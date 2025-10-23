Meteora und Kelsier Labs wegen Pump-and-Dump geklagt

Melania Trump und Javier Milei als Werbeträger missbraucht?

Haben die Kryptobörse Meteora und die Venture-Capital-Firma Kelsier Labs Investoren betrogen, indem sie die First Lady der USA, Melania Trump, und den argentinischen Präsidenten Javier Milei als Aushängeschilder für ihre Geschäfte missbraucht haben?

Gezielte Manipulation?

Dies behauptet zumindest eine Klage vor einem Gericht in den USA. Meteora und Kelsier Labs sollen die Kurse von Kryptowährungen manipuliert haben, um sich selbst zu bereichern.

So sollen die Chefs von Meteora auf Umwegen große Mengen jenes Memecoins gekauft haben, der unter dem Namen $MELANIA bekannt geworden ist. Dieser war am Tag vor der Amtseinführung von Donald Trump als neue Kryptowährung auf den Markt gekommen und hatte danach einen rasanten Kursanstieg verzeichnet.

Der Kurs ist abgestürzt

Doch damit ist es längst vorbei, $MELANIA ist mittlerweile nur noch einen Bruchteil des ursprünglichen Kurses wert. Den beiden beklagten Unternehmen wird vorgeworfen, die Promis gezielt für die Werbung der Coins missbraucht zu haben, nur um nach einem starken Kursanstieg die Token wieder verkauft zu haben. Zurück blieben die geschädigten Investoren.

Während die Pump-and-Dump-Strategie Gewinne versprach, blieben die Investoren mit erheblichen Verlusten zurück. Laut der Klage sollen Meteora und Kelsier Labs diese Methode bei mindestens 15 verschiedenen Kryptowährungen angewandt haben. Darunter befand sich auch der Memecoin $MELANIA.

Professionelle Vorgehensweise ohne Wissen der Promis

In der Klage wird der Aufbau einer umfassenden Infrastruktur beschrieben, die dies möglich gemacht haben soll. Während sich die Kryptobörse Meteora auf die technische Basis konzentriert haben soll, geht man davon aus, dass Kelsier Labs die finanziellen Mittel und die Werbekampagne organisiert hat.

Prominente wie Melanie Trump oder der argentinische Präsident Javier Milei sollen dabei eingesetzt worden sein, um das Vertrauen von weiteren Investoren zu gewinnen. Die Rolle der First Lady wird in der Klage besonders hervorgehoben.

Sie hätte, ohne es zu wissen, für die Seriosität des Projekts gestanden. Das erwies sich in der Folge für die Anleger als Fehleinschätzung.