BTC $111,062.87 -3.49%
ETH $3,956.60 -4.75%
SOL $193.77 -0.90%
PEPE $0.0000071 -6.57%
SHIB $0.000010 -6.01%
BNB $1,153.48 -10.89%
DOGE $0.19 -6.43%
XRP $2.43 -6.53%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Ripple Prognose: XRP der große Crash-Verlierer – oder zündet jetzt die Q4-Rallye? Das sagen Anleger und Experten zum beliebten Altcoin

Ripple
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Ripple News XRP

Der XRP Coin notiert am Dienstagvormittag bei 2,47 US-Dollar, und hat innerhalb der vergangenen 7 Tage 17,3 Prozent an Wert eingebüßt: deutlich mehr, als andere Kryptowährungen. Auch auf 24-Stunden-Sicht kommt Ripple nicht besser weg, im Gegenteil: während sich das Minus auf 5,7 Prozent beläuft, hat der gesamte Kryptomarkt lediglich 3,7 Prozent an Marktkapitalisierung eingebüßt. Viele Anleger fragen sich daher: sollte man gerade jetzt Ripple kaufen und von niedrigen Preisen profitieren, oder den Coin abstoßen und das Kapital womöglich umschichten?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker blicken wir auf die aktuelle Ripple Prognose zahlreicher Marktprofis und schauen darauf, was die Masse der Anleger von dem Coin zu halten scheint. Hierfür werten wir unterschiedliche Aussagen aus, und blicken zudem auf aktuelle Erhebungen.

Die Grafik zeigt die Performance der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen. Bildquelle: Coingecko.com

Ripple News: Licht und Schatten zugleich

Neben dem eindeutigen Fokus auf XRP berichten wir in diesem Live-Ticker-Beitrag in regelmäßigen Abständen auch über weitere Altcoins und neue Kryptowährungen wie den Maxi Doge Token, die aktuell von einem besonders starken Momentum zu erfreuen scheinen, und bei denen sich ein deutlicher Nachfrageanstieg zeigt.

Maxi Doge (MAXI)
  • Dogecoin Meme-Derivat mit Fokus auf 1.000-facher Hebelwirkung
  • Maxi Doge wird Community-Wettbewerbe und Partnerveranstaltungen anbieten, um mit seinem Publikum in Kontakt zu treten
  • Das Projekt bietet seinen früher Supportern hohe Staking-Belohnungen
Launch
Juli 2025
Meta
Meme, Trading
Purchase Methods
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
  • USDC
    USDC
  • BNB
    BNB
  • Bankkarte
    Bankkarte
  • +2 more
Jetzt kaufen

Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$3,971,600,856,258
-9.4
Trendige Coins

Weitere Artikel

Finanz News
Manfred Knof (Ex-Chef Commerzbank) fordert Krypto Kurswechsel
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-10-14 14:00:00
Ethereum News
Bullishe Ethereum Prognose trotz Kursrutsch: Analyst hält Anstieg auf 5.300 US-Dollar jetzt für möglich
Alex Merten
Alex Merten
2025-10-14 13:54:46
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren