[LIVE] Ethereum Prognose: Mega-Crash oder Startschuss zur 10.000-$-Rallye? Insights zu ETH & Top-Altcoins im Ticker

Erst vor wenigen Wochen hat der nach Marktkapitalisierung wichtigste Altcoin, Ethereum, ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Seither ließ der Kurs jedoch massiv federn – alleine in den vergangenen 7 Tagen schlägt das Minus mit 7,1 Prozent zu Buche. Aktuelle Daten zeigen, dass ETH vom jüngsten Kryptomarkt-Rücksetzer besonders stark getroffen wurde. Doch was steckt dahinter? Sollte man jetzt Ethereum kaufen, oder verkaufen?

Im heutigen Krypto News Live-Ticker werfen wir einen besonderen Blick auf ETH und aktuelle Entwicklungen sowie Ethereum Prognosen von namhaften Marktbeobachtern.

Die Grafik zeigt den Ethereum-Kurs im 7-Tages-Rückblick. Am Dienstagmorgen notiert die Cyberdevise bei 4.199 US-Dollar.

Trotz Rücksetzer: Krypto News weiterhin überwiegend bullish

Neben dem Fokus auf Ethereum berichten wir in diesem Live-Ticker-Beitrag in regelmäßigen Abständen auch über andere Kryptowährungen, die gerade besonders im Fokus der Anleger stehen und im Trend liegen. Hierzu zählt etwa Aster (ASTER): die Digitalwährung, die trotz der allgemeinen Marktschwäche alleine innerhalb der vergangenen 24 Stunden 17,2 Prozent an Wert zugelegt hat. Zudem gehen wir auch auf Krypto Presales ein, die von einigen Marktbeobachtern als vielversprechend angesehen werden, wie etwa der Maxi Doge Token, der nicht zuletzt auf Social Media viral zu gehen scheint.