BTC $112,311.13 0.68%
ETH $4,507.21 -0.70%
SOL $214.67 4.55%
PEPE $0.000010 0.70%
SHIB $0.000012 0.15%
BNB $874.69 1.75%
DOGE $0.22 1.16%
XRP $2.97 -0.47%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Krypto Prognose: BTC, XRP, ETH & Co. vor September-Ausbruch? Die wichtigsten Bitcoin- und Altcoin-News im Live-Ticker

Altcoins Bitcoin
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Krypto Prognose

Der Kryptomarkt ist wieder im Aufwind. Viele sprechen am Donnerstagvormittag sogar davon, dass der Turnaround eingeleitet ist, und es bei Bitcoin, Ethereum & Co. jetzt wieder stark bergauf gehen könnte. Für positive Impulse haben ausgerechnet die NVIDIA-Quartalsergebnisse gesorgt, die signalisieren, dass sich die globalen KI-Investitionen etwas verlangsamen, was einigen Marktbeobachtern zufolge für Kryptowährungen als eine Art spricht. Doch wohin geht die Reise – wie hoch kann Bitcoin jetzt steigen? Und was bedeutet das für den Altcoin-Markt?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf die aktuelle Krypto Prognose namhafter Marktbeobachter und Analysten, und darauf, wie diese die aktuelle Entwicklung einschätzen.

Bei der inoffiziellen Leitwährung Bitcoin ging es zuletzt wieder bergauf. Die Grafik zeigt die Performance im 24-Stunden-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Prognose zu Ethereum, Ripple, Bitcoin & Co.

Dabei nehmen wir heute den breiten Kryptomarkt in den Blick und fokussieren uns nicht auf einzelne Coins. Das entspricht auch dem aktuellen Sentiment: aktuelle Daten zeigen, dass Anleger verstärkt auch Altcoins kaufen wollen, was sich in teils starken Kursdynamiken widerspiegelt. Ein Beispiel hierfür ist der Cronos Coin: alleine in den vergangenen 24 Stunden stieg der Wert um fulminante 52,4 Prozent. Ein weiterer Indikator ist die steigende Nachfrage nach neuen Kryptowährungen wie etwa nach dem Maxi Doge Token.

Logo

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Alex Merten
Mehr lesen
