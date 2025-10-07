Neuer ChatGPT prognostiziert explosionsartige Anstiege für XRP, Solana und Litecoin bis Ende 2025

Die neueste Version 5.0 von OpenAIs ChatGPT, dem KI-Kraftwerk des Internets, prognostiziert, dass XRP, Solana und Litecoin kurz davor stehen, überraschende neue Höchststände zu erreichen.

Bitcoin, der Anker des Kryptowährungsmarktes mit einer Marktkapitalisierung von 2,5 Billionen Dollar, wird derzeit etwa 1 % unter seinem neuen Rekordhoch von 125.506 Dollar gehandelt, das gestern erreicht wurde. Der Rest des 4,33 Billionen Dollar schweren Kryptomarktes verzeichnete einen nominalen Dip von 0,6%, um sich zu konsolidieren, nachdem mehrere Coins gleichzeitig neue ATHs verzeichneten.

Historisch gesehen war der Oktober, der den Spitznamen „Uptober“ trägt, ein starker Monat für Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen und bildete oft die Grundlage für Erholungen im gesamten Bereich der digitalen Assets.

Die jüngsten politischen Initiativen in den USA verstärken den Aufwärtstrend noch. Im Juli unterzeichnete Präsident Trump den GENIUS Act, das erste nationale Gesetz des Landes, das eine vollständige Rücklagenunterlegung für Stablecoins vorschreibt. Kurz darauf stellte die SEC das Project Crypto vor, eine Initiative zur Modernisierung der Wertpapiergesetze für die Blockchain-Ära.

Da die Regulierung klarer wird, erwarten Analysten, dass die nächste Altcoin-Hausse die Manie von 2021 in den Schatten stellen könnte. Wenn sich die Analyse von ChatGPT als zutreffend erweist, könnten XRP, Solana und Litecoin diese Entwicklung anführen.

XRP (Ripple): ChatGPT prognostiziert ein Preisniveau von $10 bis $20

Laut der jüngsten Prognose von ChatGPT könnte XRP ($XRP) von Ripple bis Ende 2025 auf $10 (oder im Extremfall sogar auf $20) klettern, was den derzeitigen Inhabern und neuen Käufern von XRP mindestens eine 3- bis 6-fache Rendite gegenüber dem aktuellen Preis von rund $2,99 bescheren würde.

Quelle: ChatGPT

Der Vermögenswert hat sich in diesem Jahr bereits als widerstandsfähig erwiesen und erreichte am 18. Juli mit $3,65 den höchsten Stand seit dem Höchststand von $3,40 im Jahr 2018, bevor er aufgrund sich verändernder makroökonomischer und geopolitischer Faktoren um etwa 18% zurückging.

Ripple baut sein Ökosystem für den Zahlungsverkehr weiter aus und fördert die weltweite Akzeptanz durch Institutionen. Im Jahr 2024 erkannte der UN-Kapitalentwicklungsfonds XRP als eine kostengünstige Überweisungslösung für Entwicklungsländer an.

ChatGPT geht davon aus, dass XRP bis zum Jahresende auf 5 bis 10 USD steigen könnte, wenn es gelingt, den Höchststand vom Juli entscheidend zu überwinden, und unter optimistischeren Bedingungen sogar 20 USD erreichen könnte.

In den letzten 12 Monaten ist XRP um 462% gestiegen und ist damit die beste der drei großen ungesicherten Kryptowährungen. Im Gegensatz dazu stieg Bitcoin um respektable 100% und Ethereum um 88,5%.

Die technische Analyse zeigt außerdem drei zinsbullische Flaggenformationen im Jahr 2025, von denen zwei im Sommer auftraten, was auf ein Ausbruchspotenzial bis ins 4.

Während die Zinssenkungen der US-Notenbank im letzten Monat und die Einführung des ersten XRP-ETFs nicht sofort einen Ausbruch auslösten, erwarten Analysten, dass die Begeisterung im Uptober, weitere ETF-Zulassungen und die bevorstehende US-Kryptogesetzgebung bis Weihnachten wichtige Katalysatoren sein könnten.

Solana (SOL): ChatGPT prognostiziert Ausbruch über $1.000

Solana ($SOL) hat seinen Ruf als eine der führenden Smart-Contract-Plattformen gefestigt und verfügt über eine Marktkapitalisierung von über $127 Milliarden und einen Gesamtwert von über $12,8 Milliarden in seinem Ökosystem. Die Beteiligung von Entwicklern und institutionellen Akteuren nimmt weiterhin rapide zu.

Quelle: ChatGPT

Die Spekulationen über eine mögliche Zulassung des Spot Solana ETF in den Vereinigten Staaten in diesem Monat nehmen zu. Dieser Schritt könnte ähnliche Kapitalzuflüsse anziehen, wie sie bei Bitcoin- und Ethereum-ETFs zu beobachten sind.

Darüber hinaus dürfte Solana als Hauptkandidat für explosive Zuwächse weiter an Marktanteilen gewinnen, wenn die Tokenisierung von Real-World Assets (RWA) und Stablecoins Fahrt aufnimmt. Das liegt daran, dass Solana schneller und billiger ist als sein größter Rivale Ethereum.

Für zusätzliches Interesse sorgte Präsident Trump, der vor kurzem vorschlug, SOL in eine vorgeschlagene US-Bitcoin-Reserve aufzunehmen. Nach seinem Konzept würden die SOL-Bestände jedoch über beschlagnahmte Assets und nicht durch direkte Käufe der Regierung erworben werden. Dennoch zeigt dies, dass SOL auf der Beobachtungsliste des Weißen Hauses ganz oben steht.

Der Kurs von Solana erreichte im Januar $250, sank im April auf $100 und erholte sich am 19. September auf $247, womit er fast wieder sein Jahreshoch erreichte. Derzeit wird SOL bei $232 gehandelt und scheint für einen weiteren Anstieg bereit zu sein.

Da der Token nun aus einem bullischen Flaggenmuster ausbricht, prognostiziert ChatGPT einen möglichen Anstieg auf eine vierstellige Summe, die bis zum Jahresende bei $1.500 liegen könnte, was mehr als das Fünffache des bisherigen Allzeithochs von $293,31 wäre. Diese Prognose hängt jedoch von weiteren regulatorischen Fortschritten und dem Momentum der ETF-Zulassung ab.

Litecoin (LTC): Klassische Kryptowährung auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch

Litecoin (LTC) wurde 2011 von dem ehemaligen Google-Ingenieur Charlie Lee als schnellere und billigere Alternative zu Bitcoin entwickelt. Litecoin wird oft als „digitales Silber“ im Gegensatz zum „digitalen Gold“ von Bitcoin bezeichnet und wickelt Transaktionen deutlich schneller und mit niedrigeren Gebühren ab.

Quelle: ChatGPT

Die Verwendung des Scrypt-Hashing-Algorithmus machte das Mining für normale Nutzer zugänglicher, während die Blockzeiten von 2,5 Minuten, die viermal schneller sind als die von Bitcoin, dazu beitrugen, seine Rolle bei Peer-to-Peer-Zahlungen zu festigen.

ChatGPT geht davon aus, dass Litecoin bis 2026 auf $250 ansteigen könnte, was einer leichten Verdoppelung gegenüber dem aktuellen Preisniveau von etwa $120 entspricht.

Im Gegensatz zu den meisten Kryptowährungen, die den Einbruch von Bitcoin von Ende 2024 bis Anfang 2025 widerspiegelten, konnte sich Litecoin gut behaupten und testete wiederholt den Widerstand bei $140, während er bei $100 starke Unterstützung fand.

Wenn der breite Markt entscheidend nach oben dreht, könnte LTC diese Hürden leicht überwinden und bis zur Weihnachtszeit $200 bis $250 erreichen.

Obwohl er von neueren Token überschattet wird, bleibt Litecoin einer der ältesten und zuverlässigsten zahlungsorientierten Altcoins, der von Händlern und Zahlungsplattformen auf der ganzen Welt unterstützt wird. Seine Einfachheit, Effizienz und Vertrauenswürdigkeit verankern weiterhin seinen Wert in der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft.

