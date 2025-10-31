[LIVE] Krypto Prognose: Droht der Wochenend-Crash? Das ist jetzt wichtig bei Bitcoin, Ethereum, Solana & Co. – News und Experteneinschätzungen im Live-Ticker

Krypto-Anleger sehen rot: die Gesamtmarktkapitalisierung büßte innerhalb der vergangenen 24 Stunden 2,1 Prozent ein. Beim Bitcoin Kurs schlägt das Minus mit 1,3 Prozent zu Buche, doch zahlreiche Altcoins ließen deutlich stärker federn. Viele Anleger fragen sich nun: ist es nun an der Zeit, Kryptowährungen abzustoßen? Kann auf den Rücksetzer womöglich sogar ein Crash folgen? Oder sollte man gerade jetzt BTC und Altcoins kaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker beleuchten wir die wichtigsten Entwicklungen rund um digitale Assets und makroökonomische Entwicklungen, die einen Einfluss auf Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co. haben. Hierfür werten wir zahlreiche Aussagen namhafter Analysten und Marktbeobachter sowie zahlreiche Daten von Suchmaschinenanbietern, Social Media und Blockchains aus.

Die Grafik zeigt die Performance der Top-Coins. Bildquelle: Coingecko.com

Altcoin & Bitcoin Prognose: Darauf kommt es jetzt an

Neben einer tagesaktuellen Bitcoin Prognose berichten wir im heutigen Live-Ticker auch über Kursvorhersagen zu den Top-Altcoins. Doch damit nicht genug: in regelmäßigen Abständen gehen wir auch auf neue Krypto-Trends ein, die sich aktuell großer Beliebtheit zu erfreuen scheinen, darunter auch auf aktuelle Krypto Presales wie den Maxi Doge Token.