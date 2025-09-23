BTC $112,975.92 -0.27%
[LIVE] Ethereum Prognose: Mega-Crash oder Startschuss zur 10.000-$-Rallye? Insights zu ETH & Top-Altcoins im Ticker

Erst vor wenigen Wochen hat der nach Marktkapitalisierung wichtigste Altcoin, Ethereum, ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Seither ließ der Kurs jedoch massiv federn – alleine in den vergangenen 7 Tagen schlägt das Minus mit 7,1 Prozent zu Buche. Aktuelle Daten zeigen, dass ETH vom jüngsten Kryptomarkt-Rücksetzer besonders stark getroffen wurde. Doch was steckt dahinter? Sollte man jetzt Ethereum kaufen, oder verkaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen besonderen Blick auf ETH und aktuelle Entwicklungen sowie Ethereum Prognosen von namhaften Marktbeobachtern.

Die Grafik zeigt den Ethereum-Kurs im 7-Tages-Rückblick. Am Dienstagmorgen notiert die Cyberdevise bei 4.199 US-Dollar.

Trotz Rücksetzer: Krypto News weiterhin überwiegend bullish

Neben dem Fokus auf Ethereum berichten wir in diesem Live-Ticker-Beitrag in regelmäßigen Abständen auch über andere Kryptowährungen, die gerade besonders im Fokus der Anleger stehen und im Trend liegen. Hierzu zählt etwa Aster (ASTER): die Digitalwährung, die trotz der allgemeinen Marktschwäche alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden 17,2 Prozent an Wert zugelegt hat. Zudem gehen wir auch auf Krypto Presales ein, die von einigen Marktbeobachtern als vielversprechend angesehen werden, wie etwa der Maxi Doge Token, der nicht zuletzt auf Social Media viral zu gehen scheint.

Maxi Doge (MAXI)
  • Dogecoin Meme-Derivat mit Fokus auf 1.000-facher Hebelwirkung
  • Maxi Doge wird Community-Wettbewerbe und Partnerveranstaltungen anbieten, um mit seinem Publikum in Kontakt zu treten
  • Das Projekt bietet seinen früher Supportern hohe Staking-Belohnungen
Launch
Juli 2025
Meta
Meme, Trading
Purchase Methods
  • ETH
    ETH
  • USDT
    USDT
  • USDC
    USDC
  • BNB
    BNB
  • Bankkarte
    Bankkarte
  • +2 more
Jetzt kaufen
Logo

Beste Krypto ICOs

Entdecke neue Token, die sich noch im Presale befinden - Early-Stage-Picks mit Potenzial

Krypto-Marktüberblick

  • 7d
  • 1m
  • 1y
Market Cap
$4,085,309,757,383
-3.96
