rating erhält. Saylor möchte seine Strategie auch in Zukunft weiterverfolgen und Bitcoin kaufen. Der Marktwert von Bitcoin in der Bilanz von Strategy beträgt derzeit rund $70 Milliarden.