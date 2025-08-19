BTC $115,602.00 -0.10%
ETH $4,305.37 -0.95%
SOL $182.08 -0.47%
PEPE $0.000010 -0.09%
SHIB $0.000012 -0.45%
BNB $846.42 0.83%
DOGE $0.22 -1.65%
XRP $3.01 0.50%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Ethereum Prognose: Zündet die 7.500-Dollar-Rallye – oder deuten Kapitalabflüsse auf den nächsten Einbruch hin? Aktuelle Krypto News zum Top-Altcoin im Live-Ticker

Ethereum
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Ethereum Kurs Zukunft

Ethereum (ETH) notiert am Dienstagvormittag bei 4.228 US-Dollar – ein Rückgang von 0,9 Prozent binnen 24 Stunden. Damit zeigt sich die zweitgrößte Kryptowährung leicht schwächer, bleibt aber klar über zentralen Unterstützungszonen. Die Frage: War das nur ein technischer Rücksetzer – oder ein Signal für bevorstehende Kursbewegungen?

Im heutigen Ethereum Live-Ticker werfen wir einen umfassenden Blick auf den Markt. Welche Ethereum News sind jetzt entscheidend? Wie fällt die aktuelle Ethereum Prognose führender Analysten aus – und welche Faktoren könnten den ETH-Kurs in den kommenden Wochen maßgeblich beeinflussen?

When in doubt, zoom out: Trotz jüngster Rücksetzer ist die 3-Monats-Performance beachtlich. Bildquelle: Coingecko.com

Optimistische Ethereum Prognose vieler Marktbeobachter

Viele Analysten bleiben bei ihrer Ethereum Prognose optimistisch – trotz kurzfristiger Schwankungen. Weshalb einige das Potenzial von ETH nach wie vor als groß einschätzen, und welche Entwicklungen aktuell besonders relevant sind, erfährst du in diesem Live-Ticker. Mehr noch: Neben ETH gehen wir auf weitere Coins ein, die gerade von einem starken Momentum zu profitieren scheinen – so sind es aktuell unter anderem neue Kryptowährungen wie Bitcoin Hyper ($HYPER) und der Maxi Doge Token, die derzeit für Schlagzeilen sorgen.

Maxi Doge (MAXI)
  • Dogecoin Meme-Derivat mit Fokus auf 1.000-facher Hebelwirkung
  • Maxi Doge wird Community-Wettbewerbe und Partnerveranstaltungen anbieten, um mit seinem Publikum in Kontakt zu treten
  • Das Projekt bietet seinen früher Supportern hohe Staking-Belohnungen
Launch
Juli 2025
Meta
Meme, Trading
Purchase Methods
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
  • USDC
    USDC
  • BNB
    BNB
  • Bankkarte
    Bankkarte
  • +2 more
Jetzt kaufen

Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,102,093,125,935
-3.95
Trendige Coins

Weitere Artikel

Altcoin News
Ripple unterstützt Geminis IPO-Antrag mit $75 Mio. Kreditlinie, inklusive RLUSD-Option
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-08-19 12:22:51
Altcoin News
Chainlink Prognose: Kursverdoppelung noch 2025? Analysten und Großanleger bullish
Alex Merten
Alex Merten
2025-08-19 10:15:23
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren