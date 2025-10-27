[LIVE] Krypto Prognose: Kommt die Kursexplosion zum Oktober-Finale? Was jetzt wichtig ist – Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Check

Der Kryptomarkt befindet sich wieder deutlich im Plus. Allein der Bitcoin Kurs legte in den vergangenen 24 Stunden 3 Prozent an Wert zu. Bei zahlreichen Altcoins fallen die Zugewinne sogar noch deutlicher aus. Doch wohin geht die Reise? Viele Anleger fragen sich nun, ob es in den letzten Oktober-Tagen doch noch zu einer fulminanten Rallye kommt, und ob daher vielleicht sogar der beste Zeitpunkt sein könnte, um Kryptowährungen zu kaufen.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker gehen wir ausführlich auf die wichtigsten Meldungen der Stunde ein. Kurzum: was bewegt den Markt? Dabei werfen wir unter anderem auch einen Blick auf tagesaktuelle Bitcoin Prognosen und Kursvorhersagen zu den wichtigsten Altcoins wie Ethereum, Rippe, Solana & Co.

Die Grafik zeigt die Bitcoin-Performance im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Altcoin & Bitcoin Prognose: so schätzen Profis die Lage ein

Zusätzlich zu den wichtigsten Krypto Nachrichten und Prognosen zu den nach Marktkapitalisierung größten Coins berichten wir im heutigen Ticker in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen mit Potenzial, die von einem starken Momentum zu profitieren scheinen, und bei denen sich ein Nachfrageanstieg abzeichnet. Hierzu zählt etwa Bitcoin Hyper (HYPER), so zahlreiche aktuelle Berichte.