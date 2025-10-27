BTC $115,455.36 1.60%
ETH $4,205.73 3.43%
SOL $201.86 1.32%
PEPE $0.0000072 -0.41%
SHIB $0.000010 0.82%
BNB $1,149.92 1.96%
DOGE $0.20 0.77%
XRP $2.67 1.79%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Krypto Prognose: Kommt die Kursexplosion zum Oktober-Finale? Was jetzt wichtig ist – Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. im Check

Altcoins Bitcoin
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Krypto Prognose

Der Kryptomarkt befindet sich wieder deutlich im Plus. Allein der Bitcoin Kurs legte in den vergangenen 24 Stunden 3 Prozent an Wert zu. Bei zahlreichen Altcoins fallen die Zugewinne sogar noch deutlicher aus. Doch wohin geht die Reise? Viele Anleger fragen sich nun, ob es in den letzten Oktober-Tagen doch noch zu einer fulminanten Rallye kommt, und ob daher vielleicht sogar der beste Zeitpunkt sein könnte, um Kryptowährungen zu kaufen.

Im heutigen Krypto News Live-Ticker gehen wir ausführlich auf die wichtigsten Meldungen der Stunde ein. Kurzum: was bewegt den Markt? Dabei werfen wir unter anderem auch einen Blick auf tagesaktuelle Bitcoin Prognosen und Kursvorhersagen zu den wichtigsten Altcoins wie Ethereum, Rippe, Solana & Co.

Die Grafik zeigt die Bitcoin-Performance im 7-Tages-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Altcoin & Bitcoin Prognose: so schätzen Profis die Lage ein

Zusätzlich zu den wichtigsten Krypto Nachrichten und Prognosen zu den nach Marktkapitalisierung größten Coins berichten wir im heutigen Ticker in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen mit Potenzial, die von einem starken Momentum zu profitieren scheinen, und bei denen sich ein Nachfrageanstieg abzeichnet. Hierzu zählt etwa Bitcoin Hyper (HYPER), so zahlreiche aktuelle Berichte.

Bitcoin Hyper (HYPER)
  • Einführung der ersten Bitcoin L2-Lösung
  • Ermöglicht Nutzern den nahezu sofortigen Handel mit BTC
  • Erhöhte Transaktionssicherheit mit ZK-Proofs
Launch
Mai 2025
Meta
Bitcoin L2, Meme
Purchase Methods
  • USDC
    USDC
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
Jetzt kaufen

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,104,395,347,791
4.14
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
Bitcoin erreicht $116K als schnellster Layer-2 Bitcoin Hyper $25M im Vorverkauf sammelt
2025-10-27 14:42:53
Bitcoin News
Kryptorallye im Uptober: Geht es diese Woche los?
Georg Steiner
Georg Steiner
2025-10-27 14:00:00
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren