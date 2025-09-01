Satoshi Nakamoto wird Star eines neuen Hollywood-Films

Eines der größten Rätsel der Gegenwart steht im Mittelpunkt des Streifens

Die Geschichte ist fast zu gut, um wahr zu sein. Der Gründer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, bleibt weiterhin ein Phantom, daran ändern auch die zahlreichen Aufdeckungsversuche der letzten Jahre nichts.

Unterdessen hat seine Schöpfung Bitcoin längst ein Eigenleben entwickelt und sich zu einem wichtigen und erfolgreichen Asset der Finanzwelt entwickelt. Satoshi Nakamoto selbst ist zu einem fixen Bestandteil der Popkultur geworden, dessen Identität die Fantasie anregt.

Star-Regisseur bringt Nakamoto-Thriller auf die Leinwand

Kein Wunder also, dass die Jagd auf das Bitcoin-Phantom jetzt auch in Hollywood einzieht. Regisseur Doug Liman hat bewiesen, dass er spannende Thriller inszenieren kann. Seine Filmografie umfasst mit „Die Bourne Identität“, „Edge Of Tomorrow“, „Mr. & Mrs. Smith“ und zuletzt mit „Road House” zahlreiche Hits.

Jetzt soll „Killing Satoshi” diese Liste fortführen. Allerdings wird der Regisseur nicht selbst am Regiestuhl Platz nehmen, sondern konzentriert sich auf die Rolle des Produzenten. Satoshi Nakamoto steht im Mittelpunkt von „Killing Satoshi“. Die Hauptrollen übernehmen Oscar-Preisträger Casey Affleck und Pete Davidson.

Was ist Geld?

In dem Streifen geht es um die Verschwörung einer mächtigen Elite, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Identität von Satoshi Nakamoto für immer verborgen zu halten. Drehbuchautor ist übrigens Nick Schenk, er überzeugte mit seiner Arbeit bereits in den Clint-Eastwood-Hits „Gran Torino“ und „The Mule“. In dem Film „Killing Satoshi“ soll es laut Doug Liman auch darum gehen, was Geld eigentlich ist, und wer es kontrolliert.

Sollte sich die Geschichte als Hit erweisen, wird Bitcoin neuerlich ins Licht der Öffentlichkeit drängen. Schon jetzt erweist sich das Asset als Star einer sich wandelnden Finanzwelt. Die Hintergrundgeschichte von Bitcoin ist so spannend, dass man sich fragt, warum sich noch niemand im Film dafür interessiert hat.

Derzeit kämpft Bitcoin darum, seinen Höhenflug zu stabilisieren. Zuletzt hat BTC wieder etwas an Wert verloren und liegt aktuell bei 108.000 Dollar.