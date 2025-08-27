[LIVE] Ethereum Prognose: Zündet die 8.000-Dollar-Rallye nach dem Turnaround? Die wichtigsten Kryto News & Insights zum Top-Altcoin ETH
Der Ethereum Kurs notiert am Mittwochvormittag bei 4.600 US-Dollar. Nach dem erst unlängst erreichten Allzeit-Hoch folgte zunächst ein starker Rücksetzer, doch nun scheint es, als könnte der Turnaround nachhaltig eingeleitet sein. Alleine innerhalb der vergangenen 2 Stunden kletterte der ETH Kurs um 4,1 Prozent nach oben. Welcher Kurs ist nun erreichbar? Sollte man gerade jetzt den Altcoin kaufen? Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen genauen Blick auf ETH und aktuelle Ethereum Prognosen.
Turnaround vollzogen? Bullishe Ethereum News geben Prognosen Auftrieb
Das wieder verstärkt Optimismus Einzug hält, zeigt unter anderem ein Blick auf die tägliche Umfrage von Coingecko.com: dort teilen 87 Prozent der Befragten eine bullishe Ether Prognose. Auch Profianleger scheinen zunehmend überzeugt, so die aktuelle Nachrichtenlage.
Neben ETH schauen wir im heutigen Live-Ticker auch auf andere ausgewählte Altcoins, die gerade besonders angesagt zu sein scheinen