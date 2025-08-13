[LIVE] Ripple Prognose: Zündet jetzt die 10-Dollar-Rallye? Die wichtigsten Krypto News zu XRP und Top-Altcoins im Live-Ticker

Der Ripple Kurs notiert am Mittwochvormittag bei 3,27 US-Dollar – und das Momentum ist weiterhin stark. Alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden legte XRP weitere 4,1 Prozent zu und kommt inzwischen auf eine Marktkapitalisierung von 193,52 Milliarden US-Dollar. Doch wie hoch kann Ripple steigen? Sollte man XRP kaufen oder verkaufen? Wer sich mit diesen Fragen beschäftigt, tut gut daran, sich mit den aktuellen Entwicklungen auseinanderzusetzen.

Die Grafik zeigt die XRP-Performance im 24-Stunden-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe News geben XRP Prognose Auftrieb – doch es lauern auch Gefahren

Im täglichen Krypto News Live-Ticker richten wir heute den Fokus auf den Ripple Coin XRP. Dabei schauen wir auf die wichtigsten Nachrichten und Aussagen namhafter Analysten. Immer mit im Blick: brandaktuelle XRP Prognosen und das Aufwärtspotenzial der Kryptowährung. Wie immer wägen wir gut ab und berichten nicht einseitig, sondern nehmen auch mögliche Gefahren – etwa eine Marktüberhitzung – ins Visier.

Neben dem XRP-Fokus berichten wir in regelmäßigen Abständen auch über weitere vielversprechende Kryptowährungen, wie vom aktuellen Bull-Run überproportional zu profitieren scheinen, so die Einschätzung einiger Marktbeobachter. Hierzu zählt etwa der Bitcoin Hyper Token, der aktuell für Furore sorgt.