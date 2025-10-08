Solana Prognose: Analysten erwarten Kursanstieg – Fundamentaldaten sprechen für weiteres starkes Wachstum

Die Kryptowährung Solana (SOL) notiert am Mittwochmittag bei 221,41 US-Dollar und verzeichnet auf Wochensicht ein leichtes Plus von 2,8 Prozent. Trotz der kurzfristigen Seitwärtsphase bleiben viele Marktbeobachter optimistisch: In einer täglichen Umfrage auf CoinGecko rechnen rund 76 Prozent der Befragten mit einem weiteren Kursanstieg und teilen demzufolge eine bullishe Solana Prognose – einige sprechen sogar von einer möglichen Rallye.

Fundamentale Stärke stützt Solana Vorhersage

Ein wesentlicher Treiber der bullischen Marktstimmung sind die zuletzt veröffentlichten fundamentalen Kennzahlen: Solana generierte zwischen Oktober 2024 und September 2025 einen Gesamtumsatz von rund 2,85 Milliarden US-Dollar – ein Großteil davon stammt aus Aktivitäten auf dezentralen Trading-Plattformen. Mit monatlichen Einnahmen von durchschnittlich rund 240 Millionen US-Dollar zählt das Netzwerk zu den wirtschaftlich stärksten Protokollen im Kryptosektor.

Die Grafik zeigt die SOL-Performance im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Insbesondere der Anwendungsfokus in Bereichen wie DeFi, DEXs, KI-basierten Apps und dezentralen Infrastrukturen (DePIN) hat zur Stabilisierung der Umsätze beigetragen – auch nach dem zwischenzeitlichen Memecoin-Hype. Parallel dazu stieg die Zahl der aktiven Nutzer auf täglich bis zu 1,5 Millionen Adressen, ein Wert, der Solana unter vergleichbaren Protokollen weit vorne positioniert.

Ein weiterer relevanter Punkt: Institutionelles Kapital nimmt deutlich zu. Rund 4 Milliarden US-Dollar in SOL befinden sich inzwischen auf den Bilanzen börsennotierter Unternehmen – ein Indikator für wachsendes Vertrauen in die langfristige Relevanz der Blockchain. Zudem stehen mehrere Solana-basierte ETFs zur Prüfung bei der US-Börsenaufsicht SEC – ihre Zulassung könnte weiteres institutionelles Interesse wecken.

Technische Indikatoren bestätigen bullishes Bild bei SOL

Auch aus charttechnischer Sicht bleibt das Setup konstruktiv: Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) signalisiert weiterhin positives Momentum, während der RSI (Relative Strength Index) stabil oberhalb der neutralen 50-Punkte-Marke notiert – beides Hinweise auf eine intakte Aufwärtsstruktur.

Solange sich der SOL-Kurs oberhalb des 50-Tage-EMA hält, bleibt das übergeordnete technische Bild positiv, wie zahlreiche Marktbeobachter betonen. Auch ein kurzfristiger Rücksetzer wäre im aktuellen Kontext als gesunde Korrektur zu interpretieren – potenziell sogar als Einstiegsgelegenheit im laufenden Trend. Die Ausbildung eines Ascending Triangle in den letzten Wochen spricht charttechnisch für eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Solana Kurs profitiert von Nutzung und Marktstruktur

Obwohl sich Umsätze und Nutzerwachstum nicht automatisch in Kurssteigerungen übersetzen, liefert die Kombination aus fundamentaler Stärke, positiven technischen Signalen und institutionellem Interesse ein insgesamt stimmiges Bild, welches dazu führt, dass Anleger wieder vermehrt Solana kaufen möchten.