BTC $113,285.14 -1.93%
ETH $4,023.95 -3.15%
SOL $200.88 -0.79%
PEPE $0.0000070 -2.64%
SHIB $0.000010 -0.68%
BNB $1,115.85 -2.42%
DOGE $0.19 -2.59%
XRP $2.66 -0.03%
Cryptonews Bitcoin News

S&P bewertet den Bitcoin-Giganten Strategy als hoch spekulativ

Bitcoin Microstrategy
Michael Saylor sieht kein Problem und feiert das erste Rating eines Bitcoin-Unternehmens
Autor
Georg Steiner
Autor
Georg Steiner
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Bitcoin-Adressen und MicroStrategys Treasury: Sicherheit vs. Transparenz

Die Aktie von Strategy ist ein „Junk Bond“. Zu diesem harten Urteil gelangt die Ratingagentur Standard & Poors (S&P) in ihrem Urteil. Damit bewertet S&P Michael Saylors Unternehmen als hoch spekulativ mit hohem Ausfallsrisiko. Der CEO von Strategy nimmt’s gelassen und bleibt, was Bitcoin betrifft, optimistisch.

B-Rating gilt als Junk

Das B-Rating belastet jedoch die Kreditwürdigkeit von Strategy. Allerdings handelt es sich bei der Bewertung auch um die erste ihrer Art eines Bitcoin-Investors. Strategy, bei dem es sich eigentlich um ein Softwareunternehmen handelt, ist längst das größte Bitcoin-Treasury-Unternehmen der Welt geworden. Saylors Strategy ist Vorbild für zahlreiche Nachahmer.

Doch das reicht für S&P nicht aus, um die Kreditwürdigkeit des Unternehmens als hoch zu bewerten. In der Begründung für das Rating verweist die Agentur auf die hohe Bitcoin-Konzentration und die enge Geschäftsstruktur. Die Kapitalbasis von Strategy sei schwach und wenig risikobereinigt. Daneben belaste die geringe Liquidität in Dollar das Rating.

Stark vom Bitcoin-Kursverlauf abhängig

Schließlich sei die Firma stark vom Bitcoin Kursverlauf abhängig, dieser belaste die Bilanz des Unternehmens. Allerdings bewertete S&P den Ausblick von Strategy als stabil. Das Unternehmen manage die Kapitalstruktur umsichtig. Innerhalb der nächsten 12 Monate seien keine großen Fälligkeiten sichtbar, Strategy finanziere sich überwiegend durch sein Eigenkapital.

Laut dem Bericht hat das Unternehmen Anleihen und Vorzugsaktien im Wert von $15 Milliarden ausgegeben. $5 Milliarden an Anleihen werden erst im Jahr 2028 fällig. Sollte der Preis von Bitcoin allerdings in den Keller fallen, dann würde dies Strategy unter Druck setzen. Dann wäre das Unternehmen gezwungen, seine Schulden umzustrukturieren und Bitcoin zu niedrigen Preisen zu verkaufen.

Michael Saylor zeigt sich zufrieden

Für Michael Saylor ist das Rating jedoch kein Problem. Er betonte in einer Stellungnahme, dass dies das erste Mal sei, dass ein Bitcoin-Treasury-Unternehmen ein Rating erhält. Saylor möchte seine Strategie auch in Zukunft weiterverfolgen und Bitcoin kaufen. Der Marktwert von Bitcoin in der Bilanz von Strategy beträgt derzeit rund $70 Milliarden.

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,012,101,200,234
5.05
Trendige Coins

Weitere Artikel

Bitcoin News
Die Schweizer haben es erfunden: 1. Unternehmen tokenisiert seine Aktien
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-10-29 14:00:00
News
Könnte die Zinssenkung der Fed BTC auf $126K treiben? Schnellster Layer-2 Bitcoin-Hybrid pumpt auf $25.15M
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-10-29 13:46:00
Georg Steiner
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren