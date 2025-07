[LIVE] Ethereum Prognose: 8.000 US-Dollar-Rallye in Sicht? Analysten sehen ETH deutlich unterbewertet – News & Einschätzungen im Live-Ticker

Der Ethereum Kurs notiert am Dienstagmittag bei rund 3.860 US-Dollar und hat in den vergangenen 24 Stunden 0,7 Prozent eingebüßt. Dennoch bleibt das Momentum stark, so die Einschätzung vieler Marktbeobachter – alleine innerhalb der vergangenen 30 Tage stieg ETH knapp 56 Prozent im Wert. Geht es nach namhaften Analysten, ist das Ende noch längst nicht erreicht.

Einer hiervon: der Analyst Ted Pillows. Seiner Meinung nach ist der Ethereum Coin sogar so unterbewertet, dass ETH bereits jetzt längst 8.000 US-Dollar wert sein müsste. Für diese Ethereum Prognose erhielt er prominenten Rückhalt: Eric Trump, Sohn des amtierenden US-Präsidenten, pflichtete ihm in einem Post auf Social Media bei. Pillor sprach sogar davon, dass Ethereum aktuell eines der besten verfügbaren Trades sei.

ETH Prognose: Wohin geht die Reise?

Analysten verweisen zunehmend auf eine wachsende Diskrepanz zwischen dem Ethereum Kurs und der globalen Liquiditätsentwicklung. Insbesondere im Vergleich zur M2-Geldmenge sei ETH stark unterbewertet.

Auch am 28. Juli blieb das Bild stabil: Trotz einzelner Abflüsse in Teilsegmenten verzeichnete Ethereum per saldo Nettozuflüsse in Höhe von 65,2 Millionen US-Dollar. Für viele ein weiteres Signal dafür, dass der Aufwärtstrend bei institutionellen Kapitalbewegungen intakt ist – selbst nach einem starken Monatsplus von über 50 Prozent.

Die Grafik zeigt die Netto-Zuflüsse in Ethereum-ETFs. Bildquelle: farsideo.co.uk

Auch heute, am 29.07.2025, ist die Mehrheit der Krypto-Community bullish in Bezug auf Ether. In der täglichen Coingecko-Umfrage erwarten 84 Prozent steigende Kurse.

Aktuelle Ethereum News

Im täglichen Live-Ticker informieren wir dich über alles Wichtige rund um Ethereum – von Kursentwicklungen und Prognosen bis hin zu aktuellen Einschätzungen führender Analysten. Außerdem werfen wir einen Blick auf vielversprechende Presale Coins, die von der Ethereum-Stärke und des Momentums auf dem Kryptomarkt profitieren könnten.