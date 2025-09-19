[LIVE] Ripple Prognose: Startschuss für 5-Dollar-Rallye am Wochenende? XRP News & Insights im Live-Ticker

Der XRP-Kurs notiert am Freitagnachmittag bei 3,03 US-Dollar und damit nur knapp oberhalb der Marke, die als psychologisch wichtig gilt. Auf 24-Stunden-Sicht hat der Ripple Coin sogar 3 Prozent an Wert eingebüßt. Nichtsdestotrotz gibt es zahlreiche Marktteilnehmer und Analysten, die eine baldige Rallye bei dem nach Ethereum zweitgrößten Altcoin erwarten.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker beleuchten wir nicht nur die wichtigsten XRP News, sondern auch ganz konkrete Ripple Kurs Prognosen namhafter Analysten und deren Einschätzungen.

Die Grafik zeigt die XRP-Kursentwicklung im Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe XRP News geben Auftrieb

Neben den wichtigsten Trends und Entwicklungen rund um den Ripple Coin XRP blicken wir im heutigen Live-Ticker in regelmäßigen Abständen auch auf andere Altcoins, die gerade besonders im Visier kurzfristiger Trader sind – wie aktuelle Daten nahelegen, sind es nämlich insbesondere die neuen Kryptowährungen, die für Furore – nicht zuletzt auf Social Media – sorgen. Einer dieser Kryptowährungen: Der Maxi Doge Token, der überproportional vom neuen Meme Coin Hype profitieren könnte.