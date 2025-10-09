Pepe Preisprognose: Analyst sieht 13-fachen Aufwärtstrend bis 2026 und ein Token lässt Sie Mining betreiben

Pepe (PEPE) wird immer noch 66,4% unter seinem Allzeithoch (ATH) von vor 10 Monaten gehandelt, doch ein Analyst geht nun davon aus, dass der Token bis 2026 auf das 13-fache ansteigen könnte.

Während Trader auf diesen potenziellen Ausbruch warten, bietet PepeNode (PEPENODE) ihnen eine andere Art von Vorteil – eine Möglichkeit, PEPE passiv zu verdienen, anstatt nur darauf zu warten.

PepeNode ist die erste Mine-to-Earn Meme Coin ihrer Art und verwandelt das Mining in ein virtuelles Strategiespiel, bei dem die Nutzer durch das Spielen Top Assets wie PEPE, Fartcoin (FARTCOIN) und mehr generieren können.

PepeNode macht das Schürfen zu einem taktischen, wettbewerbsorientierten Unterfangen, das weder kostspielig noch eintönig ist. Das Beste daran ist, dass die Spieler PEPE verdienen können, ohne dem Markt direkt ausgesetzt zu sein, während das duale Belohnungssystem es ihnen ermöglicht, sowohl Kapitalzuwachs als auch passives Einkommen zu erzielen.

Der Vorverkauf für das Projekt ist live. Der Preis für die aktuelle Runde liegt bei 0,0010918 $ pro PEPENODE, allerdings nur für die nächsten sieben Stunden, bevor die nächste Phase mit einem höheren Preis pro Token beginnt.

Der nächste 13-fache Zyklus von PEPE könnte kommen – PepeNode macht das Warten zum Spiel

Der beliebte Krypto-Trader Kamran Asghar hat auf dem Chart von PEPE ein breiter werdendes Keilmuster ausgemacht, das auf zyklische Kurssteigerungen hindeutet, die sich bis 2026 oder 2027 entfalten könnten.

Das Muster spiegelt zunehmend größere Kursschwankungen im Laufe der Zeit wider. In der ersten Welle stieg PEPE um mehr als 1.100% auf $0,00001725, gefolgt von einem weiteren Anstieg um mehr als 1.100% auf das aktuelle ATH von $0,00002836.

Kamrans Projektion für die dritte Welle deutet auf eine Kursbewegung von 1.200% hin, die beginnt, sobald PEPE die Unterseite des Keils bei $0,00000509 berührt und $0,00006612 als „Cycle High Zone“ anvisiert. Sollte diese Bewegung eintreten, würde dies für die Anleger einen etwa 13-fachen Gewinn bedeuten.

Wenn das Muster anhält, könnten diejenigen, die jetzt akkumulieren, ihre Bestände um ein Vielfaches erhöhen, sobald der nächste Zyklus Gestalt annimmt. PEPE wird derzeit bei $0,000009409 gehandelt. Der Chart deutet auf einen möglichen kurzfristigen Dip vor der nächsten größeren Aufwärtsbewegung hin.

Aber hier ist die Frage: Warum sollten Sie versuchen, einen Kursrückgang zu timen oder PEPE jetzt zu kaufen, solange noch die Möglichkeit besteht, dass der Kurs weiter fällt? Wenn das Ziel darin besteht, bis zum Erreichen des Ziels zu akkumulieren, wäre es dann nicht sinnvoller, PEPE passiv durch ein anderes Projekt zu verdienen?

Hier kommt PepeNode mit seinem Mining-to-Earn-Modell ins Spiel, das Strategie, Spielspaß und passives Einkommen miteinander verbindet. Play-to-Earn (P2E) war einst der Top-Trend in der Kryptowelt und nun könnte das Konzept von PepeNode als der nächste Trend auftauchen.

PepeNode definiert das Mining durch Strategie und Gamification neu

Die kostspielige und wettbewerbsintensive Welt des Krypto-Minings wird von PepeNode neu definiert, das den Prozess in ein interaktives Spiel verwandelt. PepeNode lässt sich von der P2E-Ära inspirieren, aber dieses Mal ist das „Spiel“ das virtuelle Mining-Setup des Nutzers.

Jeder Spieler beginnt mit einem Serverraum, der mit PEPENODE-Tokens erweitert und aufgerüstet werden kann.

Einrichtungen können verbessert, Layouts optimiert und neue Knotenpunkte hinzugefügt werden, um die Produktion zu steigern. Jeder Knoten verfügt über einzigartige Eigenschaften und einige Kombinationen funktionieren besser als andere, was bedeutet, dass nicht die Größe, sondern die Strategie über den Erfolg entscheidet.

Ein optimiertes Setup bringt höhere PEPENODE-Belohnungen ein, und wer die Bestenliste erreicht, kann auch andere hochwertige Meme Coins wie PEPE, FARTCOIN und mehr ansammeln.

Dieses Modell stellt das traditionelle Mining-Konzept auf den Kopf: Anstatt teure Hardware zu kaufen und zu warten, können die Spieler Token passiv durch intelligentes Gameplay generieren.

Das Ergebnis ist ein zugänglicheres und fesselnderes Modell – eines, das rohe Gewalt durch Strategie ersetzt und zum ersten Mal ein Element des Spaßes ins Mining bringt.

Vorverkaufskäufer können bereits vor dem Start des Spiels Stakes setzen

Das Mining-Spiel PepeNode ist noch einige Wochen – oder möglicherweise Monate – vom Start entfernt. Der Vorverkauf hat erst vor über einem Monat begonnen, und laut der Roadmap des Projekts wird das Spiel nach dem Token Generation Event (TGE) live gehen.

Dieser Zeitpunkt bietet eine klare Chance für neue Investoren. Da sich das Projekt noch in der Vorverkaufsphase befindet, ist der Einstiegspreis wahrscheinlich am niedrigsten, so dass frühe Investoren einen Platz in der ersten Reihe vor dem Debüt des Spiels erhalten.

Etwa 35% der Mittel aus dem Vorverkauf fließen direkt in die Entwicklung der Mining-to-Earn-Plattform, wodurch sichergestellt wird, dass das Spielerlebnis im Mittelpunkt der Entwicklung des Projekts steht.

Anstatt passiv darauf zu warten, dass der Kurs von PEPE seine Prognose für 2026 erreicht, bietet PepeNode eine aktive Alternative. Frühzeitige Teilnehmer können bereits PEPENODE-Token kaufen und sie sofort über das projekteigene Staking-Protokoll einsetzen, um einen dynamischen APY von 732% zu verdienen.

Das bedeutet, dass die Inhaber ihr PEPENODE-Guthaben schon lange vor dem Start des Spiels aufstocken können. Wenn das Spiel dann live geht, verfügen sie bereits über die Assets, um ihre virtuellen Mining-Rigs zu bauen und zu skalieren, um noch mehr Tokens und Top Meme Coins zu verdienen.

Deflationäres Design sorgt für langfristiges Wertpotenzial für PEPENODE

Für Early Adopters wird es sogar noch besser. Während die Nutzer von PepeNode von der Möglichkeit angezogen werden, mehrere Meme Coins zu verdienen, zeichnet sich der projekteigene Token, PEPENODE, durch ein deflationäres Design aus, das dem Ökosystem einen langfristigen Wert verleiht.

Jedes Mal, wenn ein Spieler sein virtuelles Mining-System aufrüstet oder verbessert, werden 70% der für diese Upgrades verwendeten Token dauerhaft verbrannt.

Wenn das Spiel an Zugkraft gewinnt – was angesichts der starken Finanzierung, die es in kurzer Zeit angezogen hat, wahrscheinlich ist – wird das zirkulierende Angebot an PEPENODE weiter schrumpfen, was den Preis mit der Zeit in die Höhe treiben könnte.

Der anhaltende Hype, gepaart mit dem ertragreichen Staking-System, könnte sich auch auf eine eventuelle Börsennotierung auswirken, vor allem wenn das Spiel auf einer großen Plattform landet.

Im Moment ist jedoch der direkteste Weg, sich PEPENODE zu niedrigen Preisen zu sichern, nach wie vor der Vorverkauf.

Diese wachsende Aufmerksamkeit ist genau der Grund, warum InsideBitcoins, eine der führenden Krypto-Nachrichtenagenturen, PEPENODE als einen potenziellen 100x Meme Coin bezeichnet hat.

