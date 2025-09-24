BTC $113,090.15 0.05%
Morgan Stanley öffnet die Tür zum Kryptohandel

Georg Steiner
Georg Steiner
Die Kryptobranche hat in den vergangenen Jahren einen bemerkenswerten Wandel geschafft. Während sich die traditionelle Finanzbranche zunächst noch massiv gegen Kryptowährungen wehrte, steigen mittlerweile immer mehr traditionelle Finanzhäuser in den Handel mit Bitcoin und Co. ein.

Der Investmentbankriese steigt mit ein

Der letzte in einer langen Liste ist Morgan Stanley. Das angesehene US-amerikanische Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen prüft bereits seit Mai dieses Jahres den Einstieg, jetzt ist es so weit.

Morgan Stanley bereitet sich darauf vor, den Handel mit Bitcoin, Ethereum und Solana für Millionen E*Trade-Kunden freizuschalten. Damit öffnet sich eine weitere Tür für unzählige Investoren.

Start 2026

Wie die US-Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, soll es bald so weit sein. Die dazu nötige Infrastruktur soll von Zerohash kommen. Als Start für sein neues Service plant Morgan Stanley die erste Jahreshälfte 2026.

Jed Finn, der Leiter des Wealth Managements bei Morgan Stanley, erläuterte im Interview die Vorstellungen von Morgan Stanley. Er ist überzeugt davon, dass sich die den Kryptowährungen zugrundeliegende Technologie bewährt und durchgesetzt hat. Die Blockchain sei gekommen, um zu bleiben.

Daher sollten auch die Kunden von Morgan Stanley die Möglichkeit erhalten, Zugang zu Kryptowährungen zu bekommen. Idealerweise sollte dies in dem Umfeld geschehen, das die Kunden bereits kennen und dem sie vertrauen.

Zerohash setzt das Projekt um

Der Vorstandsvorsitzende von Zerohash betonte, dass die regulatorische Sicherheit, die seit Kurzem in den USA besteht, den Banken die Sicherheit gibt, in die Welt der Kryptowährungen einzutreten.

Morgan Stanley gehörte zu jenen Investoren, die Zerohashs Bewertung in der letzten Finanzierungsrunde auf 1 Milliarde Dollar getrieben hatten.

