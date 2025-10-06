[LIVE] Krypto Prognose: Oktober-Ausblick für Bitcoin, Ethereum & Co. – das erwarten Analysten jetzt. News & Einblicke im Ticker

Der Bitcoin Kurs notiert am Montagmorgen bei 123.898 US-Dollar, das Momentum könnte kaum erfolgsversprechender sein – erst gestern hat die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Alleine innerhalb der vergangenen 7 Tage stieg der Preis um 10,9 Prozent, bei zahlreichen Altcoins fallen die Zugewinne sogar noch stärker aus.

Viele fragen sich nun: wie hoch können die Kurse noch steigen? Ist das erst der Auftakt einer langen Rallye, oder ist es vielmehr an der Zeit, seine Coins abzustoßen, um Gewinne mitzunehmen? Im heutigen Krypto News News-Ticker werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Digitalwährungen, aktuelle Entwicklungen und die Einschätzungen von namhaften Marktbeobachtern – inklusive aktueller Krypto Prognosen.

Die Grafik zeigt die BTC-Kursentwicklung. Bildquelle: Coingecko.com

Bullishe Krypto News, aber auch kritische Stimmen

Insgesamt zeichnet sich ab, dass das Gros der Marktteilnehmer überaus optimistisch ist. Viele haben ihre Bitcoin Prognose und ihre Einschätzung zum Altcoin-Markt nach oben angepasst. Nichtsdestotrotz gibt es auch die Stimmen derer, die vor der aktuellen Entwicklung warnen. Quo Vadis, Krypto?

Neben dem Fokus auf die wichtigsten Coins berichten wir im heutigen Live-Ticker auch regelmäßig über neue Kryptowährungen, die aktuell von einem starken Momentum und einem deutlichen Nachfrageanstieg zu profitieren scheinen – hierzu zählt aktuell etwa PEPENODE, wie zahlreiche Analysten betonen.