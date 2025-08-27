[LIVE] Ethereum Prognose: Zündet die 8.000-Dollar-Rallye nach dem Turnaround? Die wichtigsten Kryto News & Insights zum Top-Altcoin ETH

Der Ethereum Kurs notiert am Mittwochvormittag bei 4.600 US-Dollar. Nach dem erst unlängst erreichten Allzeit-Hoch folgte zunächst ein starker Rücksetzer, doch nun scheint es, als könnte der Turnaround nachhaltig eingeleitet sein. Alleine innerhalb der vergangenen 2 Stunden kletterte der ETH Kurs um 4,1 Prozent nach oben. Welcher Kurs ist nun erreichbar? Sollte man gerade jetzt den Altcoin kaufen? Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen genauen Blick auf ETH und aktuelle Ethereum Prognosen.

Die Grafik zeigt den Ether-Kurs im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Turnaround vollzogen? Bullishe Ethereum News geben Prognosen Auftrieb

Das wieder verstärkt Optimismus Einzug hält, zeigt unter anderem ein Blick auf die tägliche Umfrage von Coingecko.com: dort teilen 87 Prozent der Befragten eine bullishe Ether Prognose. Auch Profianleger scheinen zunehmend überzeugt, so die aktuelle Nachrichtenlage.

Neben ETH schauen wir im heutigen Live-Ticker auch auf andere ausgewählte Altcoins, die gerade besonders angesagt zu sein scheinen – hierzu zählt etwa der Meme Coin Maxi Doge Token, der gerade im Trend ist und auf Social Media für Furore sorgt.