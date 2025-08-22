Neue Kryptowährung von Kanye West bricht nach einem Tag ein – Mehrheit skeptisch bei YZY-Prognose

Kanye West sorgt wieder einmal für Schlagzeilen – diesmal nicht mit Musik oder Mode, sondern mit der Einführung einer eigenen neuen Kryptowährung. Unter dem Kürzel YZY lancierte der Rapper seinen Token auf der Solana-Blockchain und kündigte den Start persönlich auf der Plattform X an. Binnen Minuten setzte ein Kaufrausch ein, der die Marktkapitalisierung des neuen Coins auf über drei Milliarden US-Dollar trieb. Der Hype hielt allerdings nicht lange.

Laut Daten von CoinMarketCap liegt die Marktkapitalisierung inzwischen bei rund 191 Millionen US-Dollar (umgerechnet von 175,36 Millionen Euro, Stand 22. August 2025). Ein massiver Absturz, der die extreme Volatilität neuer Meme-Tokens eindrucksvoll widerspiegelt. Mit einem Handelsvolumen von über 622 Millionen US-Dollar zählt YZY dennoch zu den meistgehandelten Assets auf der Solana-DEX Jupiter – und ist damit auch für Anleger in Deutschland verfügbar.

Die Grafik zeigt den massiven Verfall des YZY-Coins. Bildquelle: Coinmarketcap

Der Preis des Tokens hatte sich unmittelbar nach dem Start um fast 6.800 Prozent nach oben katapultiert, fiel jedoch rasch wieder unter die Marke von einem US-Dollar. On-Chain-Daten deuten darauf hin, dass eine kleine Gruppe von Krypto Wallets erhebliche Kontrolle über Angebot und Liquidität ausübte. 13 Wallets erzielten durch frühe Verkäufe Gewinne von mehr als 24 Millionen US-Dollar. Solche Muster nähren den Verdacht auf Insiderhandel und gezielte Marktmanipulation – ein Umstand, der viele Kleinanleger verunsichert.

Analysten bei YZY mit skeptischer Krypto Prognose

Die Kryptoszene zeigt sich entsprechend skeptisch. Bei CoinMarketCap bewerten nur 26 Prozent der Community den YZY-Token positiv, auf Coingecko sind es mit 31 Prozent kaum mehr. Das Stimmungsbild legt nahe, dass die Mehrheit den Hype nicht als nachhaltiges Investment betrachtet, sondern eher als kurzfristige Spekulation mit hohem Risiko.

Ein Blick auf andere prominentenbezogene Coins verdeutlicht die Unsicherheit. Der sogenannte Trump-Coin etwa stand am 22. Januar noch bei 44,28 US-Dollar, notiert aktuell jedoch nur noch bei 8,49 US-Dollar. Auch hier zeigt sich: Der Markt für Celebrity-Token ist anfällig für extreme Schwankungen – Euphorie und Ernüchterung liegen eng beieinander.

Der Fall YZY reiht sich damit in eine Serie von Krypto-Projekten ein, die vor allem durch die Namen prominenter Unterstützer enorme Aufmerksamkeit erzeugen, jedoch selten ein stabiles Fundament aufweisen. Ob Kanye Wests Token langfristig eine Rolle im Krypto-Sektor spielen kann, bleibt fraglich. Bislang überwiegen Spekulation, Skepsis und Zweifel an der Fairness des Projekts. Anleger, die sich von großen Namen leiten lassen, riskieren, am Ende die Verlierer zu sein.

Altcoins mit Potenzial

Neue Coins sorgen oft für eine große Nachfrage und erfreuen sich großer Beliebtheit. Sie gelten als volatiler und damit riskanter, haben jedoch auch ein großes Aufwärtspotenzial, wie zahlreiche Marktbeobachter betonen. Aktuell besonders im Trend: Der Maxi Doge Token, der von dem Hype rund um Dogecoin überproportional profitieren könnte, so die Aussage einiger.