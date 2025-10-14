[LIVE] Ripple Prognose: XRP der große Crash-Verlierer – oder zündet jetzt die Q4-Rallye? Das sagen Anleger und Experten zum beliebten Altcoin

Der XRP Coin notiert am Dienstagvormittag bei 2,47 US-Dollar, und hat innerhalb der vergangenen 7 Tage 17,3 Prozent an Wert eingebüßt: deutlich mehr, als andere Kryptowährungen. Auch auf 24-Stunden-Sicht kommt Ripple nicht besser weg, im Gegenteil: während sich das Minus auf 5,7 Prozent beläuft, hat der gesamte Kryptomarkt lediglich 3,7 Prozent an Marktkapitalisierung eingebüßt. Viele Anleger fragen sich daher: sollte man gerade jetzt Ripple kaufen und von niedrigen Preisen profitieren, oder den Coin abstoßen und das Kapital womöglich umschichten?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker blicken wir auf die aktuelle Ripple Prognose zahlreicher Marktprofis und schauen darauf, was die Masse der Anleger von dem Coin zu halten scheint. Hierfür werten wir unterschiedliche Aussagen aus, und blicken zudem auf aktuelle Erhebungen.

Die Grafik zeigt die Performance der nach Marktkapitalisierung größten Kryptowährungen. Bildquelle: Coingecko.com

Ripple News: Licht und Schatten zugleich

Neben dem eindeutigen Fokus auf XRP berichten wir in diesem Live-Ticker-Beitrag in regelmäßigen Abständen auch über weitere Altcoins und neue Kryptowährungen wie den Maxi Doge Token, die aktuell von einem besonders starken Momentum zu erfreuen scheinen, und bei denen sich ein deutlicher Nachfrageanstieg zeigt.