Schweizer Bitcoin App Relai erhält MiCA-Lizenz

Jetzt nimmt das Unternehmen den gesamten Kontinent ins Visier

Mit der Beschlussfassung der MiCA-Verordnung hat sich die EU umfassende Regeln für Kryptowährungen gegeben. Jetzt hat die Schweizer Bitcoin-App Relai in Frankreich die MiCA-Lizenz von der dortigen Finanzmarktaufsicht erhalten.

Damit gehört Relai zu den ersten Unternehmen, die unter diesem „Gütesiegel“ arbeiten können. Relai kann daher in der Europäischen Union als Crypto-Asset-Service-Provider tätig werden. Schon jetzt kann Relai auf mehr als 500.000 Downloads verweisen. Entsprechend stolz ist man über die Erteilung der Lizenz und möchte seine Leistungen auf die gesamte EU ausweiten.

Nutzer können Bitcoin selbst verwalten

Ziel der Bitcoin App ist es, BTC für alle Interessierten in der Europäischen Union zugänglich zu machen. Relai verfolgt dabei einen etwas anderen Ansatz als andere Anbieter. Die Bitcoin App ermöglicht es ihren Nutzern, ihre Bitcoin selbst zu verwalten.

Diese müssen nicht auf der Plattform gelagert werden. Damit stärkt die App die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Nutzer, und das bei höchsten Sicherheitsstandards. Als eines der am schnellsten wachsenden Startups des Kontinents wurde Relais erst vor Kurzem mit der Auszeichnung „Top 100 Swiss Startup“ bedacht.

BTC-Kauf per SEPA-Überweisung

Mit der MiCA-Lizenz im Gepäck plant die Bitcoin App jetzt, ihre Dienstleistungen deutlich auszuweiten. So möchte man beispielsweise zukünftig Instant-SEPA-Überweisungen anbieten, die das sofortige Bitcoin kaufen ermöglichen sollen. Höhere Handelslimits und eine transparente Preisgestaltung sollen zudem noch mehr Kunden zu Relai locken.

Gleichzeitig möchte Relai verstärkt Veranstaltungen zum Thema Bitcoin organisieren, um das Wissen rund um die Kryptowährung zu vertiefen. Bitcoin soll so möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden, ohne dass sich diese Gedanken über das Thema Sicherheit machen müssen.

Mit der MiCA-Lizenz im Rücken kann die Bitcoin App jetzt verstärkt daran gehen, neue Produkte zu entwickeln und sich am EU-Markt zu positionieren.