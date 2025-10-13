Solana-Kurs: Ist das Allzeithoch noch erreichbar? Analysten uneins über die SOL Prognose

Solana (SOL) zeigt sich am Montagnachmittag mit einem leichten Erholungstrend: Der Kurs notiert bei 192,52 US-Dollar, was einem Tagesplus von rund 6 Prozent entspricht. Auf Wochensicht bleibt der Eindruck jedoch getrübt – mit einem Minus von 17,4 Prozent gehört SOL zu den großen Verlierern des jüngsten Krypto-Crashs. Dennoch: Das Handelsvolumen zog in den vergangenen 24 Stunden um 28,7 Prozent an, was auf neue Marktaktivierung hindeutet. Doch sollte man aktuell vielleicht gerade deshalb Solana kaufen?

Die Stimmung zumindest hellt sich allmählich auf. Laut der täglichen Umfrage von CoinGecko blicken heute 72 Prozent der Teilnehmer positiv auf die weitere Solana-Entwicklung und teilen dementsprechend eine optimistische Solana Prognose. Das ist solide, liegt aber hinter den Werten anderer Top-Coins, wo teils Zustimmungswerte jenseits der 80 Prozent erreicht werden.

Die Grafik zeigt die Solana Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Auswirkungen von Krypto-ETFs umstritten

Der nächste große Impuls könnte regulatorischer Natur sein. Die finale Frist zur Genehmigung der ersten US-Solana-ETFs läuft am 10. Oktober 2025 aus. Eine Entscheidung steht kurz bevor. Marktbeobachter wie JPMorgan halten eine Zulassung für sehr wahrscheinlich, verweisen aber gleichzeitig auf einen entscheidenden Unterschied zu den ETF-Durchbrüchen bei Bitcoin und Ethereum.

Während der Bitcoin-ETF im Januar 2024 für einen historischen Kursanstieg sorgte und Ethereum im Folgejahr durch die Zulassung seiner Spot-Produkte neue Höchststände erreichte, ist bei Solana eher mit einem moderateren Effekt zu rechnen. Zwar wurde mit dem REX-Osprey Solana + Staking ETF bereits im Juli 2025 ein Produkt gestartet, das institutionellen Investoren erstmals Zugang zu SOL innerhalb einer US-regulierten Struktur bietet – inklusive Staking-Erträgen. Doch ein Massenansturm blieb aus. In den ersten Wochen nach dem Start flossen rund 350 Millionen US-Dollar in den Fonds. Im selben Zeitraum stieg die Anzahl der Großanleger, die Ethereum kaufen wollten, massiv an.

Hintergrund ist die spezielle regulatorische Struktur: Der SOL Fonds operiert nicht wie klassische Bitcoin- oder Ether-ETFs unter dem Securities Act von 1933, sondern nutzt Konstruktionen des Investment Company Act von 1940. Diese erlauben unter anderem Investitionen über ausländische Tochterfirmen und die Einbindung von Staking-Rewards. Ein innovativer Ansatz, der aber offenbar nicht ausreicht, um breites institutionelles Kapital anzuziehen.

Die Zukunft von Solana: es bleibt spannend

Analysten wie Nikolaos Panigirtzoglou (JPMorgan) sehen darin ein klares Signal: Die Nachfrage nach Solana-Exposure ist vorhanden, aber limitiert. Die Bank prognostiziert für die zu erwartenden ETFs Nettozuflüsse von rund 1,5 Milliarden US-Dollar im ersten Jahr – ein Bruchteil dessen, was Ethereum erreichen konnte. Das liegt nicht nur am unterschiedlichen Reifegrad der Ökosysteme, sondern auch an der schwächelnden Onchain-Aktivität auf Solana seit Ende 2024.

Hinzu kommen andere strukturelle Schwächen: Die Dominanz zahlreicher Memecoin-Projekte hat zuletzt zwar für Sichtbarkeit gesorgt, aber auch Zweifel an der Nachhaltigkeit des Netzwerks geschürt. Gleichzeitig ist mit einer gewissen Sättigung im ETF-Segment zu rechnen. Nach dem Hype um Bitcoin und Ethereum könnte die Begeisterung für neue ETF-Produkte abnehmen, insbesondere wenn keine Schwergewichte unter den Anbietern auftreten.

Blick auf Krypto News stimmt einige skeptisch

Der Solana-Kurs bewegt sich derzeit in einer spannenden Zone. Ein neues Allzeithoch ist aus heutiger Sicht nicht ausgeschlossen – aber es braucht mehr als eine ETF-Zulassung. Aktuell notiert der Coin etwa 34 Prozent unterhalb des Allzeit-Hochs, und dies zu einem Zeitraum, da zahlreiche Altcoins deutlich näher hieran notieren, oder, wie etwa im Fall von Binance Coin, erst jüngst ein neues Hoch erreicht haben.

Ohne breite institutionelle Beteiligung und nachhaltige Onchain-Dynamik dürfte die Rally begrenzt bleiben. Analysten zeigen sich entsprechend uneins: Die einen sehen in SOL einen unterschätzten Outperformer, die anderen warnen vor Überhöhung der Erwartungen und zu optimistischen Solana Vorhersagen.