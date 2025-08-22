BTC $116,840.61 3.82%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Krypto Prognose: Kursexplosion im September? Einschätzungen, Insights und alle wichtigen News zu Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Live-Ticker

Altcoins Bitcoin
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Krypto Prognose

Der Bitcoin Kurs notiert am Freitagvormittag bei 113.001 US-Dollar – auf 7-Tages-Sicht büßte die Kryptowährung mit der höchsten Marktkapitalisierung etwa 5 Prozent an Wert ein. Bei den meisten Altcoins wie ETH und XRP fällt der Rückgang noch stärker ins Gewicht. Viele Anleger stehen nun vor der Frage, ob es Bull-Run bereits vorbei ist, oder ob die vergangenen Wochen und Monate nur der Auftakt einer langen Aufwärtsbewegung waren. Kurzum: Wie hoch können die Kryptowährungen noch steigen?

Die Zeichen stehen auf Rot. Und doch: viele sind weiterhin bullish auf den Krypto-Sektor. Bildquelle: Coingecko.com

Optimistische Prognose zu Bitcoin, Ripple & Co.

Im täglichen Live-Ticker werfen wir nicht nur einen Blick auf die wichtigsten Krypto News des Tages, sondern schauen auch auf aktuelle Krypto Prognosen namhafter Analysten und Marktbeobachter und werten unterschiedliche KI-Tools und deren Vorhersagen aus. Immer die Frage im Blick: sollte man jetzt Bitcoin und Altcoins kaufen, oder nicht? Wie immer geben wir keine Anlageberatung, sondern schauen lediglich auf die unterschiedlichsten Meinungen im Krypto-Space.

Im Mittelpunkt des Krypto News Live-Tickers sind die größten und beliebtesten Digitalwährungen – hin und wieder gehen wir jedoch auch auf neue Coins mit Potenzial ein, die aktuell besonders im Trend zu liegen scheinen, wie etwa der Maxi Doge Token, der überproportional vom Dogecoin-Hype profitieren könnte.

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,226,681,408,405
1.45
