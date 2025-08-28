[LIVE] Krypto Prognose: BTC, XRP, ETH & Co. vor September-Ausbruch? Die wichtigsten Bitcoin- und Altcoin-News im Live-Ticker
Der Kryptomarkt ist wieder im Aufwind. Viele sprechen am Donnerstagvormittag sogar davon, dass der Turnaround eingeleitet ist, und es bei Bitcoin, Ethereum & Co. jetzt wieder stark bergauf gehen könnte. Für positive Impulse haben ausgerechnet die NVIDIA-Quartalsergebnisse gesorgt, die signalisieren, dass sich die globalen KI-Investitionen etwas verlangsamen, was einigen Marktbeobachtern zufolge für Kryptowährungen als eine Art spricht. Doch wohin geht die Reise – wie hoch kann Bitcoin jetzt steigen? Und was bedeutet das für den Altcoin-Markt?
Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf die aktuelle Krypto Prognose namhafter Marktbeobachter und Analysten, und darauf, wie diese die aktuelle Entwicklung einschätzen.
Prognose zu Ethereum, Ripple, Bitcoin & Co.
Dabei nehmen wir heute den breiten Kryptomarkt in den Blick und fokussieren uns nicht auf einzelne Coins. Das entspricht auch dem aktuellen Sentiment: aktuelle Daten zeigen, dass Anleger verstärkt auch Altcoins kaufen wollen, was sich in teils starken Kursdynamiken widerspiegelt. Ein Beispiel hierfür ist der Cronos Coin: alleine in den vergangenen 24 Stunden stieg der Wert um fulminante 52,4 Prozent. Ein weiterer Indikator ist die steigende Nachfrage nach neuen Kryptowährungen wie etwa nach dem Maxi Doge Token.
- Dogecoin Meme-Derivat mit Fokus auf 1.000-facher Hebelwirkung
- Maxi Doge wird Community-Wettbewerbe und Partnerveranstaltungen anbieten, um mit seinem Publikum in Kontakt zu treten
- Das Projekt bietet seinen früher Supportern hohe Staking-Belohnungen
- ETH
- USDT
- USDC
- BNB
- Bankkarte
- +2 more