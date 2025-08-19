Ripple unterstützt Geminis IPO-Antrag mit $75 Mio. Kreditlinie, inklusive RLUSD-Option

Ripple hat sich als wichtiger Geldgeber für den bevorstehenden Börsengang von Gemini erwiesen und stellt der Börse eine Kreditlinie von 75 Millionen Dollar zur Verfügung, die auf 150 Millionen Dollar erweitert werden könnte.

Gemini beantragt den Börsengang unter dem Tickersymbol „GEMI“ und will die dritte Kryptobörse in den USA werden, die an die Börse geht.

Die Börse meldete im ersten Halbjahr 2025 einen Nettoverlust von 282,5 Mio. $, was auf den starken finanziellen Gegenwind vor dem Börsengang hinweist.

Der Deal führt auch den neuen Stablecoin von Ripple, RLUSD, als Kreditoption ein, sobald die anfängliche Fazilität ausgeschöpft ist, wie aus dem SEC-Filing der Börse hervorgeht.

Gemini, das plant, an der Nasdaq unter dem Kürzel „GEMI“ zu notieren, gab die Vereinbarung bekannt, als es seinen lang erwarteten Börsengang beantragte.

Gemini wird die dritte US-Kryptobörse sein, die an die Börse geht

Mit diesem Schritt wird Gemini die dritte Kryptobörse sein, die in den USA an die Börse geht, nach Coinbase im Jahr 2021 und Bullish Anfang dieses Monats.

Der Antrag unterstreicht auch den finanziellen Gegenwind, dem Gemini ausgesetzt ist. Die Börse meldete in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einen Nettoverlust von $282,5 Mio., der sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast versiebenfacht hat, während der Umsatz von $74,3 Mio. auf $67,9 Mio. zurückging.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Ripple Labs kann Gemini Kredite in Tranchen von mindestens 5 Millionen Dollar zu Zinssätzen von 6,5 % oder 8,5 % aufnehmen, die durch Sicherheiten abgesichert sind.

Sobald die Kreditaufnahme 75 Millionen Dollar übersteigt, können die Kredite in RLUSD denominiert werden, was dem Dollar-gestützten Stablecoin von Ripple einen direkten Zugang zur US-Börseninfrastruktur ermöglicht.

Es wurden noch keine Gelder gezeichnet, aber die Aufnahme von RLUSD zeigt, dass Ripple mit USDT von Tether und USDC von Circle konkurrieren will, die den Stablecoin-Markt dominieren.

Für Gemini bietet die Fazilität frische Liquidität zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die Investoren vor der Börsennotierung des Unternehmens immer genauer hinschauen.

Wall Street-Giganten wollen Deal anführen

Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley und Cantor Fitzgerald werden die Transaktion leiten, wobei Academy Securities und AmeriVet Securities als Co-Manager fungieren.

Die Einreichung erfolgt inmitten eines gesteigerten Investoreninteresses an Kryptobörsen. Beim Debüt von Circle im Juni stiegen die Aktien um fast das 10-fache des Emissionspreises von $31, bevor sie sich bei $149 einpendelten.

Anfang dieser Woche hat sich der Kurs der institutionellen Börse Bullish gegenüber dem Börsengangspreis von $37 am ersten Handelstag mehr als verdreifacht und schloss am Freitag bei 70 $.

Mehrere andere Kryptounternehmen, darunter OKX, Grayscale und Kraken, haben Pläne für einen Börsengang entweder angedeutet oder eingeleitet. In der Zwischenzeit haben börsennotierte Branchenführer wie Coinbase und MicroStrategy kürzlich Mehrjahreshochs erreicht.

Der IPO-Vorstoß erfolgt, da sich das regulatorische Klima zugunsten digitaler Assets verändert. Seit der Rückkehr von Präsident Trump ins Amt im Januar hat die SEC die meisten Verfahren gegen Kryptounternehmen eingestellt.

Auch die Trump-Administration hat ihre Pro-Krypto-Agenda mit einer Reihe von politischen und regulatorischen Maßnahmen vorangetrieben.

Präsident Trump unterzeichnete eine Durchführungsverordnung, in der er die Regulierungsbehörden aufforderte, Hindernisse zu beseitigen, die 401(k)-Pläne daran hindern, alternative Assets wie Kryptowährungen einzubeziehen.

Wenn die Reformen umgesetzt werden, könnten Millionen von Amerikanern in der Lage sein, über regulierte Kanäle in Bitcoin und andere digitale Assets zu investieren.