[LIVE] Ripple Prognose: Startschuss für 5-Dollar-Rallye am Wochenende? XRP News & Insights im Live-Ticker
Der XRP-Kurs notiert am Freitagnachmittag bei 3,03 US-Dollar und damit nur knapp oberhalb der Marke, die als psychologisch wichtig gilt. Auf 24-Stunden-Sicht hat der Ripple Coin sogar 3 Prozent an Wert eingebüßt. Nichtsdestotrotz gibt es zahlreiche Marktteilnehmer und Analysten, die eine baldige Rallye bei dem nach Ethereum zweitgrößten Altcoin erwarten.
Im heutigen Krypto News Live-Ticker beleuchten wir nicht nur die wichtigsten XRP News, sondern auch ganz konkrete Ripple Kurs Prognosen namhafter Analysten und deren Einschätzungen.
Bullishe XRP News geben Auftrieb
Neben den wichtigsten Trends und Entwicklungen rund um den Ripple Coin XRP blicken wir im heutigen Live-Ticker in regelmäßigen Abständen auch auf andere Altcoins, die gerade besonders im Visier kurzfristiger Trader sind – wie aktuelle Daten nahelegen, sind es nämlich insbesondere die neuen Kryptowährungen, die für Furore – nicht zuletzt auf Social Media – sorgen. Einer dieser Kryptowährungen: Der Maxi Doge Token, der überproportional vom neuen Meme Coin Hype profitieren könnte.
