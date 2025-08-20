BTC $114,005.73 0.66%
[LIVE] Ripple Prognose: 8-Dollar-Rallye trotz Crash 2025 noch möglich? Alle XRP News und Insights im Live-Ticker

Alex Merten
Alex Merten
Zuletzt aktualisiert am: 
XRP News

Der XRP Kurs notiert am Mittwochmorgen bei 2,89 US-Dollar – alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden büßte der Ripple Coin 4,5 Prozent an Wert ein. Auch dass die als psychologisch wichtig geltende 3-Dollar-Marke unterschritten wurde, deuten viele negativ. Und doch: das Potenzial von Ripple scheint nach wie vor groß. Im täglichen Krypto News Live-Ticker richten wir den Fokus heute auf die wichtigsten Entwicklungen, Trends, Nachrichten und Prognosen zu XRP.

XRP im Abwärtstaumel. Die Grafik zeigt die Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick an. Bildquelle: Coingecko.com

Trotz ambivalenter News: Analysten und KI nach wie vor mit bullisher Ripple Prognose

Obgleich XRP-Anleger zuletzt eine deutliche Korrektur hinnehmen mussten, ist das Gros der Marktbeobachter weiter optimistisch hinsichtlich der Zukunft von Ripple. Doch wie hoch kann der Altcoin 2025 noch steigen? Wir haben genau hingeschaut, und besprechen in diesem Live-Ticker aktuelle Kursvorhersagen namhafter Analysten und Marktbeobachter. Neben dem Fokus auf XRP richten wir den Blick auch auf kleinere Altcoins, die in der aktuellen Situation auf dem Kryptomarkt besonders zu profitieren scheinen. Hierzu zählt etwa der Maxi Doge Token, der sich erst seit Kurzem im Presale befindet, aber sich bereits großer Beliebtheit erfreut, wie zahlreiche Maxi Doge Prognosen nahelegen.

