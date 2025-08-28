Österreicher und Schweizer zeigen sich skeptisch gegenüber Kryptowährungen

Die Anleger geben sich zurückhaltend

Während Bitcoin, Ethereum und Co. den traditionell skeptischen Finanzmainstream erobern, zeigen sich die Investoren in Österreich und der Schweiz noch immer skeptisch. Damit unterscheiden sich die beiden Länder von Deutschland, wo schon jeder Zweite Kryptowährungen kaufen möchte.

Die Österreicher bleiben zurückhaltend

An der skeptischen Haltung in Österreich kann offenbar auch die steigende Bekanntheit von Bitcoin nichts ändern. Die Bevölkerung gibt sich weiterhin zurückhaltend. Das zeigt eine Umfrage von Marketagent.

Lediglich neun Prozent der Befragten würden, wenn sie über eine Million Euro verfügen würden, auch in Bitcoin investieren. Sie sehen vorwiegend die Risiken von Kryptowährungen, das gaben mit 67 Prozent mehr als zwei Drittel der Befragten an. 61 Prozent haben Angst vor Cyberkriminalität und Betrug.

Immerhin 60 Prozent haben Angst, ihre Kryptos zu verlieren und die Zugangsdaten zur Wallet. Die überwiegende Mehrheit der Befragten, also 47 Prozent, sieht in Kryptowährungen mehr Nach- als Vorteile. Lediglich 23 Prozent erkennen die Vorteile. Doch bei 44 Prozent der Befragten hat sich zumindest die Ansicht durchgesetzt, dass Kryptowährungen Unabhängigkeit vom Bankensystem garantieren.

Die Männer in Österreich würden mit 53 Prozent eher in Kryptowährungen investieren, jüngere Männer sogar zu 63 Prozent. Sie fühlen sich gut über Kryptowährungen informiert, das gilt auch für den Personenkreis mit einem hohen Vermögen. Doch in Österreich sind noch immer Immobilien und Gold die beliebtesten Anlageformen.

Die Schweizer sind ein wenig aufgeschlossener

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Schweiz, wobei dort die Zahlen für Krypto etwas besser sind. Nur 11 Prozent würden ihr Geld in Kryptowährungen anlegen, wenn sie über entsprechende Mittel verfügen würden.

Genau wie in Österreich überwiegen in der Schweiz die Bedenken hinsichtlich Volatilität und Sicherheit. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung steht Bitcoin und Co. positiv gegenüber, etwas mehr als ein Viertel sieht diese kritisch.

Immobilien und Aktien sind deutlich beliebter. Allerdings beginnt sich das Bild zu wandeln, wenn man jüngere Bevölkerungsgruppen befragt. Hier können sich mehr als zwei Drittel ein Investment in Kryptowährungen vorstellen. Doch auch in der Schweiz zeigen sich die Männer deutlich aufgeschlossener als die Frauen.

Die größte Hürde ist auch hier das mangelnde Wissen, wie die Befragten angaben. Bitcoin ist die mit Abstand bekannteste Kryptowährung, gefolgt von Ethereum und Dogecoin.