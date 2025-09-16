PayPal integriert Bitcoin und Ethereum in sein System

Für den digitalen Zahlungsdienstleister beginnt damit eine neue Ära

Der einst von Elon Musk mitbegründete Zahlungsdienstleister dringt immer tiefer in das Kryptoverse vor. Erst vor einigen Wochen kündigte PayPal an, Kryptowährungen für Zahlungen im Einzelhandel verfügbar zu machen, jetzt geht man noch einen Schritt weiter.

Zukünftig sollen die Nutzer in den USA die Möglichkeit erhalten, Kryptowährungen für die Zahlung für Peer-to-Peer zu nutzen. Schon zeitnah sollen die PayPal-Kunden Bitcoin, Ethereum und den eigenen Stablecoin PYUSD direkt versenden können. Der Geldtransfer soll keine Steuermeldungen auslösen.

So einfach wie Geld versenden

Das funktioniert dann über die PayPal-App, den hauseigenen Payment-Service Venmo und weitere Wallets, die unterstützt werden. So verknüpft PayPal seine Zahlungslösung verstärkt mit Kryptowährungen und zeigt, was im Finanzmainstream möglich ist.

Schließlich wurde PayPal für seine einfache Zahlungslösung bekannt. Diese ermöglicht das rasche und sichere Versenden von Geld von User zu User, und das in Sekundenschnelle. Doch PayPal geht noch weiter und setzt im Zahlungsverkehr auf weitere Innovationen.

Dazu können die Nutzer ab sofort einmalige Links erstellen. Diese können wie eine Nachricht versandt, oder empfangen werden. Sie lassen sich direkt in Unterhaltungen einfügen, und das sowohl in eine SMS, in einen Messenger oder in eine E-Mail. So möchte der Zahlungsdienstleister den Transfer von Geld weiter vereinfachen und damit neue Kunden gewinnen und bestehende an sich binden.

Start in den USA, Europa folgt

Der neue Service startet vorerst in den USA. Doch noch im September plant PayPal, seine neuen Angebote auch auf den internationalen Märkten auszurollen. Als Nächstes stehen Großbritannien und Italien auf dem Plan, weitere Märkte sollen folgen.

Peer-to-Peer erweist sich weiterhin als Wachstumsmarkt für Zahlungsdienstleister. Daher kommt der Move von PayPal wenig überraschend. Schließlich verzeichnet das Unternehmen hohe Zuwachsraten in diesem Bereich.