BTC $112,028.87 1.68%
ETH $4,624.04 2.02%
SOL $207.65 7.08%
PEPE $0.000010 0.32%
SHIB $0.000012 1.45%
BNB $863.96 1.21%
DOGE $0.22 2.26%
XRP $3.02 1.77%
Cryptonews Preis Prognosen

[LIVE] Ethereum Prognose: Zündet die 8.000-Dollar-Rallye nach dem Turnaround? Die wichtigsten Kryto News & Insights zum Top-Altcoin ETH

Ethereum
Autor
Alex Merten
Autor
Alex Merten
Autoren Profil
Zuletzt aktualisiert am: 
Ethereum Krypto News

Der Ethereum Kurs notiert am Mittwochvormittag bei 4.600 US-Dollar. Nach dem erst unlängst erreichten Allzeit-Hoch folgte zunächst ein starker Rücksetzer, doch nun scheint es, als könnte der Turnaround nachhaltig eingeleitet sein. Alleine innerhalb der vergangenen 2 Stunden kletterte der ETH Kurs um 4,1 Prozent nach oben. Welcher Kurs ist nun erreichbar? Sollte man gerade jetzt den Altcoin kaufen? Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen genauen Blick auf ETH und aktuelle Ethereum Prognosen.

Die Grafik zeigt den Ether-Kurs im 12-Monats-Rückblick. Bildquelle: Coingecko.com

Turnaround vollzogen? Bullishe Ethereum News geben Prognosen Auftrieb

Das wieder verstärkt Optimismus Einzug hält, zeigt unter anderem ein Blick auf die tägliche Umfrage von Coingecko.com: dort teilen 87 Prozent der Befragten eine bullishe Ether Prognose. Auch Profianleger scheinen zunehmend überzeugt, so die aktuelle Nachrichtenlage.

Neben ETH schauen wir im heutigen Live-Ticker auch auf andere ausgewählte Altcoins, die gerade besonders angesagt zu sein scheinen – hierzu zählt etwa der Meme Coin Maxi Doge Token, der gerade im Trend ist und auf Social Media für Furore sorgt.

Jetzt zu Maxi Doge!

Logo

Warum Sie Cryptonews vertrauen können

2M+

Aktive Users Monatlich

250+

Leitfäden und Bewertungen

8

Jahre auf dem Markt

70

Internationale Autoren
editors
+ 66 More
Autoren Liste

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,101,791,368,172
0.4
Trendige Coins

Weitere Artikel

News
TOKEN6900 Vorverkauf endet in 24 Stunden: Wird SPX6900 größer als Bitcoin, während er auf Ethereum abzielt?
Martin Schwarz
Martin Schwarz
2025-08-27 13:30:00
News
Nächster 100x Meme Coin? Pepenode Vorverkauf heizt gegen Pepe-Rivalen an
Manuela Richter
Manuela Richter
2025-08-27 13:18:02
Alex Merten
Mehr lesen
Crypto News in numbers
editors
Autoren Liste + 66 More
2M+
Aktive Users Monatlich
250+
Leitfäden und Bewertungen
8
Jahre auf dem Markt
70
Internationale Autoren