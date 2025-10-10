[LIVE] Krypto Prognose: Bitcoin & Co. am Wendepunkt – Kommt die Rallye oder der Absturz? News und Hintergründe im Ticker
Im Hinblick auf die Kapitalisierung des Kryptomarkts gab es zuletzt einen leichten Dämpfer: innerhalb der vergangenen 24 Stunden büßte dieser 0,8 Prozent an Wert ein. Allerdings bewegten sich die wichtigsten Kryptowährungen zuletzt nicht im Gleichschritt, denn insbesondere einige Altcoins machten auch mit massiven Renditen von sich reden. Wie ist es aktuell um den Markt bestellt – und bei welchen Coins winken besonders große Chancen?
Im heuten Krypto News Live-Ticker werfen wir einen Blick auf tagesaktuelle Krypto Prognosen von namhaften Analysten und Marktbeobachtern. Zudem beleuchten wir die wichtigsten Trends und Entwicklungen, und gehen der Frage auf den Grund: sollte man aktuell Bitcoin oder Altcoins kaufen, oder das Geschehen lieber von der Seitenlinie aus verfolgen? Dabei geben wir keine konkreten Empfehlungen, sondern stützen uns auf unterschiedlichste Analysen und Einschätzungen von Experten.
Altcoin & Bitcoin Prognose: Mehrheit bullish, aber differenziert
Neben den nach Marktkapitalisierung wichtigsten Coins berichten wir in regelmäßigen Abständen auch über neue Kryptowährungen und Krypto Presales, die sich gerade im Trend zu befinden scheinen, und von denen sich zahlreiche Anleger hohe Renditen zu versprechen scheinen – hierzu zählt etwa der Maxi Doge Token.
- Perplexity AI prognostiziert den Preis von XRP, Solana und Ethereum bis Ende 2025
- [LIVE] Ripple Prognose: Jetzt XRP verkaufen, bevor es zu spät ist? Aktuelle XRP News und Analysten-Einschätzungen zum beliebten Altcoin
- Der XRP Kurs bleibt vorerst ein Rätsel
- Neuer ChatGPT prognostiziert explosionsartige Anstiege für XRP, Solana und Litecoin bis Ende 2025
- Führender AI Claude prognostiziert den Preis für XRP, Pepe und Pi Coin bis Ende 2025
