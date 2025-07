SharpLink wird weltweit größtes Ethereum-Treasury-Unternehmen – Aktie steigt in nur 6 Monaten um 368 %

Die Treasury-Strategie von SharpLink sorgt für Schlagzeilen: Das an der Nasdaq gelistete Unternehmen hat mittlerweile 280.706 Ether akkumuliert und ist damit der weltweit größte institutionelle ETH-Holder. Selbst die Ethereum Foundation, die bislang als bedeutendster Akteur galt, wird mit ihren 196.354 ETH nun deutlich übertroffen. Die Entwicklung unterstreicht nicht nur das wachsende Interesse institutioneller Investoren an Ethereum, sondern auch einen Strategiewechsel hin zu programmierbaren Assets mit Staking-Möglichkeiten.

Zwischen dem 7. und 13. Juli stockte SharpLink seine Bestände massiv auf – der durchschnittliche Kaufpreis lag nach Unternehmensangaben bei 2.852 US-Dollar pro Ether. Damit bewegt sich der Einstiegskurs nahezu auf Höhe des aktuellen Marktpreises. Der Gesamtwert des Ether-Bestands beläuft sich auf etwa 858 Millionen US-Dollar.

Passive Erträge durch Ethereum Staking

Bemerkenswert ist auch die Kapitalverwendung: Rund 99,7 Prozent der gehaltenen Ether befinden sich im Staking. Seit dem 2. Juni konnte SharpLink dadurch bereits 415 ETH an Erträgen generieren. Die Strategie ist darauf ausgelegt, das eigene Krypto-Vermögen nicht nur passiv zu halten, sondern aktiv für Renditezwecke zu nutzen – ein Ansatz, der sich von klassischen Bitcoin-Treasury-Modellen deutlich unterscheidet.

Die Mittel für die umfangreichen Zukäufe stammen aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 413 Millionen US-Dollar. Davon sind nach Unternehmensangaben noch rund 257 Millionen US-Dollar verfügbar – der Aufbau der Ethereum-Treasury dürfte also noch nicht abgeschlossen sein, und es gilt als wahrscheinlich, dass SharpLink weitere Ethereum kaufen wird.

Die Aktie von SharpLink reagierte unmittelbar auf die jüngsten Entwicklungen. Auf Sicht der letzten sechs Monate beläuft sich das Kursplus sogar auf 368 Prozent. Analysten sehen die klare Ethereum-Fokussierung als möglichen Wendepunkt: Während andere börsennotierte Unternehmen weiterhin auf Bitcoin setzen – wenn überhaupt –, etabliert SharpLink Ethereum als aktives Treasury-Modell mit regelmäßigen Erträgen.

Die Performance von SBET im 6-Monats-Rückblick. Die Aktie ist hochvolatil, hat jedoch auf mittelfristige Sicht für hohe Renditen gesorgt. Bildquelle: Google

Das Beispiel erinnert an die Entwicklung rund um MicroStrategy – heute Strategy –, die frühzeitig auf Bitcoin als Bilanzreserve gesetzt hatte. Mit über 600.000 BTC im Bestand ist Strategy zum Bitcoin-Pionier unter den börsennotierten Unternehmen geworden. SharpLink geht nun einen ähnlichen Weg – jedoch mit Ethereum und einem starken Fokus auf Staking und Ertragsoptimierung.

Die Entwicklung könnte Signalwirkung für den gesamten Markt entfalten. Institutionelle Anleger beginnen zunehmend, Ethereum nicht nur als technologische Plattform, sondern auch als finanzielles Asset mit strategischem Potenzial zu betrachten. Die Kombination aus Staking-Erträgen, wachsendem DeFi-Ökosystem und zunehmender Regulierungssicherheit macht Ethereum für Unternehmen attraktiver denn je.

Ethereum Potenzial: Wohin geht die Reise?

Der Fall SharpLink verdeutlicht diesen Paradigmenwechsel besonders eindrücklich. Während Bitcoin für viele weiterhin als digitales Gold gilt, präsentiert sich Ethereum zunehmend als produktives Kapitalinstrument. Für institutionelle Anleger wie SharpLink steht nicht allein die Wertaufbewahrung im Vordergrund, sondern die Kombination aus Skalierbarkeit, Netzwerkausbau und regelmäßigen Renditen – ein Fundament, das in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen dürfte. Ob weitere börsennotierte Unternehmen dem Beispiel SharpLink folgen, bleibt abzuwarten.

SharpLink profitierte zuletzt auch von der wiedererstarkten Dynamik rund um Ethereum. Die Marktkapitalisierung von ETH liegt inzwischen bei über 381 Milliarden US-Dollar, und in den vergangenen Tagen zählte die Kryptowährung zu den klaren Gewinnern am Markt. Allein in den vergangenen sieben Tagen legte der Ethereum-Kurs um 20,1 Prozent zu – zum Vergleich: Bitcoin kam im selben Zeitraum auf ein Plus von 8,6 Prozent. Zwar werden die jüngsten Entwicklungen rund um Ethereum noch kontrovers diskutiert, und nicht jeder traut dem Altcoin eine nachhaltige Outperformance zu. Dennoch mehren sich die Signale, die auf eine zunehmend positive Ethereum Prognose hindeuten.