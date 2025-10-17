BTC $106,023.98 -4.84%
[LIVE] Krypto Prognose: Was passiert, wenn die Finanzmärkte kollabieren? Jetzt Bitcoin, Ripple & Co. kaufen oder verkaufen? Aktuelle Einschätzungen im Ticker

Altcoin Bitcoin Prognose

Der Kryptomarkt befindet sich weiter im Sinkflug, die Marktteilnehmer sind zunehmend beunruhigt. Der Bitcoin Kurs notiert am Freitagmorgen bei 107.848 US-Dollar, damit notiert die Kryptowährung etwa 14 Prozent unterhalb des Allzeit-Hochs, welches erst diesen Oktober erreicht wurde. Zahlreiche Altcoins büßten in den vergangenen Tagen sogar noch mehr an Wert ein. Als wäre das nicht schlimm genug: immer mehr internationale Finanzmarktbeobachter halten einen großen Crash – eine globale Finanzkrise – für immer wahrscheinlicher Viele Anleger fragen sich nun, ob ein solches Szenario realistisch ist, und welche Implikationen dies für den Kryptomarkt haben könnte.

Im heutigen Live-Ticker versuchen wir, genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen. Wir berichten also nicht nur über die wichtigsten Krypto News, sondern auch darüber, vor welchen Herausforderungen die Finanzmärkte zu stehen scheinen. Mit Fokus auf zahlreiche Aussagen von Analysten und Marktbeobachtern gehen wir dabei auch laufend auf aktuelle Bitcoin Prognosen und Einschätzungen zu den wichtigsten Altcoins wie Ethereum, Ripple, Binance Coin und Solana ein.

Die Grafik zeigt die BTC-Kursentwicklung im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Altcoin & Bitcoin Prognose: Wohin geht die Reise?

Neben dem Fokus auf die nach Marktkapitalisierung wichtigsten Coins berichten wir in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen und verhältnismäßig unbekannte Projekte, die, so die Hoffnung zahlreicher Marktbeobachter, ein großes Aufwärtspotenzial haben könnten und von einem starken Momentum zu profitieren scheinen. Hierzu zählt etwa der Maxi Doge Token.

