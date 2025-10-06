Neue Krypto-Richtlinien: Morgan Stanley empfiehlt bis zu 4 % in Bitcoin & Co. – Analysten zeigen sich bullish

Morgan Stanley hat die Weichen neu gestellt: In einem aktuellen Bericht des Global Investment Committee (GIC) empfiehlt der US-Finanzriese eine gezielte Krypto-Allokation in Multi-Asset-Portfolios. Die Richtlinien, die im Oktober an rund 16.000 Anlageberater kommuniziert wurden, geben erstmals eine konkrete Struktur für den Einsatz digitaler Vermögenswerte in der Vermögensverwaltung vor – und markieren damit einen spürbaren Schritt in Richtung institutioneller Normalisierung.

In Opportunistic-Growth-Portfolios, die bewusst auf höhere Renditen bei entsprechendem Risiko ausgelegt sind, rät Morgan Stanley zu einer Krypto-Quote von bis zu vier Prozent. Für ausgewogenere Strategien, etwa Balanced-Growth-Modelle, liegt der empfohlene Anteil bei zwei Prozent. Portfolios mit Fokus auf Kapitalerhalt hingegen sollen laut Einschätzung des GIC vorerst ohne Krypto-Exposure auskommen.

Kryptowährungen: gekommen, um zu bleiben

Diese Differenzierung ist mehr als nur ein Detail. Sie zeigt, dass Kryptowährungen in der Bewertung großer Institute angekommen sind – nicht als exotische Beimischung, sondern als klar kalkulierbare Risiko-Komponente. Morgan Stanley integriert Bitcoin und Co. in die Sprache der klassischen Allokationslogik. Das ist nicht laut, aber folgenschwer. Denn was als „konservativer“ Vorschlag formuliert wird, dürfte in vielen Portfolios reale Bewegung auslösen. Der Einflussbereich des GIC ist beachtlich: Das Komitee betreut Berater, die insgesamt rund zwei Billionen US-Dollar an Kundengeldern verwalten. Wenn dort Empfehlungen ausgesprochen werden, folgen oft reale Kapitalflüsse. Sollte man also gerade jetzt Bitcoin kaufen? Diese Frage wird – auch vor dem Hintergrund der aktuellen Rallye – vermehrt diskutiert.

Der Zeitpunkt könnte kaum besser gewählt sein. Denn auch die Marktdaten untermauern den Trend. Allein zwischen dem 29. September und dem 3. Oktober verzeichneten US-basierte Bitcoin-ETFs kumulierte Nettozuflüsse von über drei Milliarden US-Dollar. Besonders auffällig: Die täglichen Volumina steigen kontinuierlich. Am 3. Oktober wurden knapp eine Milliarde US-Dollar frisches Kapital in Bitcoin-ETFs investiert – ein neuer Zwischenrekord. Auch Ethereum-basierte Produkte melden wieder positive Zuflüsse, immer mehr wollen wieder Ethereum kaufen und lassen auch Taten sprechen. Das institutionelle Kapital greift zu, zunehmend strukturiert und offenbar langfristig ausgerichtet.

Die Grafik zeigt die Netto Zu/Abflüsse in Bitcoin-ETFs. Bildquelle: farside.co.uk

Immer mehr Schwergewichte wollen Bitcoin kaufen

Parallel dazu wächst auch der direkte Krypto-Bestand in Firmen- und Staatskassen. Die Bitcoin-Dominanz in Treasury-Beständen liegt aktuell bei 7,22 Prozent – ein weiteres Signal dafür, dass Bitcoin längst mehr ist als ein Spekulationsobjekt. Die Kryptowährung etabliert sich zunehmend als bilanzieller Vermögenswert mit strategischer Funktion – sei es zur Diversifikation, zur Inflationsabsicherung oder als technologische Zukunftswette.

Analysten interpretieren die aktuelle Empfehlung von Morgan Stanley entsprechend positiv. Die Kombination aus klarer Allokationsstrategie, starkem ETF-Zufluss und wachsender Treasury-Präsenz wird als Indiz für den Eintritt in eine neue Marktphase gewertet. Zwar bleibe die Volatilität ein Thema, und auch der regulatorische Rahmen sei noch nicht abschließend definiert. Doch die Richtung stimmt. Krypto bewegt sich aus der Nische – und hinein in das Standardvokabular professioneller Vermögensverwaltung. Die sogenannte „Mainstream-Ära“ könnte damit weniger Schlagwort als Realität sein – oder ist es womöglich schon.