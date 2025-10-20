[LIVE] Krypto Prognose: Zündet jetzt der Bullrun? Bitcoin zurück auf Kurs Richtung 150.000 US-Dollar – Alle News zu BTC, ETH, XRP & Co.

Das Momentum am Kryptomarkt ist zurückgekehrt, so scheint es. Der Bitcoin Kurs notiert am Montagmorgen bei 111.273 US-Dollar, und hat alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden 4,3 Prozent an Wert zugelegt. Einige Altcoins – darunter Ethereum und Ripple – sind sogar noch stärker gestiegen. Und doch: Die Angst dominiert unter den Anlegern noch immer. Der Krypto Fear & Greed Index von alternative.me liegt bei einem Zählerstand von 29, und das trotz der jüngsten Anstiege. Die Angst vor einem weiteren Ausverkauf ist nach wie vor groß. Doch wie geht es weiter?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Marktentwicklungen, und darauf, welche Einschätzungen namhafte Analysten und Marktbeobachter aktuell teilen. Im Fokus dabei: aktuelle Bitcoin Prognosen, aber auch Vorhersagen zu Ethereum, Ripple, Solana und weiteren Top-Altcoins.

Die Grafik zeigt die Stimmungslage unter Anlegern. Bildquelle: alternative.me

Bitcoin & Altcoin Prognose: Wohin geht die Reise?

Neben dem Fokus auf die nach Marktkapitalisierung wichtigsten Kryptowährungen, werfen wir in regelmäßigen Abständen auch einen Blick auf ausgewählte neue Projekte und vielversprechende Kryptowährungen, die von einem starken Momentum und einem deutlichen Nachfrageanstieg zu profitieren scheinen. Hierzu zählt etwa der Maxi Doge Token, so zumindest die Einschätzung einiger Marktteilnehmer auf Social Media & Co.