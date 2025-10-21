[LIVE] Ruhe vor dem Sturm: Krypto jetzt kaufen oder abwarten? Aktuelle News, Prognosen & Experten-Tipps im Ticker

BTC $112,669.04 2.09%
Der Oktober hat für Krypto-Anleger bereits zahlreiche Überraschungen bereitgehalten. Angefangen von einem neuen Allzeit-Hoch bei Bitcoin, bis hin zu eine der größten Liquiditionswellen in der Geschichte, bei der etwa 19 Milliarden US-Dollar an Long-Positionen vernichtet wurden. Doch wohin geht die Reise? Wie steht es um eine aktuelle Bitcoin Prognose, und welche Altcoins gelten als besonders aussichtsreich? Kurzum: wie schätzen Privatanleger und Marktprofis die aktuelle Situation ein?

Klar ist: die kommenden Wochen bleiben spannend. Allen voran, weil der US-amerikanische sowie der chinesische Präsident planen, am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft, welches am 31. Oktober beginnt, zusammenzutreffen. Ob und inwiefern hierbei eine Einigung im Zollstreit erzielt werden kann, dürfte einen massiven Einfluss auf den Kryptomarkt haben. In der Zwischenzeit heißt es: wie sollte man sich positionieren? Gerade jetzt Kryptowährungen kaufen, oder sogar verkaufen?

Bildquelle: alternative.me

Krypto News im Live-Ticker: Quo vadis, Bitcoin & Co.?

Im heutigen Live-Ticker blicken wir auf tagesaktuelle Prognosen zu Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. und darauf, welche Argumente Marktprofis aktuell anführen, die für oder gegen ein Investment sprechen. Zudem gehen wir in regelmäßigen Abständen auf neue Kryptowährungen ein, denen von zahlreichen Marktbeobachtern ein großes Potenzial zugesprochen wird. Hierzu zählt jüngst etwa der Maxi Doge Token, der von der Renaissance der Meme Coins überproportional profitieren könnte.

